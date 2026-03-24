Palantir-CEO stellt düstere Prognose für die Demokraten in Bezug auf KI

Von Tyler Durden

Alex Karp, CEO von Palantir, richtete eine apokalyptische Warnung an die Progressiven, insbesondere an „hochgebildete, oft weibliche Wähler, die überwiegend die Demokraten wählen“, und erklärte, dassihr Einfluss auf die Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt schwinden werde, da Technologien wie künstliche Intelligenz die Macht auf Männer aus der Arbeiterklasse mit rechtsgerichteten Ansichten übertragen würden.

„Diese Technologie bringt die geisteswissenschaftlich ausgebildeten, überwiegend demokratischen Wähler aus dem Gleichgewicht und schwächt ihre wirtschaftliche Macht. Und sie stärkt die wirtschaftliche Macht der beruflich ausgebildeten, oft männlichen Wähler aus der Arbeiterklasse“, sagte Karp am Donnerstag gegenüber den Moderatoren von CNBC.

Er fuhr fort: „Und so werden diese Umwälzungen jeden Aspekt unserer Gesellschaft erschüttern. Damit das funktioniert, müssen wir uns darauf einigen, was wir mit dieser Technologie anfangen wollen; wie wir es den Menschen erklären, die wahrscheinlich weniger gute und weniger interessante Jobs haben werden.“

Karp, dessen Softwareunternehmen Überwachungs- und Verteidigungsprodukte für die US-Regierung entwickelt, sagt im Wesentlichen, dass KI die wirtschaftliche Macht von hochgebildeten, sogenannten „woke Karens“ weg und hin zu männlichen Wählern aus der Arbeiterklasse, die oft rechtsgerichtet sind, verlagern wird.

Anschließend lenkte er das Gespräch auf militärische Anwendungen von KI, wobei er zugab, dass diese Technologien „gefährlich“ seien, gleichzeitig aber behauptete, dass Palantir eine amerikanische Zukunft ermöglichen werde.

„Diese Technologien sind gesellschaftlich gefährlich“, sagte Karp und fügte hinzu: „Die einzige Rechtfertigung, die man möglicherweise haben könnte, wäre, dass, wenn wir es nicht tun, unsere Gegner es tun werden. Und wir werden ihrer Rechtsordnung unterworfen sein… Warum nehmen wir das Risiko auf uns, das Gefüge unserer Gesellschaft, einschließlich ihrer mächtigsten Teile, zu zerstören, wenn es nicht darum geht, unsere Fähigkeit, Amerikaner zu sein, kurz- und langfristig zu bewahren?“

The CEO of Palantir just said the quiet part out loud.

Alex Karp — whose company builds surveillance and defense technology for the U.S. government — just openly stated that AI will deliberately shift economic power away from highly educated, often female, Democratic-leaning… pic.twitter.com/mqznkz4V90 — Brian Allen (@allenanalysis) March 12, 2026

Übersetzung von „X“: Der CEO von Palantir hat gerade das ausgesprochen, was sonst nur hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird. Alex Karp – dessen Unternehmen Überwachungs- und Verteidigungstechnologie für die US-Regierung entwickelt – hat offen erklärt, dass KI die wirtschaftliche Macht bewusst von hochgebildeten, oft weiblichen, demokratisch orientierten Arbeitnehmern weg und hin zu beruflich ausgebildeten Wählern aus der Arbeiterklasse, die oft männlich sind, verlagern wird. Er gab dann zu, dass diese Technologien – wie er es ausdrückte – „gefährlich“ und „selbstmörderisch“ sind und dass die einzige Rechtfertigung für ihren Einsatz das militärische Argument ist: Wenn wir es nicht tun, werden es unsere Gegner tun. Lassen Sie uns also klarstellen, was soeben öffentlich gesagt wurde: Der CEO eines Rüstungsunternehmens hat Ihnen erklärt, dass KI entwickelt wird, um das amerikanische Klassensystem umzustrukturieren, dass sie die wirtschaftliche Macht einer ganzen politischen Bevölkerungsgruppe zerstören wird und dass der einzige Weg, dies der Öffentlichkeit zu verkaufen, darin besteht, es mit nationaler Sicherheit zu verpacken.

Karp vertritt die Ansicht, dass KI das amerikanische Klassensystem umgestalten und das wirtschaftliche Kräfteverhältnis verschieben wird. Das ist eine Möglichkeit, dem Durchschnittsbürger das Thema KI näherzubringen.