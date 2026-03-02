Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Sie sagten Krieg voraus, jetzt ist er da (Redacted News – Deutsch via Freie Medien)

Larry Johnson: Die USA werden sich verausgaben – und den Krieg gegen Iran verlieren

Neue Enthüllungen zu mRNA-Impfstoffen – Sucharit Bhakdi im Interview mit Helmut Reinhardt

Wir werden belogen! – Iran und der Krieg für Menschlichkeit

Douglas Macgregor: US-Iran-Diplomatie gescheitert – Steht ein großer Krieg bevor?

Tacheles # 194

Söder sprengt Atomkraftwerk – 2 Monate später fordert er Atomkraft zurück!

„Deutscher Boden“ im Libanon und einstürzende Wohnhäuser | Karin Leukefeld | NDS-Podcast

Die Macht der Konzerne verschmilzt direkt mit der staatlichen Autorität (Whitney Webb – Deutsch)

„Das war eine Operation der CIA!“: Mexikanisches Kartell CIA Ermordung von El Mencho | Redacted (DE)

In Brasilien entdeckte „außerirdische“ Leichen, UFO Technologie in den Händen der US Regierung?

Bill Gates wird gerade gefaltet…. – Epstein Files (Asmongold Clips – Deutsch)

Epstein Files – Das passierte gerade im Kongress (Redacted News – Deutsch)

Dr. Jonas Tögel: Die „Revolutions-Gmbh“ – Regime Change als PR-Strategie – Propaganda verstehen

Plagiatsvorwürfe gegen Alena Buyx – Dr. Stefan Weber | Apolut im Gespräch

Nr.1 China-Experte: „China ZWINGT alle zu Open Source!“ Warum der Westen verliert (Frank Sieren)

So brutal sieht Irans Angriff auf Dubai aus

Epstein, Netanjahu & Iran – Geheime Verbindungen aufgedeckt!

Angriff auf den Iran