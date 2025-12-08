Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

„Was jetzt kommt, überrollt uns ALLE“ – Kralls härteste Warnung

Experte warnt: Bargeldverbot kommt 2027

DIGITALE ID 2026: So schützt du dich JETZT!

Das Endspiel des Finanzsystems: Die kommende Geldflut und der totale Kollaps. (Ernst Wolff enthüllt)

EILT! DIESES Szenario droht jetzt! Totalitäre Maßnahmen zur Vertuschung des Ausmaßes vor dem Crash!

Das ist Krieg und wir haben ihn schon verloren!

Andrei Martjanow: Russland hat sich entschieden – jede Bedrohung wird ausgelöscht

KI-Experte: (Warnung) 2030 könnte der Punkt ohne Wiederkehr sein! Man hat uns über KI belogen!

Der Vormarsch des Sicherheitsstaates (The Reese Report – Deutsch)

Charlie Kirk und Brigittes Legionäre | Candace Episode 271

Europa steht am Abgrund, und merkt es nicht | Dr. Gabriele Krone-Schmalz

Wie Führungskräfte die Wahrheit vor aller Augen verbergen – Carlin sah es kommen (Philosophy Coded)

Hat Trump einen Drogenboss begnadigt? Greenwald deckt auf

22. AZK: Teil 3 mit Elias Sasek – Vetopedia (Impfschäden, Mobilfunkstudien, Krisenprofite)

Neue JFK-Akten werden von den Mainstream-Medien VOLLSTÄNDIG ignoriert…Hier ist der Grund dafür!-V2

Arzt enthüllt: Jetzt wollen sie uns alle dement machen… | Dr. Michael Nehls

Rentenstreit: CDU macht alles falsch (strategische Analyse)