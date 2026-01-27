Trump: Covid war eine Militäroperation

Von Rhoda Wilson

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) letzte Woche sagte Präsident Donald Trump, dass der Ursprung der Pandemie mit militärischen Operationen zusammenhänge.

Im Zusammenhang mit der Verteidigung der USA gegen CBRN-Angriffe erwähnte er „Staub“ als mögliche Methode zur Verbreitung von Covid, was, wie Sasha Latypova vermutet, eher als chemischer denn als biologischer Angriff interpretiert werden könnte.

Nach seiner Rede auf dem Treffen der globalen Oligarchen in Davos letzte Woche hielt Børge Brende, Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums („WEF“), eine Frage-und-Antwort-Runde mit Präsident Trump ab.

Brende fragte Präsident Trump, wie das Wachstum der US-Wirtschaft, die sich „wirklich sehr gut“ entwickelt, aufrechterhalten werden könne. Präsident Trump führte das Beispiel Covid an, was impliziert, dass Covid ein Angriff auf die Wirtschaftskraft der USA war.

Präsident Trump fuhr fort: „Ich habe immer gesagt, dass es [Covid] aus Wuhan kam. Es kam tatsächlich aus Wuhan. Und es gab Leichensäcke. Wir haben es per Satellit gesehen. Und sie sagten: ‚In China geschehen seltsame Dinge‘. Und so begann es. Und am Ende hatten wir Covid, und die ganze Welt litt darunter.“

Er fügte hinzu: „Wir haben phänomenale Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass wir die Anerkennung bekommen haben, die wir verdient haben. Wir haben etwas getan, nämlich die Operation Warp Speed, die manche Leute als eine der größten militärischen Leistungen aller Zeiten bezeichnen. Wir haben großartige Arbeit geleistet. Wir haben unser Militär eingesetzt, viele Menschen.“

„Wir können Kriege beenden, weil das irgendwie in unserer Hand liegt. Aber Dinge wie Staub, der in der Luft fliegt, woher auch immer Covid kommt oder was auch immer kommt, manchmal muss man ein bisschen Glück haben“, sagte er.

Sasha Latypova griff Präsident Trumps Verwendung des Wortes „immer“ auf und schrieb: „Trumps unerschütterliche Entschlossenheit, Millionen von Menschen zu ermorden, um ein gefälschtes Computermodell zu ‚besiegen‘, hat in den letzten sechs Jahren nicht im Geringsten nachgelassen.“

Es ist nicht klar, ob Trump damit andeuten wollte, dass Covid aus „Staub“ stammen könnte, oder ob er verschiedene Methoden chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer („CBRN“) Bedrohungen aneinanderreiht, d. h. „Staub“ oder „woher auch immer Covid kommt“ oder „was auch immer kommt“.

Im Folgenden geht Latypova davon aus, dass „Staub, der in der Luft fliegt, woher auch immer Covid kommt“ eine Aussage ist und dass er sich auf „Staub“ als mögliche Methode zur Auslösung der Krankheit namens Covid bezog.

Vor kurzem hat Trump in einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse ausgerechnet in Davos zugegeben, dass Covid eine Militäroperation war. Sie können sich den Clip unten ansehen. (Es scheint, dass Substack jetzt Einbettungen von X zulässt, was bedeutet, dass sie härter zensieren werden):

Noch interessanter ist, dass Trump in derselben Rede zugegeben hat, dass die „Covid“-Krankheit durch das Versprühen chemischer Waffen ausgelöst wurde (in diesem Clip spricht er von „Staub“). Nun, Staub ist sicherlich kein Virus und auch kein Funktionsgewinn-Virus („GoF“) mit Furin-Spaltung und einem HIV-Insert, das auf Afrikaner abzielt und gleichzeitig die Aschkenasim schützt, und es stammt auch nicht aus Wuhan.

(Anmerkung: Wenn Sie sich fragen, was die obige Aussage bedeutet, denken Sie bitte daran, dass in den ersten Jahren dieser Operation viele prominente Kommentatoren auf beiden Seiten behaupteten, SARS-CoV-2 sei ein „ethnisch gezieltes GoF-Virus”.

Es wäre doch zu weit hergeholt, diesen „Staub“ bis in die USA zu blasen, oder? Hat Fauci diesen Zauberstaub mit Geldern der National Institutes of Health („NIH“) bezahlt? Oder handelte es sich lediglich um eine ganz normale chemische Kriegsführung, die vom guten alten US-Chemiekorps eingesetzt wurde, das nicht dem bösen Anthony Fauci unterstellt ist? Entscheiden Sie selbst:

Für meine regelmäßigen Leser dürfte dies alles nichts Neues sein. Ich sage das nun schon seit etwa vier Jahren, während „Freiheitsexperten“ mit großen Plattformen mich wie einen Aussätzigen behandeln und Ihnen ständig erzählen, dass Pfizer gelogen hat, die dumme FDA die Daten nicht gelesen hat, sich nicht an die Wissenschaft gehalten hat und jemand Fehler im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemacht hat. Wenn sie nur die erneute Analyse der klinischen Studie von Pfizer betrachten könnten. Dann würde das böse Unternehmen Pfizer endlich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt werden, und die echte Wissenschaft würde siegen.

Für meine neueren Leser hier eine kurze Zusammenfassung zum Nachlesen. Vielen Dank an Sense Receptor für die hervorragende Zusammenstellung von Clips und Quellenmaterial:

Übersetzung von „X“: Dies ist die WAHRE GESCHICHTE darüber, wie COVID in den USA begann – Lassen Sie sich nicht von Deep-State-Handlangern wie Kash Patel manipulieren (17.01. – Belege im Thread) „[COVID war] keine Pandemie. Es [war] ein militärischer Angriff. Es [war] ein Einsatz chemischer [und] möglicherweise radiologischer Waffen.“ Die pensionierte Pharma-Forschungs- und Entwicklungsleiterin Sasha Latypova (@sasha_latypova) beschreibt für Mic Meow (@MicMeowed), wie die COVID „Pandemie“ in den USA tatsächlich inszeniert wurde, wobei sie die Beteiligung des US-Militärs an der Freisetzung einer biologischen (und möglicherweise radiologischen) Waffe, das Fehlen von Beweisen für die Existenz eines Patienten Null in den USA (oder sogar in China) und die Einführung von „Krankenhaus-Mordprotokollen“ hervorhebt, die dazu dienten, die notwendigen Todesfälle zu generieren, um den Anschein einer „Pandemie“ zu erwecken. „Das Verteidigungsministerium übernahm schnell die Verantwortung für die Reaktion auf das vermeintliche Ereignis im Bereich der öffentlichen Gesundheit [d. h. die COVID-19-‚Pandemie’]”, bemerkt Latypova zu Beginn des Clips, bevor sie sich mit dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse befasst, der durch die verfügbaren Beweise eindeutig belegt ist. „Die Sequenz des [angeblichen SARS-CoV-2-‚Virus‘] wurde am 9. Januar 2020 in GenBank veröffentlicht, angeblich von einem chinesischen Patienten [für dessen Existenz es keine Beweise gibt].“ (Siehe Tweet vom 17. Mai für Belege für Latypovas Behauptung hier.) „Die Sequenz des [vermeintlichen SARS-CoV-2-‚Virus‘] wurde am 9. Januar [2020] in GenBank veröffentlicht. Am 30. Januar [2020] behauptete die CDC, dass wir in den Vereinigten Staaten, im Bundesstaat Washington, eine erste Person haben, die ebenfalls mit diesem Virus infiziert war. Auch hier gab es [keine] Beweise dafür, dass diese Person jemals existiert hat.“ (Siehe Tweet vom 17. April für Belege für diese Behauptung.) (Zur Information: GenBank ist eine umfassende öffentliche Datenbank, die kommentierte Sammlungen aller öffentlich zugänglichen Nukleotid- und DNA-Sequenzen enthält.) „Am 4. Februar gab es einen Anruf – und das ist … ein durchgesickertes Audio von Führungskräften von AstraZeneca. Es gab einen Anruf vom Verteidigungsministerium. Ich glaube, der Anrufer war Colonel Matt Hepburn von der DARPA“, sagt Latypova. „Und er rief das Konsortium der Pharmaunternehmen an und forderte sie auf, von den zuvor finanzierten Pan-Influenza-‚Impfstoff‘-Modellen auf COVID-‚Impfstoff‘-Modelle umzusteigen, weil, ich zitiere ihn, ‚COVID zu einer Bedrohung der nationalen Sicherheit erklärt wurde‘.“ (Siehe Tweet 16/17 für Belege.) „Meine Frage lautet also“, sagt Latypova, „vom 30. Januar [2020] bis zum 4. Februar [2020] haben wir nur einen einzigen offensichtlichen COVID-Patienten. [Aber es ist nicht] klar. Sind sie krank? Sind sie gestorben? Was ist passiert?“ Latypova fragt rhetorisch weiter: „Wir haben vielleicht 11 Fälle – PCR-Fälle – von COVID in den Vereinigten Staaten, [aber] irgendwie beschließt Oberst Matt Hepburn, … dem gesamten Pharmakonsortium, das aus über 300 Unternehmen besteht, zu sagen, dass es mit der Arbeit an COVID-Produkten beginnen soll, weil es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellt. Auf welcher Grundlage? Das ist meine Frage: Woher wissen Sie das?“ Latypova merkt weiter an: „Was noch interessanter ist … wir haben eine ganze Reihe – stundenlange – Pressekonferenzen des Verteidigungsministeriums im Pentagon mit den Medien aus dem Zeitraum 2020/2021, als sie an der Operation Warp Speed arbeiteten. Und so hielten sie diese regelmäßigen Pressekonferenzen ab, die urkomisch und sehr interessant sind … Ich weiß das Datum gerade nicht mehr genau, aber es war irgendwann im Februar, Anfang März, als es eine Pressekonferenz gab, an der Colonel Wendy Sammons-Jackson und einige andere teilnahmen. Da ist also General [Michael J.] Talley, der die Präsentation des Verteidigungsministeriums leitet, und es gibt zwei oder drei [weitere] Teilnehmer aus Fort Detrick, dem Biolabor und der Abteilung für Infektionskrankheiten der US-Armee. Und sie alle diskutieren über dieses Thema. Und dann sagt sie [Sammons-Jackson] ganz konkret: „Oh, wir haben … den Erreger, also das COVID-Virus, erhalten … und wir [gemeint ist das Verteidigungsministerium] vermehren die Bestände davon.” (Siehe Tweet vom 17. Februar für Belege.) „Zu diesem Zeitpunkt”, fügt Latypova hinzu, „gab es nur einen Fall, vielleicht 10 oder 20 [PCR]-Fälle, das heißt, es gab kein COVID-Virus in den USA. Dennoch vermehrt Oberst Wendy Sammons-Jackson die Bestände davon. Und was passiert, nachdem sie Vorräte davon angelegt hat? Wir haben eine Explosion von Fällen und Erkrankungen in den Vereinigten Staaten. Wie kann es also eine Pandemie sein, wenn nichts passiert, bevor sie es ankündigen, nachdem sie es angekündigt haben und Ihnen sagen, dass wir Vorräte davon anlegen, haben wir eine Pandemie?“ Latypova kommt zu dem Schluss: „Es handelt sich also nicht um eine Pandemie [COVID]. Es ist ein militärischer Angriff. Es ist ein Einsatz chemischer, vielleicht radiologischer Waffen. Ich weiß nicht, was sie eingesetzt haben, aber sie haben etwas eingesetzt. Es gab eine seltsame Krankheit, die umging. [Aber] es ist ein Einsatz. Und die meisten Todesfälle … wurden, wie wir wissen, durch Krankenhaus-Mordprotokolle verursacht – das Töten von Menschen in Krankenhäusern mit einem Protokoll, das ich Ihnen erklären kann, weil sie es an meiner Schwiegermutter ausprobiert haben, allerdings ohne Erfolg. Wir haben sie gerettet.“ (Siehe Tweets vom 17.9. und 17.10. für Belege für die „Krankenhaus-Mordprotokolle“.) „Und ich kann Ihnen dieses Protokoll erklären … [Ich habe] mit Menschen gesprochen, die ausgesagt haben, wie ihre Angehörigen auf genau dieselbe Weise getötet wurden … [mit] Remdesivir und Beatmungsgeräten und Dehydrierung, Hunger, Grausamkeit … Isolation … Das sind also die Todesfälle. So haben sie die Todesfälle verursacht. Sie haben die Krankheit mit etwas [anderem] simuliert – einer chemischen Waffe oder so etwas. Und der Hauptpunkt dabei war, diese biologischen Waffen einzusetzen, nämlich die Impfungen [die COVID-Impfungen].“

Im obigen Thread [den Sie auch in der Threadreader-App lesen können] habe ich das Band von AstraZeneca erwähnt. Hier ist es in voller Länge: Führungskräfte von AstraZeneca sprechen über den Anruf von DARPA/Col Matt Hepburn (Bob [Robert] Malones Schützling) am 4. Februar 2020: „Audioaufnahme von AstraZeneca durchgesickert: Covid wurde am 4. Februar 2020 von der US-Regierung/dem Verteidigungsministerium als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft”.

Hier ist der Clip von Col Wendy Sammonds-Jackson, in dem sie am 5. März 2020 ankündigt, dass sie „Covid-Vorräte aufbaut”, obwohl es zu diesem Zeitpunkt weder in den USA noch anderswo auf der Welt „Covid” gab. Die richtige Interpretation davon ist, dass das US-Verteidigungsministerium („DoD”) (Kriegsministerium, DoW) ankündigt, dass es CBRN-Waffen auf US-amerikanischem Boden einsetzt. Ja, das ist Hochverrat, Leute. Trump war damals (und ist auch heute noch) dafür verantwortlich:

Hier ist einer meiner früheren Beiträge zum Thema „Was war Covid?“: „Die Ursachen für Covid-Erkrankungen und Covid-Todesfälle sollten getrennt bewertet werden“.

Was schließlich andere Nachrichten aus Davos angeht: Wenn Sie glauben, dass der Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine große Errungenschaft ist, dann gähnen Sie. Das war schon immer eine dumme Ablenkung von der pandemischen Erpressung und dem mörderischen innerstaatlichen Gesetz (PREP Act). Die WHO hatte nie Zuständigkeit in den USA, und wenn Sie darüber diskutieren möchten, finden Sie bitte etwas, das die US-Regierung getan hat, weil die WHO es ihr gesagt hat, und nicht, weil sie es getan hat, während sie mit dem Finger auf die WHO zeigte. Ich warte …