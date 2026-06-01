Israels Behörden weigern sich, riesigen Fundus an Videos vom 7. Oktober zurückzugeben. Was verbergen sie?

Michelle Witte

Israelische Bürger fragen sich, warum der Staat ihnen Aufnahmen vom 7. Oktober nicht zurückgibt, die er beschlagnahmt hat. Die Mutter eines israelischen Opfers sagt, die Behörden hätten ein Video vom Tod ihres Sohnes gelöscht. Andere beklagen, „jemand versteckt“ die Videos.

Die israelische Regierung hält weiterhin einen gewaltigen Bestand an Videomaterial über den Angriff vom 7. Oktober zurück, der von Einzelpersonen und Gemeinschaften aufgenommen wurde, die in die Kämpfe verwickelt waren. Ein trauernder Elternteil beschuldigt die israelischen Behörden sogar, ein Video der letzten Momente ihres Sohnes gelöscht zu haben, bevor sein Telefon an sie zurückgegeben wurde.

Laut Israels Channel 13 wurden „alle Kameras, Speicherkarten und Filme, die die Gräueltaten dokumentierten, eingesammelt, aber zweieinhalb Jahre später sind diese Materialien noch immer nicht an die Gemeinschaften und trauernden Familien zurückgegeben worden, die verzweifelt nach Informationen suchen und sogar das Gefühl haben, dass jemand sie vor ihnen versteckt.“

Kurz nach dem Angriff von Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad auf Israel am 7. Oktober 2023 sammelten Spezialeinheiten der IDF, des israelischen Geheimdienstes Shin Bet und der israelischen Ermittlungseinheit Lahav 433 Foto- und Videomaterial der Gewalt ein und beschlagnahmten Mobiltelefone, private Kameras, Sicherheitskameras von Kibbutzim und mehr.

„Sie trennten ab, was nötig war, nahmen es mit und gingen weiter – das war das letzte Mal, dass wir die Materialien gesehen haben“, sagte ein israelischer Reservist, der an der Sammelmission teilnahm.

Laut dem Leiter des Kibbutz Kfar Aza – einem Ort, an dem in den ersten Tagen nach dem Angriff eine Reihe von Gräuel-Behauptungen verbreitet wurden – kooperierten die Gemeindemitglieder damals mit den Ermittlern. Nun, Jahre nach den Ereignissen, fragen sich diese Familien, warum die Dokumentation über das Schicksal ihrer Angehörigen noch immer nicht an sie zurückgegeben wurde.

Selbst Sabine Taasa, die nach dem Tod ihres Mannes und eines ihrer Söhne am 7. Oktober zu einem Symbol israelischen Opferstatus wurde, gerät nun wegen Aufnahmen dieses Tages in Konflikt mit den israelischen Behörden.

Taasas 17-jähriger Sohn Or wurde am Strand von Zikim getötet. Laut Channel 13 sagt Taasa, sie habe ein Video gesehen, das ihr Sohn in den Momenten vor seinem Tod aufgenommen hatte, doch als die Behörden ihr sein Telefon zurückgaben, war ein solches Video nicht mehr vorhanden. Der Sender berichtet, dass dies kein Einzelfall ist.

Eine Untersuchung der IDF ergab, dass Soldaten Zivilisten, die sich dort in einem Badezimmer versteckt hatten, im Stich ließen und ihre Leichen anschließend eine Woche lang liegen blieben.

Channel 13 berichtet, dass die israelische Polizei erklärte, Lahav 433 ermittle weiterhin zu den Ereignissen im Kibbutz Kfar Aza und es seien noch keine Anklagen erhoben worden, sodass die Rückgabe von Beweismaterial in diesem Stadium den Strafprozess gefährden könnte. Gleichzeitig wies die IDF alle Vorwürfe zurück, sie halte Dokumentation zurück, und erklärte, man befinde sich in der Endphase der Entwicklung von Richtlinien, wie solche Beweise an Gemeinschaften und Familien zurückgegeben werden sollen.

Am 7. Oktober gab die israelische Regierung Videoaufnahmen von Hannibal-Direktiven heraus, die dazu führten, dass Apache-Hubschrauberpiloten und Panzerbesatzungen auf Israels eigene Bürger im Gaza-Umland zielten, angeblich um zu verhindern, dass sie als Geiseln genommen werden. Der israelische Brigadegeneral Barak Hiram ordnete persönlich an, dass eine Panzerbesatzung ein Haus im Kibbutz Be’eri beschießt, obwohl er wusste, dass es mit israelischen Zivilisten gefüllt war, die von Hamas-Kämpfern festgehalten wurden, die eine Verhandlungslösung suchten. Ein Dutzend Israelis wurde bei dem Angriff getötet und hinterließ laut dem einzigen israelischen Überlebenden „ein Haus voller Leichen“. Eine israelische Panzerkommandantin aus einer rein weiblichen Einheit erklärte ebenfalls, dass ihr befohlen wurde, israelische Häuser zu beschießen, ohne zu wissen, wer sich darin befand. Eine Untersuchung der israelischen Polizei ergab später, dass israelische Hubschrauber am 7. Oktober das Nova Electronic Music Festival beschossen.

Angesichts Israels Vorgeschichte, am 7. Oktober auch eigene Bürger ins Visier genommen und die Öffentlichkeit darüber in die Irre geführt zu haben, könnte der Staat so viel Videomaterial wie möglich zurückhalten, um zu verhindern, dass weitere Beweise dafür öffentlich werden, dass die israelische Armee ihre eigenen Bürger getötet hat.

Israel hat ein starkes Interesse daran gezeigt, die Ereignisse vom 7. Oktober zu dokumentieren und Narrative durch sorgfältige Auswahl und Verbreitung zu kontrollieren. Gleichzeitig hat es sich geweigert, an unabhängigen internationalen Untersuchungen des Angriffs, der israelischen Reaktion oder der weit verbreiteten und inzwischen vielfach widerlegten Behauptungen über massenhafte sexuelle Gewalt durch Hamas und andere palästinensische bewaffnete Gruppen teilzunehmen. Laut dem israelischen Staat ist allein Israel berechtigt und in der Lage, solche Untersuchungen durchzuführen.

Allerdings hat der Staat es auffällig versäumt, eine eigene umfassende Sonderuntersuchung zu dem offensichtlichen massiven Geheimdienstversagen und militärischen Debakel einzuleiten. Tatsächlich musste die israelische Regierung laut Berichten der Times of Israel von ihrem eigenen Obersten Gericht dazu gedrängt werden, eine staatliche Untersuchungskommission zu den Ereignissen einzurichten. Die israelische Regierung hat nun bis zum 1. Juli Zeit, einen „geeigneten Rahmen“ für die Untersuchung der Ereignisse vorzulegen, nach jahrelangem Druck durch die Familien der an diesem Tag getöteten Israelis.

Da das israelische Militär- und Geheimdienstsystem sich weigert, möglicherweise Hunderte Stunden an Aufnahmen an ihre Eigentümer zurückzugeben, beginnen einige Israelis, die die Angriffe vom 7. Oktober erlebt haben, sich zu fragen, ob etwas verborgen wird.