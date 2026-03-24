Wie man die Straße von Hormus öffnet

Jacob G. Hornberger

Es gibt einen todsicheren Weg, den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus zu bewegen. Hier ist er:

Präsident Trump gibt öffentlich folgende Erklärung ab:

1. Ich ordne heute den Abzug aller US-Truppen, Schiffe, Flugzeuge und Waffen aus dem Nahen Osten und deren Rückführung in die Vereinigten Staaten an. Ich weise das Pentagon außerdem an, diese Truppen in den Privatsektor zu entlassen, da sie nicht mehr benötigt werden. Unmittelbar im Anschluss daran folgt der Abzug der US-Truppen aus allen anderen Teilen der Welt und deren Entlassung in den Privatsektor.

2. Ich erkläre hiermit, dass es, solange ich Präsident bin, keine weiteren US-Militärangriffe oder Angriffskriege gegen den Iran oder irgendeine andere Nation geben wird.

3. Ich ordne hiermit die Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen, Embargos und Blockaden gegen den Iran und alle anderen Nationen der Welt an.

4. Hiermit erkläre ich das Ende aller staatlich geförderten Attentate der USA.

5. Hiermit erkläre ich das Ende der Einmischung der US-Regierung in die Angelegenheiten anderer Nationen, einschließlich Staatsstreichen, Bündnissen mit diktatorischen Regimen, Bestechung ausländischer Regierungen und parteipolitischer Wahlkampfaktivitäten in anderen Ländern.

6. Ich fordere den Kongress auf, ein Gesetz zu erlassen, das jegliche Auslandshilfe an die israelische Regierung und alle anderen ausländischen Regierungen beendet.

7. Hiermit erkläre ich das Ende der langjährigen Unterordnung der US-Regierung unter die israelische Regierung.

8. Ich fordere den Kongress auf, die notwendigen Gesetze zum Abbau der nationalen Sicherheitsstaatsstruktur der USA aus der Zeit des Kalten Krieges zu erlassen, einschließlich des Pentagons, des riesigen militärisch-industriellen Komplexes, der CIA und der NSA, und zur Wiederherstellung des Gründungssystems der USA als Republik mit begrenzter Regierung und einer vergleichsweise kleinen Streitmacht.

9. Martin Luther King bezeichnete die US-Regierung als den größten Gewalttäter der Welt. Er hatte natürlich Recht. Es ist an der Zeit, diesem schändlichen „Erfolg“ ein Ende zu setzen.

10. Vor über 50 Jahren versuchte Präsident Kennedy, Amerika in eine andere Richtung zu lenken als die, die vom US-amerikanischen Sicherheitsapparat gewünscht wurde. Er scheiterte mit diesem Vorhaben und bezahlte dafür mit seinem Leben. Es ist nun notwendig, Kennedys mutigen Akt zu wiederholen, und ich, Donald Trump, der ich seit langem geschworen habe, den „Sumpf trockenzulegen“ und den „tiefen Staat“ zu zerschlagen, bin der Präsident, der dies tun wird, ungeachtet der Gefahren für mich. Es ist an der Zeit, die Vereinigten Staaten von Amerika wieder auf den Weg zu Freiheit, Frieden, Wohlstand und Harmonie mit den Völkern der Welt zu führen. Die Zerschlagung des US-amerikanischen Sicherheitsapparats und die Beendigung seiner Politik des Auslandsinterventionismus sind notwendige Schritte in diese Richtung.

Es versteht sich von selbst, dass der Iran Trumps Ankündigung angesichts der langen Geschichte von Lügen seitens der US-Regierung möglicherweise nicht glauben wird. Sobald Trump jedoch konkrete Schritte in diese andere Richtung unternimmt, werden iranische Offizielle schnell erkennen, dass er es ernst meint. Sobald sie sehen, dass die US-Regierung den Iran endlich – endlich! – in Ruhe lässt, ist es so gut wie sicher, dass sie die Straße von Hormus umgehend wieder öffnen werden.