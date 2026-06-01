Kriegstreiber verbreiten weiterhin Propaganda über Gräueltaten durch KI im Zusammenhang mit dem Iran

Es überrascht nicht, dass generative KI dazu genutzt wird, Propaganda voller Gräueltaten zu produzieren, um Zustimmung für imperiale Kriegsprojekte zu erzeugen, denn diese neuen Technologien eignen sich perfekt dafür, realistisch wirkendes Videomaterial von Ereignissen zu erstellen, die nie stattgefunden haben.

Caitlin Johnstone

Ein weiteres Propagandaprojekt der KI über den Iran wurde ins Leben gerufen, diesmal in Form eines Films mit dem Titel „Dreams of Violets“ auf dem Tribeca-Filmfestival.

Variety bezeichnet den Film als „den ersten von einer KI erzeugten Spielfilm in voller Länge, der von einem großen Filmfestival angenommen wurde“ und beschreibt die Handlung wie folgt:

„Der Film, der am 10. Juni anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Festivals Premiere feiert, ist ein 75-minütiges Dokudrama, das von den Protesten inspiriert ist, die im Januar Teheran erschütterten. Im Mittelpunkt stehen fünf Iraner, die sich in einer Gasse in Teheran treffen, bevor sie hingerichtet werden – all dies beobachtet Amir, ein 10-jähriger Junge mit Zerebralparese, von einem Fenster aus. Die Zusammenstöße spiegeln die realen Proteste zwischen den iranischen Behörden und der Zivilbevölkerung wider, bei denen laut der Human Rights Activists News Agency mindestens 7.000 Menschen ums Leben kamen und mehr als 50.000 Menschen festgenommen wurden.“

Der Trailer des Films zeigt, wie sympathische Protagonisten von den iranischen Behörden brutal unterdrückt werden, und endet mit der Szene, in der Kampfflugzeuge über ihnen hinwegfliegen, während eine persische Stimme aus dem Off mit englischen Untertiteln sagt: „Wenn der Iran befreit wird, feiert für mich. Genießt es für uns!“

Jane Rosenthal, Mitbegründerin des Tribeca Festivals, schwärmte begeistert von dem sogenannten „Docudrama“ und dessen Bedeutung und erklärte gegenüber dem Hollywood Reporter: „In dieser historischen Zeit, in der sowohl künstliche Intelligenz als auch der Iran im Mittelpunkt der weltweiten Debatte stehen, bietet dieser Film dem Publikum einen seltenen und intimen Einblick in einen Konflikt, den viele bisher nicht vollständig erkennen oder verstehen konnten.“

Na, jetzt können sie den Konflikt ja sehen und verstehen! Sie können ihn mithilfe von komplett gefälschtem KI-Videomaterial sehen und verstehen! Meine Güte, ist das nicht herrlich praktisch?

Dies knüpft an unsere Diskussion vom letzten Monat über ein anderes Projekt an, bei dem KI-generierte Propaganda über Gräueltaten eingesetzt wird, um Zustimmung für einen Krieg gegen den Iran zu erzeugen. Das Projekt namens Generative AI for Good erstellt Deepfakes von vermeintlich echten Frauen, die behaupten, von iranischen Regierungstruppen sexuell missbraucht worden zu sein.

„The Canary“ berichtet:

„Das in Israel ansässige KI-Unternehmen Generative AI for Good behauptet, Deepfake-Technologien für positive Zwecke einzusetzen. Mit ‚positiv‘ scheint die Erstellung von Deepfake-Videos gemeint zu sein, die den illegalen Krieg der USA und Israels gegen den Iran unterstützen sollen.“

…

„Generative AI for Good behauptet, KI einzusetzen, um ‚Überlebenden zu helfen, sicher auszusagen – mit ihrer eigenen Stimme und ohne ihre Identität preiszugeben‘. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Israel und seine Sprachrohre falsche Anschuldigungen wegen Vergewaltigungen und anderer Gräueltaten am 7. Oktober 2023 genutzt haben, um seinen Völkermord in Gaza zu rechtfertigen.“

„The Canary“ weist darauf hin, dass „Generative AI for Good“ mit Israelis besetzt ist, die ganz offensichtliche Absichten verfolgen, darunter ein Kreativdirektor, der die diskreditierte Darstellung von Massenvergewaltigungen am 7. Oktober verbreitet, ein Marketingmanager, der im „Psychotechnischen Hauptquartier“ der IDF gedient hat, und ein Gründer, der Anfang 2024 sagte, dass „Künstliche Intelligenz ist eine unserer Geheimwaffen“, um mit dieser revolutionären Technologie die Bemühungen des Militärs sowohl online als auch vor Ort im Informationskrieg zu unterstützen, der parallel zu den militärischen Kampfhandlungen in Gaza geführt wird.

Es überrascht nicht, dass generative KI dazu genutzt wird, Propaganda voller Gräueltaten zu produzieren, um Zustimmung für imperiale Kriegsprojekte zu erzeugen, denn diese neuen Technologien eignen sich perfekt dafür, realistisch wirkendes Videomaterial von Ereignissen zu erstellen, die nie stattgefunden haben. Wenn man die Herzen der Menschen ansprechen und sie dazu bringen will, Wut auf eine gegen das Imperium gerichtete Regierung zu empfinden, ist generative KI ein kostengünstiges und einfaches Mittel, um dies zu erreichen.

Wir beginnen gerade erst zu erahnen, auf welche Weise KI-generierte Videos eingesetzt werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und imperiale Ziele voranzutreiben. Die Projekte, die wir heute sehen, sind nur die ersten Tropfen des Meeresnebels eines Tsunamis, der auf die Küste zurast.