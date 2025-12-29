Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

ACHTUNG: Die größte Enteignung der Geschichte kommt! (Tom Oliver Regenauer)

Eilt: Brandmauer ist gefallen und NIEMAND bekommt es mit! DAMIT HAT KEINER GERECHNET! Zuspruch für AfD

So hat uns Frankreich ausgetrickst: Ukraine Kredit über 90 Milliarden (Verhandlungstechniken)

Tacheles # 185

Trump: Venezuela hat US-Öl gestohlen – massive US-Kriegsflotte vor Ort

Ukraine: Was die Medien Ihnen verschweigen – Fakten & Perspektiven

Gescheiterte Diplomatie & Der Zusammenbruch der Ukraine

Chinas Strategie zur Entamerikanisierung

KI-Experten reagieren: OpenAI vs Gemini, Robotaxis, AGI-Wettrüsten, KI im Weltall & 2026 Trends

Userfrage: Reiche werden immer reicher, Arme brauchen mehr Jobs, um die Familie zu ernähren.

Echt Jetzt #040 „Nicht Krieg. Nicht Frieden. Was deutsche Geheimdienste jetzt vorbereiten“

Wagenknecht, Snowden, Varoufakis: Stimmen, die in den Medien fehlen

Spaltung in Deutschland – Tom Regenauer über Agenda & Kontrolle

Die Pyramide der Macht – Kapitel 9 – Der Gefängnis-Industriekomplex (The Conscious Resistance – DE)

„DIE AGENDA IHRE VISION | DEINE ZUKUNFT“ Teil 3 – Film von Oracle Films

Warum Dr. med. Andreas Diemer den Masern-Impfzwang ablehnt

Wodarg rechnet ab: Wer von Angstpolitik wirklich profitiert