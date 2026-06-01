Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Jeffrey Sachs: Deutschland führt Europa in den Dritten Weltkrieg

„Die Schweiz wird fallen“ – Max Otte mit düsterer Warnung

Michael Lüders: Verliert Deutschland seine Souveränität?

USA und Iran erneut auf Kollisionskurs

Russland – Unser Angriff steht unmittelbar bevor – Verlasst die Ukraine sofort (Redcated News – DE)

„Putins Handschuhe sind aus“ – Ex-CIA-Agent Larry Johnson über Russlands nächste Schritte (Redacted)

Tacheles # 207

„Putin will jetzt mit EU verhandeln“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Alexander Rahr

Kaum jemand weiß, was jetzt auf dem Spiel steht! – Dr. Jonas Tögel und Dr. Pascal Lottaz

Wem nützt programmierbares Geld? | Ernst Wolff Aktuell

„Wir landen im Krieg mit Russland“ – General Vad explodiert bei Lanz

Er arbeitete direkt für die Elite, und es ist schlimmer, als du denkst (Video Advice – Deutsch)

Die CIA Aussage, die die Welt erschütterte … und dann überall verboten wurde (Video Advice -Deutsch)

MAAßEN, LAUSEN, WODARG & URBAN: Dialog der Denker in APOLDA! | LIVE | #POLITIK

Empörungsindustrie, Zukunftsangst, Bewusstseinssprung |MANOVA Meinungen mit Sven Böttcher&Tom Lausen