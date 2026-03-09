Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Pepe Escobar: Wie Iran die US-Vorherrschaft kippt

Warum kapituliert der Iran einfach nicht? | Video von Massen im Bombenhagel

Putin gibt Trump und Israel eine vernichtende Warnung bezüglich eines Krieges gegen den Iran

Können die USA und Israel den Iran BESIEGEN_ Oberst Macgregors SCHOCKIERENDE Antwort (Redacted FM)

Etwas Großes Passiert … (IRAN) (Redacted News – Deutsch)

Larry Johnson: Bodentruppen, False Flags & Waffenknappheit

Die WAHRHEIT im IRAN kommt mehr und mehr ans Licht (Redacted News – Deutsch via Freie Medien)

Tucker – Kriegsupdate: Israels wahre Motive, mögliche False-Flag-Operationen und die bevorstehende globale Krise

Trump startet Operation Epstein Fury (The Corbett Report – Deutsch)

Dr. Daniele Ganser: Israel und die USA zerschlagen das Völkerrecht

Nächste Pandemie 2028 !?

Worum es bei Grönland wirklich geht (Corbett Report – Deutsch)

Rückschlag der Piraterie (The Reese Report – Deutsch)

Was Männer über Liebe wirklich denken – aber nie sagen

Moratorium gefordert: Experten verlangen Aufarbeitung der modRNA-Impfpolitik

Medienkonferenz des Aktionsbündnisses Freie Schweiz (ABF) in Bern ruft zur umfassenden Aufarbeitung der Covid-Politik auf

Tacheles # 195

KRIEG GEGEN DEN IRAN | Das 3. Jahrtausend #127

Im US-Schatten: Merz stellt sich gegen Spanien // GEGENPOL