USA gewähren Israel 8,7 Milliarden Dollar Militärhilfe für Operationen im Gazastreifen und Libanon

Die neue Hilfe kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA behaupten, sie würden auf einen Waffenstillstand im Libanon drängen

Dave DeCamp

Am Donnerstag gab das israelische Verteidigungsministerium bekannt, dass es 8,7 Milliarden Dollar Militärhilfe von den USA erhalten hat, um die „laufenden militärischen Anstrengungen“ zu unterstützen, d.h. das völkermörderische Gemetzel in Gaza und Israels dramatische Eskalation im Libanon.

Wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte, hat sein Generaldirektor, Generalmajor Eyal Zamir, die Verhandlungen in Washington abgeschlossen, um die Militärhilfe zu sichern. Das Paket umfasse 3,5 Milliarden Dollar für „kriegswichtige Beschaffungen“, die bereits an Israel überwiesen worden seien, sowie 5,2 Milliarden Dollar für die Luftverteidigung.

Das Ministerium erklärte, die 5,2 Milliarden Dollar für die Luftverteidigung „werden kritische Systeme wie Iron Dome und David’s Sling erheblich stärken und gleichzeitig die weitere Entwicklung eines fortschrittlichen Hochleistungs-Laserabwehrsystems unterstützen, das sich derzeit in der letzten Entwicklungsphase befindet“.

Verteidigungsminister Lloyd Austin versicherte am Donnerstag, dass die USA Israel weiterhin mit Waffen ausstatten würden, und wies den Gedanken zurück, dass die USA rote Linien setzen würden. „Wir haben uns von Anfang an verpflichtet, Israel zu helfen und ihm die Dinge zur Verfügung zu stellen, die es braucht, um sein souveränes Territorium zu schützen, und das hat sich nicht geändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern“, sagte er.

Bislang haben die USA noch keine Einzelheiten des Waffenpakets in Höhe von 8,7 Milliarden Dollar bekannt gegeben, aber die Mittel werden wahrscheinlich von den 17 Milliarden Dollar an neuer Militärhilfe für Israel abgezogen, die in dem Gesetzentwurf über ausländische Militärhilfe in Höhe von 95 Milliarden Dollar enthalten sind, den Präsident Biden im April unterzeichnet hat. Israel erhält außerdem 3,8 Milliarden Dollar an jährlicher Militärhilfe von den USA.

Die Nachricht von der neuen US-Unterstützung für Israel kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden behauptet, sie dränge auf einen Waffenstillstand im Libanon. Die Militärhilfe und die Zusagen, Israel im Falle einer Eskalation der Lage zu verteidigen, haben Premierminister Benjamin Netanjahu, der die US-Aufrufe zu einem Waffenstillstand am Donnerstag zurückwies, nur noch mehr bestärkt.