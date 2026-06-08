Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Larry Johnson & Oberst Wilkerson: Nukleares Patt zwischen USA, Israel und Iran

Lawrow demütigt Kaja Kallas und antwortet auf die Frechheiten der europäischen Kriegstreiber

Finanzexperten schlagen Alarm – Kommt jetzt die größte Sause aller Zeiten?

Lerne Jared Kushner kennen – Der neue Jeffrey Epstein (AwakenWithJP – Deutsch)

Großbritannien & Ukraine greifen Krim mit Drohnen an, während Selenskyj Putin anbettelt (Redacted)

Pepe Escobar: Irans Nuklear-Karte – Warum Teheran nicht länger wartet

Richard Wolff & Michael Hudson: Iran tat das Undenkbare – Trump bleibt mit leeren Händen zurück

Greenwald und Kasparian enttarnen Propaganda der Kriegstreiber | Von Rainer Rupp

Die Zeckeninvasion nimmt eine schreckliche Wendung — und darauf seid ihr nicht vorbereitet (Hustl)

Trump Island: Ivanka baut den größten Milliardärsbunker der Welt (Hustl – deutsch)

Putin antwortet Selenski auf seinen „offenen Brief“

Marc Friedrich: Die meisten werden 50 – 100% ihres Vermögens verlieren – wie wir uns jetzt wehren

Tacheles # 208

Ueli Maurer: Gnade Gottes, wenn die Massenzuwanderung nicht gestoppt wird! Keine 10-Mio.-Schweiz!

„Das ist nur noch mit Humor zu ertragen!“Daniele Ganser über unsichere Zeiten & ein Blick nach vorn!

Verbrechen – Aufklärung – Lösungsansatz

Phase 2 der Zeckeninvasion — Fleischfressende Parasiten sind hier (Hustl – deutsch)