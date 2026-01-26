Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

NEIN ZUR DIGITALEN ID!

Ernst Wolff: „DAS ist mir bei dem Treffen besonders aufgefallen!“

Scott Ritter: NATO ist tot – Russland ist euer Nachbar!

Douglas Macgregor: Warum die NATO am Ende ist & der Ukraine-Krieg verloren ging

Putin hat gerade eine BOMBE über Grönland platzen lassen | Redacted News Deutsch

Das Ende der westlichen Dominanz | Von Rainer Rupp

Charlie riss ein Loch in die Realität Ep. 253 (Okt. 2025 – Candace Owens – Deutsch)

Darum geht es wirklich in Grönland – Ernst Wolff im Gespräch mit Helmut Reinhardt

„Es ist alles Teil von Gottes Plan“ – Wie eine deutsche Kirche trotz Verfolgung und Angriffen wächst

Regierung droht kritischen Journalisten – Punkt.PRERADOVIC mit Florian Warweg

Achse des Chaos | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Walter van Rossum im MANOVA-Gespräch

Vom Satiriker zum Staatsfeind – Andreas Thiel über Cancel Culture, Sozialismus und Angst

China verkauft 500 Mrd. Dollar US-Schulden – Was das für Amerika bedeutet

Dank Trump: Deutsche Unabhängigkeit plötzlich denkbar

Trump-Strategie zündet Rohstoff-BOMBE weltweit! (Ernst Wolff deckt auf)

Davos hinter der Fassade: Alec Gagneux über Geld, Krieg und globale Kontrolle

Davos hinter der Fassade: Alec Gagneux über Geld, Krieg und globale Kontrolle von Wissensgeist.TV

Davos, Freitag, 24. Januar 2025 – Weltwirtschaftsforum Davos (WEF)

Weiterlesen auf Substack