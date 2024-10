Die Spitze der Pyramide – WEF entlarvt Teil 4

Von RevealedEye

In jeder Kultur, überall auf der Welt, stand schon immer eine Sache im Mittelpunkt jeder Gesellschaft: die Verehrung dämonischer Wesenheiten.

Das alte Ägypten, Babylon, Rom und Griechenland waren tief in spirituelle Praktiken verstrickt, die in der Regel zwei Dinge beinhalteten: sexuellen Missbrauch und Menschenopfer. Dies gilt für jeden Teil der Welt, sei es Afrika, Asien, Amerika oder Europa – es ist buchstäblich weltweit verbreitet. Christentum und Islam beziehen sich auf die dunkle spirituelle Entität, die als Satan bekannt ist (was soviel wie Gegner oder Widersacher bedeutet). Aber es gibt auch andere Wesen. Eine prominente spirituelle Entität, die im Laufe der Menschheitsgeschichte verehrt wurde, heißt Moloch. In verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt ist er unter verschiedenen Namen bekannt, wie Melech, Mo-lech, Milcom, Melkom, Molek, Malec, Malik, Melek, Malkum, Melqart, Melkart, Milk, Melqarth, Kronos und Cronus. Im Islam wird Mo-lech beispielsweise Malec oder Malik genannt.

Die vielen Namen bestätigen die weltweite Verehrung dieser dämonischen Wesenheit

Moloch wird als Mensch mit dem Kopf eines Stiers dargestellt. Bei Zeremonien wurden Statuen dieses Dämons mit Feuer erhitzt, und sobald die ausgestreckten Hände glühend heiß waren, wurden lebende Babys hineingelegt. Um die angsterfüllten Schreie des Kindes zu unterdrücken, das bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, wurde laute Musik gespielt.

Dies ist grundlegende Menschheitsgeschichte, der sich jeder von uns bewusst sein sollte. Wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs ist, kann man an verschiedenen Orten oft architektonische Überreste von Menschenopfern sehen. In Südamerika prägen beispielsweise die Pyramiden der Azteken die Landschaft. Auf den Gipfeln dieser Pyramiden wurden Menschen dunklen spirituellen Mächten geopfert. In Europa taten dies die Druiden, in Afrika die Schamanen, in Ägypten die Hohepriester und so weiter. Menschenopfer standen im Mittelpunkt der meisten Kulturen auf der ganzen Welt.

In jeder hochwertigen Quelle zu diesem Thema finden Sie zahlreiche Belege dafür, dass auf höchster Ebene der Machtstrukturen immer noch ritueller sexueller Missbrauch und Menschenopfer praktiziert werden.

Ein Beispiel hierfür lieferte Ronald Bernard, ein ehemaliger Banker, der auf hoher Ebene im weltweiten Finanzimperium tätig war.

Bernard bewegte astronomische Geldbeträge für die verborgenen Herrscher und gewann ein klares Verständnis dafür, was in diesen Kreisen vor sich geht. Im folgenden Video bezeugt er, dass auf den höheren Ebenen der Finanzeliten die meisten Menschen Mitglieder einer Religion namens Luziferianismus sind.Ronald nahm an einigen ihrer satanischen Messen teil, bei denen viel Alkohol und Sex im Spiel waren. Irgendwann wurde er zu hochrangigen Treffen in Deutschland eingeladen, bei denen Kinder geopfert werden sollten. Ihm wurde versprochen, dass ihm dies die Tore zu unbegrenzter Macht und großem Reichtum öffnen würde. Anstatt Milliarden für die Finanzelite zu bewegen, würde er selbst zum Milliardär werden. Alles, was er tun müsse, sei, sein Gewissen auf minus 100 Grad zu kühlen.

Die Motivation hinter der grausamen Praxis des Menschenopfers besteht darin, dass die Eliten als Gegenleistung für die Opferung von Menschen (insbesondere Babys und Kindern) an dämonische Mächte Macht und Reichtum aus dem dunklen Reich erhalten.

Ronald Bernard weigerte sich, an diesem Horror teilzuhaben, und verließ die Welt der herrschenden Finanzelite. Er wurde zu Tode gefoltert, hatte jedoch eine Nahtoderfahrung und kam auf wundersame Weise im Krankenhaus wieder zum Leben. Nachdem er der dunklen Seite gedient hatte, hatte Ronald das Gefühl, dass ihm eine zweite Chance im Leben gegeben wurde, um den Schaden, den er der Menschheit zugefügt hatte, wiedergutzumachen. Er hat nun sein Leben der Schaffung eines alternativen Finanzsystems gewidmet, das den Menschen helfen kann, den tyrannischen Systemen der Eliten zu entkommen.

Wir stecken den Kopf in den Sand

weil die Realität zu beängstigend ist.

Ich möchte Sie dazu ermutigen, sich dessen bewusst zu sein und nicht dem Reflex nachzugeben, beunruhigende Informationen abzulehnen. Das ist es, was diese Schrecken aufrechterhält. Der Grund, warum ich diese heiklen Details teile, ist, dass diese Art von Bösem nur in der Unwissenheit der Menschheit existieren kann. Dies ans Licht zu bringen, ist der erste Schritt, um diesem Terror ein Ende zu setzen.

Jeder, der diese Informationen überprüfen möchte, kann sich die Videos in diesem Bericht ansehen, die PDF-Dokumente herunterladen, die Bücher lesen und im Internet mit der unzensierten Suchmaschine Qwant und der Videoplattform BitChute eigene Recherchendurchführen.

Ich werde hier noch etwas anderes anführen, das die kannibalistische Natur der Eliten bestätigt. In Hollywood wurden kürzlich exklusive Partys von Marina Abramovic organisiert. Einige Fotos von diesen Partys sind durchgesickert und Sie können sie im folgenden Bericht sehen.

Satanische Natur der Eliten

Marina Abramovic organisiert Partys, die „Spirit Cooking“ genannt werden und bei denen Prominente menschliche Körper aus Kuchen essen. Auf den Tischen werden echte nackte Frauen ausgestellt, auf denen ein Skelett liegt.

Bei diesen öffentlichen Festen werden natürlich keine echten Menschen verspeist, aber die Aussagen überlebender Augenzeugen stimmen alle darin überein, dass das, was bei den geheimen Zusammenkünften geschieht, noch schlimmer ist als echter Kannibalismus. Diese öffentlichen Feste dienen dazu, das Konzept den niederen Mitgliedern ihrer Kreise vorzustellen.

Unten finden Sie einige Fotos von Marina Abramovic, einer der beliebtesten Künstlerinnen der Finanzelite. Sie verwendet viele Symbole aus dem Satanismus oder Luziferianismus.

Da Kindesmissbrauch und -opfer in den höchsten Kreisen der Elite gängige Praktiken sind, ist es bezeichnend, dass Abramovic diese Art von „Kunst“ schafft.

Auf den folgenden Fotos ist Abramovic mit Königin Beatrix der Niederlande und Jacob Rothschild, einem der führenden Köpfe der City of London, zu sehen. Sie posieren vor einem Gemälde mit dem Titel „Satan ruft seine Dämonen aus der Hölle“.

Als Nächstes sehen Sie Fotos, die während einer Party der Rothschilds aufgenommen wurden. Am 12. Dezember 1972 organisierte Marie-Hélène de Rothschild einen surrealistischen Ball im Château de Ferrières, einem ihrer Schlösser. Beachten Sie, wie Puppen von zerbrochenen Babys zur Dekoration der Esstische verwendet werden, ebenso wie Leichen nackter Frauen.

Was Sie auf diesen Bildern sehen, ist nur der oberflächliche Kleinkram, der der Öffentlichkeit gezeigt wird. Wir können uns nicht einmal vorstellen, was sie im Verborgenen tun. Auch die Augenzeugenberichte lüften nur kurz den Schleier dieses dunklen Reiches. Wenn man erst einmal weiß, wie böse diese Wesenheiten sind, wird klar, warum sie kein Problem damit haben, der Menschheit eine unmenschliche Tyrannei aufzuzwingen. Es ist absolut entscheidend, dass wir den Mut haben, diese Informationen mit der Welt zu teilen.

Pyramide der Macht

Das folgende Diagramm zeigt einen grundlegenden Überblick über die weltweite Machtstruktur des Bösen und der Korruption, die jeden Aspekt der menschlichen Gesellschaft durchdrungen hat. Ich enthülle dies in der Hoffnung, dass es zum weltweiten Untergang dieser ruchlosen Netzwerke beitragen wird, da ihre größte Stärke die Unwissenheit der Bevölkerung ist. Solange sie außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit agieren können, können sie ungehindert weitermachen. Deshalb bitte ich alle, die diesen Bericht lesen, ihn zu teilen und den Mut zu haben, ihn weit und breit zu verbreiten, denn das wird letztendlich die Macht dieser Netzwerke über die Menschheit brechen. Solange sie im Dunkeln agieren können, d. h. niemand sie sehen kann, können sie ungehindert weitermachen. Sobald dieses Übel ans Licht gebracht wird, d. h. die Welt davon erfährt, können sie sich nicht länger verstecken und werden für ihre unzähligen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die gesamte Schöpfung zur Rechenschaft gezogen.

Die unterste Ebene

Die unterste Ebene der weltweiten kriminellen Machtstruktur ist die Strafverfolgung, die dazu dient, die Öffentlichkeit unter dem falschen Vorwand der „Durchsetzung des Gesetzes“ in Schach zu halten.

Wann immer es nötig ist, werden die Strafverfolgungsbehörden alle bestehenden Gesetze brechen, um die Öffentlichkeit vollständig unter Kontrolle zu halten. Wir haben dies während der Ausgangssperren in allen Ländern der Welt gesehen. Die Strafverfolgungsbehörden weltweit haben mehrere Gesetze gebrochen, indem sie Kinder, ältere Menschen und Menschen jeden Alters, die nichts Falsches getan haben, gewaltsam angegriffen haben – sie haben lediglich rechtmäßig ihren Wunsch nach Wahrheit, Gerechtigkeit und der Wahrung ihrer verfassungsmäßigen Rechte zum Ausdruck gebracht.

Bei einer Demonstration in Deutschland im Jahr 2020 verhafteten die Ordnungskräfte jeden Demonstranten, der ein Exemplar des deutschen Grundgesetzes schwenkte. Dies zeigt eine Realität, die Anlass zu großer Sorge gibt: Die Ordnungskräfte werden jederzeit gewaltsam gegen das Gesetz vorgehen, wenn sie dazu aufgefordert werden.Sie sind darauf trainiert, bedingungslose Erfüllungsgehilfen ihrer Vorgesetzten zu sein. Was auch immer ihnen befohlen wird – egal wie rechtswidrig es ist – sie müssen es tun.

Tausende friedliche, unschuldige Bürger landeten im Krankenhaus, viele starben und andere rannten um ihr Leben, weil die Strafverfolgungsbehörden äußerst gewalttätig vorgingen.

Das obige Bild zeigt einen 71-jährigen Mann, der von hinten von einem Polizeibeamten angegriffen wird, der ihm auf den Kopf schlägt und ihm den Schädel bricht.

Bei einer friedlichen Protestveranstaltung in Deutschland wurde eine ältere Dame von Polizeibeamten über den Boden geschleift und starb an den Folgen der Polizeigewalt.

Um die Strafverfolgung fest in der Hand zu haben, stellen die Machthaber sicher, dass sie die Polizeichefs entweder einsetzen oder kontrollieren. Die Kontrolle über sie zu erlangen, kann auf verschiedene Weise geschehen, aber sie zu Komplizen bei Kindesmissbrauch und Menschenhandel zu machen, ist die bevorzugte Methode.

Über der Strafverfolgung stehen die Strafrichter, die gegen unbescholtene Bürger vorgehen, während sie Schwerverbrecher schützen.

Wer das Justizsystem beobachtet, wird feststellen, dass die obersten kriminellen Anführer nie strafrechtlich verfolgt werden und nur ihre Handlanger aus den unteren Rängen im Gefängnis landen. Dies wird als „Zweiklassenjustiz“ bezeichnet. Wie das Sprichwort sagt: „Gesetze für dich, aber nicht für mich“. Die überwiegende Mehrheit der Richter schützt die kriminellen Anführer an der Spitze, entweder weil sie von ihnen eingesetzt wurden oder weil sie bestochen, erpresst oder bedroht werden.

Natürlich gibt es auch gute Richter und Polizeibeamte, aber sie alle werden früher oder später mit Korruption auf hoher Ebene konfrontiert, sobald sie anfangen, schwierige Fragen zu stellen, heikle Ermittlungen durchzuführen oder sich kriminellen Anordnungen zu widersetzen. Es ist schwer, in einer kriminellen Welt ein unparteiischer Richter oder Polizist zu sein. Dennoch brauchen wir viel mehr aufrechte Streiter für Wahrheit und Gerechtigkeit, um diese Korruption aufzudecken.

Die Welt ist ein Theater

Die Schlussfolgerung dieses Berichts lautet, dass wir uns der Realität bewusst werden müssen, wie die Welt wirklich funktioniert. Seit der Antike gibt es Mächte, die die totale Weltherrschaft anstreben. Früher agierten sie offen, aber mit zunehmender Zahl der Menschen wurden sie in den Hintergrund gedrängt, wo sie seitdem die Welt durch verdeckte Operationen regieren.

Das bedeutet, dass die Welt im Wesentlichen eine Theaterbühne ist, mit Schauspielern, die für die Öffentlichkeit auftreten, während die Drahtzieher hinter den Kulissen die Fäden ziehen.

Mit dem Aufkommen unglaublich leistungsfähiger Überwachungs- und Kontrolltechnologien und dem weltweiten Einsatz dieser Systeme streben die Herrscher eine neue Ära an, in der sie sich nicht mehr verstecken müssen. Ihre Strategie besteht darin, jede Seele auf der Erde durch allumfassende, allgegenwärtige Kontrollsysteme wie digitale Ausweise, digitale Währungen, Impfpässe, Sozialkreditbewertungen, 5G-Gedankenkontrolle, Kohlenstoffverfolgung, KI usw. vollständig zu versklaven. Diese werden das Leben in jeder Gesellschaft für jeden, der sich auflehnt, unmöglich machen und so eine reibungslose Herrschaft für die Tyrannen sicherstellen.

In China passiert dies bereits, und viele Chinesen scheinen sich nicht einmal bewusst zu sein, wie sie versklavt werden.

Sie werden in dieses riesige Freiluftgefängnis hineingeboren und haben keine Ahnung, was Freiheit überhaupt bedeutet. Solange sie etwas zu essen und Spaß haben, geht es ihnen gut. Ein totaler Sklave des Verstandes hat die Fähigkeit verloren, über die Gitterstäbe seines Käfigs hinaus zu denken. Die Herrscher haben dieses System in China getestet und planen nun, es weltweit zu exportieren. Aber sie haben sich verrechnet … in den letzten Jahren sind Hunderte Millionen Menschen weltweit für dieses ruchlose Vorhaben aufgewacht und beginnen, sich dagegen aufzulehnen.