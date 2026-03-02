Andrew Korybko

In der objektiv existierenden Realität, in der sich die Internationalen Beziehungen entfalten, hat Russland seine Verlässlichkeit als Verbündeter gegenüber den fünf Ländern bewiesen, die die OVKS bilden, während populäre Behauptungen, es sei der Verbündete Syriens, Venezuelas und/oder Irans, waschechter „Potemkinismus“ sind – oder nichts weiter als eine alternative Realität.

Ein populäres ukrainisches Medium, The Kyiv Independent, belebte das Narrativ von Russlands Unzuverlässigkeit als Verbündeter nach der Tötung von Ayatollah Ali Khamenei im Zuge der laufenden US-israelischen Kampagne gegen den Iran wieder. Das Narrativ ist simpel: Russland könne nicht als verlässlicher Partner gelten, was angeblich durch Assads Sturz im Dezember 2024, Maduros Gefangennahme etwas mehr als ein Jahr später und nun Khameneis Tötung bewiesen sei. Die Realität ist jedoch weitaus nuancierter, denn Russland war nie militärischer Verbündeter irgendeines dieser Länder.

Die einzigen Staaten, gegenüber denen es gegenseitige Verteidigungsverpflichtungen hat, sind mehrere ehemalige Sowjetrepubliken der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS): Armenien (das seine Mitgliedschaft im Zuge seiner pro-westlichen Neuausrichtung ausgesetzt hat), Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Ähnliche Verpflichtungen bestehen zudem gegenüber den ehemaligen georgischen Regionen Abchasien und Südossetien, die Russland 2008 nach dem Fünf-Tage-Krieg im August jenes Jahres als unabhängige Staaten anerkannte.

Dennoch besteht unter vielen Beobachtern die Wahrnehmung, Russland sei mit dem Iran verbündet. Das liegt daran, dass führende „Nicht-russische Pro-russische“ (NRPR) Influencer über Jahre hinweg eine solche alternative Realität geschaffen haben – durch eine Politik der weichen Macht, die man als „potemkinistisch“ bezeichnen kann. Russlands „Soft-Power-Aufseher“, also Vertreter seiner Staatsmedien, des offiziellen Apparats und Konferenzorganisatoren, die mit ihnen in Kontakt stehen, korrigierten sie nicht, weil sie meinten, das lasse Russland gut aussehen. Das war eindeutig ein Fehler:

Mai 2018: „Präsident Putin über Israel: Zitate von der Kreml-Website (2000–2018)“ Oktober 2024: „Warum verbreiten sich falsche Wahrnehmungen über die russische Politik gegenüber Israel weiterhin?“ Dezember 2024: „Russland entging einer Kugel, indem es klugerweise darauf verzichtete, sich mit der inzwischen besiegten Widerstandsachse zu verbünden“ Januar 2025: „Die russisch-iranische Partnerschaft könnte ein Wendepunkt sein – aber nur beim Gas, nicht in der Geopolitik“ Januar 2026: „‚Potemkinismus‘ ist verantwortlich für falsche Wahrnehmungen von Russlands Unzuverlässigkeit“



Diese Analysen bestätigen Putins lebenslangen, stolz vertretenen Philosemitismus, seine damit verbundene Entscheidung, die „Widerstandsachse“ während der westasiatischen Kriege nach dem 7. Oktober nicht zu unterstützen und auch kein militärisches Bündnis mit dem Iran einzugehen, sowie die kontraproduktiven Folgen des „Potemkinismus“. Im vorliegenden Kontext betrifft Letzteres die falschen Erwartungen, die hinsichtlich Russlands Engagement für den Iran geweckt wurden und unweigerlich zu tiefer Enttäuschung führten – was wiederum viele empfänglich für anti-russische Narrative wie jenes des Kyiv Independent machte.

Solche Narrative, etwa über Russlands angebliche Unzuverlässigkeit als Verbündeter, werden durch Fakten widerlegt. In Bezug auf die zuvor genannten fünf OVKS-Verbündeten, gegenüber denen Russland gegenseitige Verteidigungsverpflichtungen hat, gilt: Es half Armenien durch seine Basis in der Grenzstadt Gjumri, eine türkische Invasion abzuschrecken; es wird verdächtigt, Belarus bei der Niederschlagung der Farbrevolution im Sommer 2020 unterstützt zu haben; es half im Januar 2022 bei der Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Kasachstan; es unterstützte Kirgisistan nach mehreren Farbrevolutionen; und es verteidigt Tadschikistan gegen aus Afghanistan stammende Terroristen.

Im Gegensatz dazu rettete Russland weder Assad noch Maduro oder den Ayatollah, weil es nie zugesagt hatte, dies zu tun – und alle Behauptungen, es sei der Verbündete ihrer Länder, sind waschechter „Potemkinismus“ oder nichts weiter als eine alternative Realität. In der objektiv existierenden Realität, in der sich die Internationalen Beziehungen entfalten, hat Russland seine Verlässlichkeit als Verbündeter gegenüber den fünf Ländern bewiesen, die die OVKS bilden. Nur wenige Freunde wie Feinde erinnern sich daran oder wissen überhaupt davon, da die meisten führenden NRPR-Influencer „Potemkinisten“ sind, die Fabulieren den Fakten vorziehen.