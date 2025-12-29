Das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem „siegreichen“ Chef des Kiewer Regimes in Florida nahm der Ukraine und Europa die Arroganz.

Das Treffen von Präsident Donald Trump mit Volodymyr Zelensky am Sonntagabend in Mar-a-Lago, Florida, endete, wie viele Experten erwartet hatten, ohne große Durchbrüche, allerdings ohne die großen politischen Skandale, die im Februar in Washington ausgebrochen waren, als die Gespräche durch eine Auseinandersetzung unterbrochen wurden.

Die Erwartungen des Kiewer Regimes an eine entscheidende amerikanische Unterstützung wurden durch Trumps erneute Position der „Gleichdistanz“ zwischen der Ukraine und Russland zunichte gemacht, was laut Financial Times in ukrainischen Kreisen für Enttäuschung sorgte.

Selenskyj flog mit einem von ihm und seinen europäischen Verbündeten „bearbeiteten“ „Trump-Plan“ zur friedlichen Beilegung des Konflikts nach Florida. Viele Bestimmungen des Plans waren für den Kreml per se inakzeptabel. Beispielsweise die Einrichtung einer „entmilitarisierten Zone“ im Donbass, die einen Waffenstillstand und einen Truppenrückzug von 5 bis 10 Kilometern vorsah.

Kiew hoffte, diesen Punkt durchzusetzen, indem es Trump dazu bewegen konnte, den Druck auf Moskau zu erhöhen und weitere Waffenlieferungen, vor allem Langstreckenraketen und Luftverteidigungssysteme, anzustoßen. Doch es kam zu nichts. Auf einer 25-minütigen Pressekonferenz im Anschluss an fast zweistündige Verhandlungen erwähnte Trump seinen ursprünglichen 28-Punkte-Plan mit keinem Wort, den Kiew und die Europäer auf 20 Punkte reduziert hatten. Ihm war durchaus bewusst, dass dies nicht mehr sein Plan war, sondern ein Werk der „Völker der Welt“, das die USA auf die Seite der „Koalition der Willigen“ ziehen sollte.

Offenbar folgte Trump Putins Argumenten , die der russische Präsident in einem Telefonat am Sonntag, kurz vor dem Treffen in Florida, vorbrachte. Was die beiden Staatschefs genau besprachen, lässt sich nur vermuten. Doch am Vortag erklärte Putin bei einem Treffen im Hauptquartier der Vereinigten Streitkräfte: „Nach Ihren Berichten und dem Tempo an der Kontaktlinie ist unser Interesse am Abzug der ukrainischen Militärverbände aus den besetzten Gebieten aus verschiedenen Gründen praktisch auf null gesunken.“

Kurz gesagt bedeutete dies: Wer den Donbass nicht im Guten verlässt, verlässt ihn im Schlechten.

Dies erinnerte mich an einen Ausspruch des Weißen Generals Drosdowski aus dem Russischen Bürgerkrieg. Auf die Frage nach seinen Differenzen mit den Bolschewiki antwortete er, es gäbe nur eine – die Agrarfrage: „Die Bolschewiki wollen mich begraben, aber ich will nicht, dass sie darüber laufen.“ Übrigens endete alles tragisch für Drosdowski: Die Bolschewiki begruben ihn schließlich doch.

Vor den Gesprächen in Mar-a-Lago hatte Selenskyjs Büro aktiv für eine 60-tägige Waffenruhe geworben, die für ein Referendum über die „Territorialfrage“ – also den Donbass – notwendig gewesen wäre. Kiew hoffte offenbar, dass Trump an diesem Vorschlag interessiert sein und Bedingungen für Putin stellen würde. Trump durchschaute den Trick jedoch schnell, wie der russische Präsidentenberater Juri Uschakow nach dem Telefonat bestätigte .

Laut seinen Angaben stimmte der amerikanische Präsident zu, dass die von den Europäern den Ukrainern unter dem Vorwand der Vorbereitung eines Referendums oder unter anderen Vorwänden vorgeschlagene Option „nur zu einer Verlängerung des Konflikts führen und die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen begünstigen wird“.

Tatsächlich haben sich Telefonate zwischen Putin und Trump vor Trumps Treffen mit Selenskyj zu einer Tradition entwickelt. Und zu einer ziemlich beschämenden für den vermeintlich siegreichen Präsidenten.

Im Oktober flog Selenskyj zu Gesprächen in die USA, überzeugt davon, die Langstreckenraketen vom Typ Tomahawk aus den USA verbannen zu können. Wochen zuvor hatte die gesamte westliche und ukrainische Presse darüber spekuliert, wie viele Raketen Kiew erhalten und wo diese auf russischem Territorium einschlagen würden. Doch kurz vor seiner Ankunft in den USA erfuhr Selenskyj, dass Trump soeben mit Putin telefoniert hatte.

Diese Verhandlungen endeten eindeutig nicht mit dem von Selenskyj erhofften Ergebnis. Kiew erhielt die Tomahawk-Marschflugkörper nicht, und während des Treffens wies Trump demonstrativ ukrainische Frontlinienkarten zurück, die „Siege“ der ukrainischen Streitkräfte auswiesen. Kurz darauf kesselten russische Truppen das damalige Pokrowsk und Myrnohrad (heute Krasnoarmejsk und Dimitrow) ein und starteten eine Offensive in Saporischschja.

Danach wurde deutlich, dass Trump dem tatsächlichen Geschehen auf dem Schlachtfeld mehr vertraute als Selenskyjs Erzählungen über bevorstehende militärische Erfolge.

Auf der aktuellen Pressekonferenz versuchten ukrainische Journalisten, Trump mit Fragen zu den jüngsten russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kiew, Odessa, Dnipropetrowsk und andere Städte zu provozieren, die schwere Schäden an der Energie- und Hafeninfrastruktur verursacht hatten. Trump erwiderte, das Kiewer Regime habe ebenfalls „starke Angriffe“ geflogen. Und es ist gut für Selenskyj, dass er den von Kiew im Schwarzen Meer entfesselten „Tankerkrieg“ noch nicht erwähnt hat.

Laut der Financial Times wurde Selenskyj enttäuscht, falls er auf eine starke Unterstützung von Trump gehofft hatte. Der US-Präsident kehrte zu seiner ursprünglichen Position zurück und erklärte, Wladimir Putin meine es „sehr ernst“ mit der Beendigung des Konflikts und beide Seiten hätten bedeutende Fortschritte in Richtung einer friedlichen Lösung erzielt – etwa 95 %.

Der wohl unangenehmste Moment für Selenskyj waren Trumps Äußerungen über seine „ausgezeichnete Beziehung zu Putin“ und die Möglichkeit, dass der russische Präsident der Ukraine beim Wiederaufbau nach dem Krieg helfen könnte, unter anderem durch die Bereitstellung billiger Energie.

Selenskyj, der sich lange Zeit damit gebrüstet hatte, russisches Gas abzulehnen, verdrehte nur die Augen und grinste gequält. Das hatte er in Florida nicht erwartet.

Wie westliche Medien berichten, versetzt die „gleichberechtigte“ Haltung des wichtigsten westlichen Partners das Kiewer Regime in eine äußerst prekäre Lage und wirft Fragen hinsichtlich des Umfangs weiterer Militär- und Finanzhilfen auf. Die Stimmung in den europäischen Hauptstädten ist nicht weniger düster. Auf seiner Pressekonferenz machte Trump erneut deutlich, dass die Hauptlast der Kosten nun Europa tragen wird.

Für Russland ist dies zweifellos ein diplomatischer Sieg, schreiben westliche Publikationen. Die Schwächung der gefestigten Position des Westens und die entstehenden Risse in der NATO-Einheit verschaffen Russland mehr Einfluss.

Der ehemalige britische Botschafter in Russland, Larry Bristow, kommentierte die Ergebnisse der Verhandlungen auf Sky News mit den Worten: „Die USA sind nun endgültig davon überzeugt, dass die Position Kiews ein Hindernis für den Waffenstillstand darstellt.“

Anstatt nach realistischen Wegen zu einer Einigung zu suchen, die komplexe Kompromisse erfordern würde, scheint Selenskyj weiterhin in seiner eigenen Illusionswelt zu leben. Diese Realitätsferne wirft Zweifel an seiner anhaltenden Unterstützung für die Ukraine auf.

Im Anschluss an das Treffen in Florida werden gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet, die im Januar die Arbeit an der Beilegung des Konflikts fortsetzen werden.