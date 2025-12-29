Wir befinden uns „am Anfang des Kreditzerstörungszyklus“; Ed Dowd warnt

Der ehemalige Wall-Street-Vermögensverwalter und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com warnte im September, wir befänden uns am „Anfang des Panik-Zinssenkungszyklus“. Seit dieser Vorhersage hat die Fed die Zinssätze dreimal gesenkt. Es sieht so aus, als hätte Dowd es richtig vorhergesehen.

Wann setzt also die Panik ein? Dowd sagt: „Die Panik setzt ein, wenn es eine Art Banken-Zittern oder Börsen-Zittern gibt, was sich gerade aufbaut…

‚Private Kreditgeber sind die ersten, die Probleme zeigen. Wir haben erlebt, dass Tricolor Holdings (ein Subprime-Autokreditgeber, der Insolvenz angemeldet hat) ‚puff‘ verschwunden ist. Wir haben erlebt, dass First Brands (Insolvenz) ‚puff‘ verschwunden ist. Das alles sind private Kreditgeber. Wir haben erlebt, dass andere Kreditgeber wie PrimaLend (Insolvenz) anfangen, ‚puff‘ zu verschwinden. Private Kredite sind genau wie Subprime. Es ist kein sehr großer Teil der Jenga-Kreditkette, aber es reicht aus, um eine Kettenreaktion von Folgeeffekten in Gang zu setzen.

Hier sind wir also, am Anfang des Kreditzerstörungszyklus. Wir sehen, dass die Zahlungsrückstände bei Verbraucherkreditkarten fast auf Rekordhoch sind, Zahlungsrückstände bei Autokrediten, und als nächstes werden wir Zahlungsrückstände bei Hypotheken sehen.



Die Menschen hören zuerst auf, ihre Kreditkarten zu bezahlen, dann ihre Autokredite und zuletzt hören sie auf, ihre Häuser zu bezahlen.



Wenn die Entlassungen sich beschleunigen, und wir sehen bereits hochkarätigere Entlassungen bei Amazon, UPS und so weiter, sobald diese beginnen, werden wir höhere Ausfallraten sehen.'“

Dowd sieht deutlich niedrigere Preise für Häuser. Dowd sagt:

„Es gibt ein deutliches Problem zwischen zum Verkauf stehenden Häusern und verkauften Häusern, das heißt, es wollen viele Menschen ihre Häuser verkaufen, aber es gibt nicht viele Käufer.



Die Bestände wachsen weiter… Der einzige Weg, wie sich das bereinigt, ist über den Preis. Der Preis für Häuser wird sinken.



Wir hatten einen Überbau an Mehrfamilienhäusern wegen der illegalen Einwanderer. Diese Deals werden schlecht und laufen aus.



Die Mieten sinken… Es geht alles langsam in die falsche Richtung, und es wird 2026 zu einem Mainstream-Thema werden.“

In früheren Interviews weist Dowd darauf hin, dass es massive Betrügereien in der Biden-Regierung gab, besonders bei den Arbeitslosenzahlen. Auch das wird alles aufgedeckt werden. Deshalb wies Dowd letztes Jahr darauf hin, dass Präsident Trump „eine Scheißwirtschaft geerbt hat“.

Was funktioniert, sind Edelmetalle, insbesondere Gold. Dowd sieht nicht, dass Gold seinen Glanz so bald verliert. Dowd sagt:

„Wenn wir irgendeine Art von Kreditkrise bekommen, könnte Gold vorübergehend verkauft werden, wo die Leute das verkaufen, was sie können, aber nicht, was sie wollen. Langfristig sieht es so aus, als ob Gold bis 2030 auf 10.000 Dollar pro Unze steigt. Alles verschwört sich grundlegend und technisch, um uns dorthin zu führen. Sie haben Gold zu einem Tier-1-Vermögenswert gemacht.



Das macht Gold wieder zu Geld im Bankensystem… Ich würde mich so schnell nicht aus meiner physischen Goldposition herausschrecken lassen.“

Dowd hat neue hochmoderne Analysen zu China für institutionelle Anleger. China ist viel schwächer, als sich jemand vorstellen kann. Dowd sagt:

„China hat nicht nur langfristige strukturelle Probleme, unser Bericht identifiziert einen sehr akuten Teil ihrer Immobilienkrise, die jetzt beginnt und sich 2026 beschleunigt… China kämpft gewaltig. Wir haben mehr Verhandlungschips, als viele von uns denken. Wenn ich Dinge höre wie ‚China hält alle Karten in der Hand und Trump ist erledigt‘, lache ich.“

Es gibt noch viel mehr im 45-minütigen Interview.