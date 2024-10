Hisbollah-Führer Nasrallah besiegte ISIS, schützte die Christen im Libanon und kämpfte gegen den israelischen Kolonialismus.

Israel hat den Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah getötet, der die Souveränität des Libanon verteidigte, half, ISIS und Al-Qaida zu besiegen, Christen beschützte und gegen den israelischen Kolonialismus und die Besatzung kämpfte.Israel has killed Hezbollah leader Hassan Nasrallah, who defended Lebanon’s sovereignty, helped defeat ISIS and Al-Qaeda, protected Christians, and fought against Israeli colonialism and occupation.

Israel hat Hassan Nasrallah, den Generalsekretär der libanesischen antikolonialistischen, islamisch-nationalistischen Bewegung Hisbollah, ermordet.

Unter Nasrallahs Führung verteidigte die Hisbollah die Souveränität des Libanon. Die Bewegung selbst entstand aus dem Widerstand gegen Israels illegale Invasion und militärische Besetzung des Südlibanons in den 1980er und 1990er Jahren.

Obwohl die US-Regierung behauptet, die Hisbollah sei eine sogenannte „terroristische“ Organisation, wird sie nur von wenigen Ländern der Welt als solche anerkannt.

Tatsächlich ist der politische Arm der Hisbollah eine eingetragene Partei und verfügt über ein Dutzend Vertreter im demokratisch gewählten Parlament des Libanon.

(Auch der südafrikanische Apartheidgegner Nelson Mandela stand bis 2008 auf der Liste der angeblichen „Terroristen“ der USA – also lange, nachdem er Präsident des Post-Apartheid-Landes geworden war.)

Israels Kolonialkrieg gegen den Libanon

Bei der Ermordung Nasrallahs tötete Israel im Rahmen einer von den USA unterstützten Operation zahlreiche libanesische Zivilisten und machte dabei sechs Hochhäuser in der Hauptstadt Beirut dem Erdboden gleich .

Der rechtsextreme Premierminister Benjamin Netanjahu ordnete den Angriff an, während er in New York vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) sprach.

Als Netanjahu vor der UNO vorgestellt wurde, verließen zahlreiche ausländische Diplomaten aus Protest den Saal. Im Saal herrschte ein solches Chaos, dass der Präsident der UNO-Generalversammlung „Ruhe, bitte!“ rief und mit einem Hammer auf den Saal schlug, um die Demonstranten zum Schweigen zu bringen.

Netanjahu sprach schließlich in einem Raum, der fast leer war. Doch in seinen Ausführungen veranschaulichte er seine kolonialen Absichten, indem er Karten verwendete, auf denen Palästina vollständig ausradiert wurde und das besetzte Westjordanland und Gaza als Teil Israels dargestellt wurden.

Netanjahu spricht vor der UN-Generalversammlung am 27. September 2024 mit einer Karte, auf der Palästina nicht zu sehen ist

Während Netanjahu bei den Vereinten Nationen war, bombardierte das israelische Regime den Libanon brutal und tötete dabei an einem Tag fast 500 Menschen.

Viele Beobachter haben sich gefragt, welche Ziele Israel im Libanon verfolgt.

Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, machte dies in einem Twitter/X-Post deutlich. Er behauptete, der Libanon, Syrien und der Irak seien keine souveränen Länder, und bestand darauf, dass Israel den Südlibanon kolonisieren solle, so wie es dies in den 1980er und 1990er Jahren getan habe.

Die große israelische Zeitung „Jerusalem Post“ veröffentlichte einen Artikel mit der Begründung, der Libanon sei „Teil des gelobten Territoriums Israels“ und sollte daher kolonisiert werden.

Israels Bildungsminister Yoav Kisch schwor auf dem israelischen Kanal 14 in ähnlicher Weise, dass „der Libanon vernichtet wird“ und dass „der Libanon, wie wir ihn kennen, nicht mehr existieren wird“. (Israelische Menschenrechtsgruppen haben mehr als 50 Mal gezählt, dass Kanal 14 ab Oktober 2023 ausdrücklich zum Völkermord an den Palästinensern in Gaza aufgerufen hat.)

Zwar verteidigte die Hisbollah die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon, doch verband sie ihren nationalen Befreiungskampf stets mit dem des palästinensischen Volkes und weigerte sich, Kompromisse mit dem israelischen Kolonialismus – und dem ihn unterstützenden US-Imperium – einzugehen.

Die US-Regierung ihrerseits verteidigte Israel vehement und unterstützte dessen Angriffskrieg gegen den Libanon.

Sowohl Präsident Joe Biden als auch Vizepräsidentin Kamala Harris veröffentlichten Erklärungen, in denen sie Tel Aviv für die Ermordung Nasrallahs lobten.

Die Biden-Harris-Regierung hat Israel Militärhilfe im Wert von mindestens 18 Milliarden Dollar zukommen lassen, darunter viele der Bomben und Raketen, die für Massaker an Zivilisten in Gaza und im Libanon eingesetzt werden.

Die Hisbollah half, ISIS und Al-Qaida zu besiegen – während die USA und Israel mit Terroristen verbündet waren.

Im letzten Jahrzehnt spielte die Hisbollah eine Schlüsselrolle bei der Niederlage von ISIS und Al-Qaida, während diese extremistischen salafistisch-dschihadistischen Todesschwadronen in ihrem Kolonialkrieg gegen Syrien de facto Verbündete der USA und Israels waren.

Im Jahr 2012 schrieb Jake Sullivan, der wichtigste Berater von US-Außenministerin Hillary Clinton, ihr eine E-Mail, in der er zugab: „AQ ist in Syrien auf unserer Seite.“

Als die Hisbollah und ihre Verbündeten Syrien und Iran gegen Al-Qaida kämpften, stand die Terrorgruppe auf der Seite Washingtons.

(Präsident Joe Biden ernannte Sullivan anschließend zum mächtigen Posten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA.)

Im Libanon war die Hisbollah zudem mit vielen christlichen Gruppen verbündet und schützte sie vor den Extremisten des IS und Al-Qaida.

Der Christian Science Monitor stellte in einem Bericht aus dem Jahr 2013 fest: „In einem christlichen Haus in einem schiitischen Vorort von Beirut teilen sich Bilder des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah den Kaminsims und die Wandfläche mit der Jungfrau Maria.“

Und woher haben die Völkermörder-Faschisten des IS ihre Waffen? Nun, aus den USA – wie sogar Amnesty International und CNN zugaben.

Was Israel betrifft, so griffen die völkermörderischen ISIS-Faschisten einmal versehentlich die Streitkräfte Israels an, baten Tel Aviv dann aber umgehend um Vergebung.

Der ehemalige Verteidigungsminister Moshe Ya’alon gab 2017 zu, dass sich ISIS bei Israel entschuldigt habe.

Wie die „Jerusalem Post“ im Jahr 2015 berichtete, behandelte Israel in seinen Krankenhäusern auch verwundete Al-Qaida-Faschisten , bevor es sie zurück nach Syrien schickte, um dort einen Stellvertreterkrieg gegen die Feinde des Westens zu führen.

Die Hisbollah hatte sich schon immer gegen die fanatischen Salafisten und Dschihadisten in der Al-Kaida gestellt. Dies war nicht nur eine Folge des Stellvertreterkriegs in Syrien.

Während Israels mörderischem Krieg gegen den Libanon im Jahr 2006 veröffentlichte die Washington Post ein Interview mit Nasrallah, den sie als „eine Kreuzung zwischen Ayatollah Khomeini und Che Guevara, einen islamischen Populisten und charismatischen Guerilla-Strategen“ beschrieb.

Nasrallah verurteilte Al-Qaida und die Terroranschläge vom 11. September aufs Schärfste und betonte, dass die Hisbollah militärische Ziele und keine Zivilisten angreift.

Die Hisbollah verteidigte die Christen, unterstützte den interreligiösen Dialog und unterschied zwischen Judentum und Zionismus.

Angesichts der wichtigen Rolle, die die Hisbollah bei der Bekämpfung von ISIS und Al-Qaida sowie bei der Verteidigung der Souveränität des Libanon spielte, gaben mehrere prominente christliche Führer des Libanon nach seinem Tod Erklärungen zu Nasrallahs Ehren ab.

Der christliche Ex-Präsident des Libanon, Michel Aoun, verurteilte die „israelische Aggression“ gegen sein Land und schrieb, mit dem Tod seines „ehrenwerten Freundes“ Nasrallah „verliert der Libanon einen angesehenen und ehrlichen Führer, der den nationalen Widerstand auf den Weg des Sieges und der Befreiung geführt hat“.

Trotz der von den USA und Israel verbreiteten Falschmeldung, die Hisbollah sei „antisemitisch“, förderte die Widerstandsbewegung den Dialog zwischen den Religionen und achtete sorgfältig auf die Unterscheidung zwischen dem Judentum als Religion und dem Zionismus als politischer, kolonialer Bewegung.

Sogar die vehement anti-palästinensische, pro-israelische neokonservative US-Gruppe MEMRI veröffentlichte einen Bericht über eine Konferenz in Beirut im Jahr 2005, in dem ein libanesisches Parlamentsmitglied der politischen Partei der Hisbollah, Abdallah Qusseir, betonte: