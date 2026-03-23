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Neue Videos am Montag

Euer Wissen, euer Vorteil – in wenigen Minuten!

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

EU-Kriegstreiber kommen bei Putin angekrochen. Und werden knallhart abserviert

General schockt ALLE: DAS rollt im März auf uns zu!

Jetzt hat Putin die USA so richtig an den Eiern! EU-Kriegstreiber komplett im Panikmodus

Iran dominiert diesen Krieg! // Scott Ritter

Richard D. Wolff & Michael Hudson: Iran Dreht den Spieß gegen die USA

Pepe Escobar: Koalition bricht in Hormus zusammen – Ende des Petrodollars?

Larry C. Johnson: Straße von Hormus am Limit – Der Auslöser der Eskalation

Iran-Krieg, Ölschock, Hormuz-Blockade – und Gold FÄLLT! Hier ist die Erklärung

Und der Oscar geht an…

Iran-Krieg: US Medien verkaufen wieder das Irak-Skript

Dane Wigington: „Sie nutzen HAARP zur Wetterbeeinflussung, um den Iran zu ZERSTÖREN“ | Redacted (DE)

ARD & ZDF: Fakenews zum Spitzenpreis – Punkt.PRERADOVIC mit Peter Welchering

Fake News zur Massenzuwanderung

David Icke – Der Iran war schon immer das Ziel | David Icke Deutsch

Tacheles # 197

Genial erklärt: Epstein, Trump & AfD in 20 Minuten