Hat Präsident Trump Hochverrat begangen?

Paul Craig Roberts

Betrachten wir den Fall genauer.

Im Amtseid, den ein Präsident bei seiner Vereidigung ablegt, schwört der designierte Präsident Treue zur US-Verfassung und verspricht, sie gegen Feinde im In- und Ausland zu verteidigen. Anders ausgedrückt: Feinde der Verfassung sind Feinde der Vereinigten Staaten. (Heute zählen auch juristische Fakultäten in den USA zu den Feinden der Verfassung.)

Fragt man, was die Vereinigten Staaten von Amerika sind, würden manche sagen, es sei eine Idee; andere, es sei ein geografisches Gebiet. Doch diese Definitionen treffen auf alle Länder zu und definieren somit keines. Die richtige Antwort lautet: Die Vereinigten Staaten sind die Verfassung.

Die Verfassung definiert die Regierungsform, die Befugnisse der verschiedenen Staatsgewalten, die Machtverteilung zwischen den Bundesstaaten und der Bundesregierung, die Rechte der Bürger und deren Schutz. Sie definiert auch den Prozess der Verfassungsänderung, also der Änderung der Vereinigten Staaten. Ohne die Verfassung wären die Vereinigten Staaten ein anderes Land.

Nicht eine Wahl macht jemanden zum Präsidenten. Es ist der Eid, die Vereinigten Staaten von Amerika durch die Verteidigung der Verfassung zu verteidigen. Verweigert ein gewählter Präsident diesen Eid bei der Vereidigung, kann er nicht im Amt bestätigt werden. Mit dem Eid auf die Verfassung schwört ein designierter Präsident auch auf die Vereinigten Staaten.

Die wichtigsten Bestandteile der Verfassung sind die Zusatzartikel und die Grundrechtecharta, die in die Verfassung aufgenommen werden mussten, damit alle Gründungsstaaten sie annahmen. Die Grundrechtecharta schützt die Bürger davor, dass die Regierung ihre Rechte einschränkt und Gewalt oder Vergeltungsmaßnahmen gegen sie verhängt, weil sie durch die Verfassung geschützte Handlungen begangen haben.

Das wichtigste Recht ist die Meinungsfreiheit. Sie ist im ersten Zusatzartikel verankert, denn ohne Meinungsfreiheit ist es den Bürgern unmöglich, die Regierung für die Verletzung anderer Schutzrechte und die Begrenzung der Staatsgewalt zur Rechenschaft zu ziehen.

Trumps Nähe zum zionistischen Israel hat ihn zu einer Handlung verleitet, die gegen seinen Amtseid verstößt und ihn möglicherweise des Hochverrats an den Vereinigten Staaten schuldig macht.

Trump hat per Dekret ein faktisches Aufruhrgesetz für Israel erlassen, das US-Bürgern verbietet, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung (Erster Verfassungszusatz) zu nutzen, um Israel für den Völkermord an den Palästinensern, die Vergewaltigung und Folter palästinensischer Gefangener, die Zerstörung palästinensischer Häuser, Dörfer und Olivenhaine durch israelische Siedler, die eklatant palästinensisches Land stehlen, die Ermordung ausländischer Staatschefs, den ungebührlichen Einfluss auf die US-amerikanische Legislative und Exekutive, die Regierungen der Bundesstaaten, die Medien, das Finanzwesen und das Bildungswesen sowie die Angriffskriege gegen Länder des Nahen Ostens zu kritisieren. US-Kritiker Israels dürfen sich nicht einmal über die Verleumdungen und üble Nachrede der jüdischen Anti-Defamation League beschweren. Wer sich als Amerikaner über Verleumdungen durch Zionisten beschwert, riskiert eine Bestrafung wegen Antisemitismus.

Um es klar zu sagen: Trump und sein kommissarischer Justizminister haben dem Schutz Israels, einer ausländischen Regierung, Vorrang vor den im ersten Verfassungszusatz garantierten Rechten der US-Bürger eingeräumt. Dies bedeutet eindeutig, dass Trump und sein willfähriger kommissarischer Justizminister ausländischen Interessen dienen, indem sie ohne jegliches Recht oder Befugnis die in der US-Verfassung garantierten Rechte der US-Bürger außer Kraft setzen.

Damit bricht Trump seinen Eid , die US-Verfassung zu schützen, und seine Amtseinführung als Präsident der Vereinigten Staaten ist ungültig. Trump hat ein Dekret erlassen, das sein willfähriger Justizminister akzeptiert hat und das die US-Verfassung Israel unterordnet.

Am 19. Mai gab der amtierende Justizminister der Vereinigten Staaten folgende Erklärung ab:

„Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass diese Regierung Antisemitismus [definiert als jegliche Kritik an Israel und Juden] nicht tolerieren wird, und das Justizministerium ist entschlossen, diese Vorgabe umzusetzen. Diese landesweite Tour ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Gemeinden im ganzen Land wissen, dass die Bundesregierung bereit ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um antisemitischen Bedrohungen entgegenzutreten, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die Bürgerrechte zu wahren.“

Man beachte, dass die „Wahrung der Bürgerrechte“ laut Trumps Justizminister bedeutet, den Ersten Verfassungszusatz, der die in der US-Verfassung garantierten Rechte der US-Bürger auf freie Meinungsäußerung schützt, außer Kraft zu setzen.

Indem Trump und sein Justizminister sich gegen den Ersten Verfassungszusatz ausgesprochen haben, haben sie sich gegen die US-Verfassung und damit gegen die Vereinigten Staaten von Amerika gestellt. Mit anderen Worten: Beide scheinen sich des Hochverrats schuldig gemacht zu haben.

Dass Trump und sein Justizminister zugunsten Israels und entgegen den im ersten Verfassungszusatz garantierten Rechten amerikanischer Bürger sowie der US-Verfassung, die diese Rechte schützt, entscheiden, wirft die Frage auf, wen Trump und sein Justizminister eigentlich vertreten.

Es scheint sicher, dass Präsident Trumps Bereitschaft, die US-Verfassung zu opfern, um Israel vor Kritik zu schützen, auf Hochverrat hindeutet, um fremden Interessen zu dienen. Dies würde Trump zu einem Feind der US-Verfassung und somit zu einem Feind der Vereinigten Staaten von Amerika machen.

Wenn meine Argumentation zutrifft, warum sollte Präsident Trump dann nicht verhaftet und wegen Hochverrats gegen die Vereinigten Staaten angeklagt werden?

Warum hat Trumps amtierender Justizminister, der zufällig auch sein persönlicher Rechtsanwalt ist, Trump nicht davor gewarnt, dass er sich auf hochverräterisches Terrain begibt? Ist jemand, der den Präsidenten bei der möglichen Begehung von Hochverrat unterstützt, geeignet, Justizminister der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein?