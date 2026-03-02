Wer regiert Amerika? Nicht die Amerikaner

Paul Craig Roberts

Die zionistischen amerikanischen Medien wie NPR geben der US-Justizministerin Bondi die Schuld dafür, dass Epstein-Akten zurückgehalten werden, um Präsident Donald Trump zu schützen.

Hier sind die Vorwürfe von NPR, die keinerlei Beweise haben außer ihrer angeblichen „Untersuchung“ von Dokumenten, die NPR nach eigenen Angaben existieren sollen, die NPR jedoch nicht gesehen hat:

„Das Justizministerium hat einige Epstein-Akten zurückgehalten, die mit Vorwürfen in Zusammenhang stehen, Präsident Trump habe einen Minderjährigen sexuell missbraucht, wie eine Untersuchung von NPR ergibt. Es entfernte außerdem einige Dokumente aus der öffentlichen Datenbank, in denen Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein auch Trump erwähnen.

Einige Akten wurden trotz eines Gesetzes, das ihre Veröffentlichung vorschreibt, nicht öffentlich gemacht. Dazu gehören offenbar mehr als 50 Seiten mit FBI-Vernehmungen sowie Notizen aus Gesprächen mit einer Frau, die Trump beschuldigte, sie vor Jahrzehnten als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.“ https://www.npr.org/2026/02/24/nx-s1-5723968/epstein-files-trump-accusation-maxwell

Natürlich ist die investigative Fähigkeit von NPR gleich null. NPR ist eine Propagandainstitution, deren Agenda es ist, das traditionelle weiße Amerika zu untergraben, das NPR als rassistisch und ausbeuterisch darstellt.

Die Vorwürfe von NPR, wie auch jene der übrigen amerikanischen Medien, die sich prostituieren, um offizielle Narrative zu bedienen, sollen die Aufmerksamkeit davon ablenken zu untersuchen, ob Epstein eine israelische Mossad-Erpressungsoperation durchgeführt hat, um die amerikanische, britische und europäische Außenpolitik im Nahen Osten an Israels Interessen auszurichten.

Lieber Leser, ist Ihnen aufgefallen, dass absolut niemand die eigentliche Frage untersuchen will?

Diese Tatsache allein sagt Ihnen, wie real diese Frage ist.

Epsteins Aufgabe, für die er gut bezahlt wurde, bestand darin, einige hochrangige amerikanische, britische und europäische Amtsträger in Positionen zu kompromittieren, die Einfluss auf die amerikanische, europäische und britische Nahostpolitik haben, und sicherzustellen, dass diese mit Israels Interessen übereinstimmt.

Darum geht es in der Epstein-Affäre. Sie wird von der US-Regierung, der britischen Regierung und den europäischen Regierungen vertuscht, die alle Israels zionistische Agenda eines Großisrael unterstützen. Der US-Botschafter in Israel, Huckabee, demonstrierte Washingtons Unterstützung für Großisrael in seinem Interview mit Tucker Carlson, als er sagte, Israel solle jetzt einfach den gesamten Nahen Osten übernehmen.

Die Macht, die Israel über Amerika hat, wird deutlich, wenn es für Präsident Trump einfacher ist, einen ausländischen Studenten, der sich legal in den USA aufhält, um an einer amerikanischen Universität zu studieren, abzuschieben, weil er es wagt, den israelischen Völkermord an Palästina zu erwähnen oder zu kritisieren, als einen illegal eingereisten Einwanderer abzuschieben.

Die Macht, die Israel über Amerika hat, ist offensichtlich. Ein christliches Gebet darf in einer amerikanischen Schule nicht gesprochen werden, aber die republikanische Legislative in Texas kann bestochen werden, um ein Gesetz zu verabschieden, das die Indoktrination amerikanischer Schüler in Texas mit israelischer religiöser und politischer Propaganda verpflichtend macht. Wenn die zionistische Gesetzgebung in Texas Gesetz wird, werden zukünftige Texaner als Israelis und nicht als Amerikaner aufwachsen.

Und die MAGA-Amerikaner glauben, die Republikaner seien unsere Rettung.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben längst aufgehört, ein unabhängiges Land zu sein. Tatsächlich sind sie nicht einmal mehr eine Nation. Die Überflutung ihrer Grenzen durch viele verschiedene Einwanderer, deren Eintritt erleichtert statt verhindert wurde, hat die Vereinigten Staaten in einen Turm von Babel verwandelt, in dem es nicht einmal mehr eine gemeinsame Sprache gibt.

Heute sind die Vereinigten Staaten die Militärmacht Israels. Die Vereinigten Staaten zerstören Länder, die Gegner von Israels zionistischer Agenda eines Großisrael sind, eines Gebiets, das in seiner Ausdehnung den gesamten Nahen Osten umfasst, wie zahlreiche israelische Regierungsvertreter immer wieder öffentlich klargestellt haben.

Doch es beeindruckt die Amerikaner nicht, wenn ein israelischer Minister im Fernsehen eine Karte hochhält, die zeigt, dass Israel, so wie es von Israel definiert wird, den gesamten Nahen Osten vom Nil bis nach Pakistan umfasst. Es kommt den sorglosen, indoktrinierten amerikanischen Bürgern nicht in den Sinn, dass sie seit einem Vierteljahrhundert unter dem Vorwand des „Kriegs gegen den Terror“ mit ihrem Blut und ihrem Geld für die Schaffung eines Großisrael kämpfen. Anstatt ihre Täuschung zu erkennen, rufen die Amerikaner: „Man kann kein Amerikaner sein, wenn man Israel nicht liebt.“

Leider verstehen viele Amerikaner die Unterordnung der amerikanischen Innen- und Außenpolitik unter Israel nicht. Folglich existieren die Vereinigten Staaten nicht mehr als unabhängiges Land. Die Vereinigten Staaten existieren als Marionette Israels, und unser Präsident, Donald Trump, ist die Hauptmarionette.