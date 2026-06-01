Nach Jahrzehnten der Macht: Die UNO steht vor ihrer größten Existenzkrise

Die Vereinten Nationen stehen vor der schwersten Finanzkrise ihrer jüngeren Geschichte. UN-Generalsekretär António Guterres warnte Anfang 2026 sogar vor einem möglichen „unmittelbaren finanziellen Kollaps“ der Organisation. Intern wird über Stellenabbau, Budgetkürzungen und tiefgreifende Reformen diskutiert. Sollte keine Lösung gefunden werden, könnte der UNO laut Guterres bereits im Sommer das Geld ausgehen.

Doch die eigentliche Geschichte handelt nicht von Haushaltszahlen.

Die eigentliche Geschichte handelt vom schleichenden Zerfall einer internationalen Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde und heute zunehmend an Glaubwürdigkeit, Autorität und politischer Durchsetzungskraft verliert.

Eine Weltorganisation mit begrenzter Macht

Die Vereinten Nationen wurden gegründet, um Kriege zu verhindern, Konflikte zu lösen und das Völkerrecht zu schützen. Auf dem Papier repräsentiert die Organisation nahezu die gesamte Menschheit.

In der Realität entscheiden jedoch bis heute vor allem die großen Mächte über die zentralen Fragen der Weltpolitik.

Im Sicherheitsrat verfügen die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich über ein Vetorecht, das jede grundlegende Entscheidung blockieren kann. Damit bleibt die Machtstruktur der UNO weitgehend dieselbe wie 1945 – obwohl sich die Welt seitdem grundlegend verändert hat.

Für Kritiker ist genau das eines der Kernprobleme der Organisation: Sie soll globale Legitimität verkörpern, wird aber von einer Struktur dominiert, die aus einer völlig anderen geopolitischen Epoche stammt.

Die Kriege gingen weiter – trotz UNO

Die Liste internationaler Krisen, in denen die Vereinten Nationen kaum entscheidenden Einfluss hatten, ist lang.

Der Irakkrieg wurde geführt, obwohl es massive internationale Einwände gab. Libyen versank nach der NATO-Intervention im Chaos. Im Ukraine-Krieg bleibt die UNO weitgehend Zuschauer. Im Gaza-Konflikt werden Resolutionen verabschiedet, während die Kämpfe weitergehen und die humanitäre Krise eskaliert.

Immer wieder zeigt sich dasselbe Muster: Sobald die Interessen großer Mächte berührt werden, stößt die Organisation an ihre Grenzen.

Dadurch wächst weltweit die Frage, welchen praktischen Einfluss die UNO tatsächlich noch besitzt, wenn sie Konflikte zwar kommentieren, aber häufig nicht verhindern oder beenden kann.

Die Finanzkrise ist nur das sichtbare Symptom

Die aktuelle Krise entstand nicht deshalb, weil plötzlich alle Staaten aufgehört hätten zu zahlen.

Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Organisation finanziell stark von wenigen großen Beitragszahlern abhängig ist. Besonders schwer wiegen die Rückstände der Vereinigten Staaten, die als größter Geldgeber der UNO Milliardenbeträge schulden. Guterres sprach selbst von einer sich vertiefenden Liquiditätskrise und warnte, dass die Organisation ohne Reformen oder vollständige Zahlungen ihre Funktionsfähigkeit verlieren könnte.

Damit wird ein grundlegendes Problem sichtbar: Eine Institution, die globale Stabilität sichern soll, hängt finanziell von einigen wenigen Staaten ab. Wenn diese ihre Beiträge verzögern, kürzen oder zurückhalten, gerät das gesamte System ins Wanken.

Die Welt verändert sich schneller als ihre Institutionen

Während die UNO mit Finanzproblemen kämpft, verändert sich die globale Machtverteilung.

Neue Bündnisse entstehen. Die BRICS-Staaten bauen eigene Strukturen auf. Immer mehr Länder versuchen, sich wirtschaftlich und politisch unabhängiger von westlich dominierten Institutionen zu machen.

Doch viele der wichtigsten internationalen Organisationen basieren noch immer auf den Machtverhältnissen der Nachkriegszeit. Genau deshalb stellt sich zunehmend die Frage, ob die UNO in ihrer heutigen Form überhaupt noch in der Lage ist, die Rolle zu erfüllen, für die sie einst geschaffen wurde.

Die eigentliche Krise ist die Glaubwürdigkeit

Noch schwerer als die Finanzprobleme wiegt der Vertrauensverlust.

Viele Menschen erleben die Vereinten Nationen heute als Organisation, die zwar Konferenzen organisiert, Resolutionen verabschiedet und Erklärungen veröffentlicht, deren Einfluss auf reale Konflikte jedoch begrenzt erscheint. Je häufiger internationale Regeln selektiv angewendet werden, je häufiger Kriege trotz diplomatischer Appelle weitergehen und je offensichtlicher geopolitische Interessen Entscheidungen beeinflussen, desto stärker wächst die Skepsis gegenüber dem gesamten System.

Eine Institution verliert ihre Autorität nicht erst dann, wenn ihr das Geld ausgeht.

Sie verliert ihre Autorität, wenn immer weniger Menschen daran glauben, dass sie ihren ursprünglichen Auftrag noch erfüllen kann.

Eine Ordnung am Ende ihrer Lebensdauer?

Die Finanzkrise der UNO könnte sich deshalb als weit mehr erweisen als ein vorübergehendes Haushaltsproblem. Sie könnte ein sichtbares Zeichen dafür sein, dass die internationale Ordnung der Nachkriegszeit an ihre strukturellen Grenzen stößt.

Ob die Vereinten Nationen reformiert, verkleinert oder durch neue internationale Strukturen ergänzt werden, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Organisation unter Druck steht wie selten zuvor.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, ob der UNO kurzfristig das Geld ausgeht.

Die eigentliche Frage lautet, ob die Welt noch an ein System glaubt, dessen Machtstrukturen aus dem Jahr 1945 stammen – während sich die geopolitische Realität längst grundlegend verändert hat.

Quellen:

Explainer: Why is UN warning of ‚imminent financial collapse‘?

How the UN funding crisis will worsen in 2026

Explainer: Why is UN warning of ‘imminent financial collapse’?