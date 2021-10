Neue Videos des WEF sorgen für Aufregung

Kühe, die dank Pillen kein Methan mehr produzieren, Seesterne aus dem Reagenzglas gegen den Klimawandel, Drohnen zur Wiederaufforstung in Afrika, Enzyme aus menschlichem Blut zur Betonverstärkung. Die neuesten Ideen des Weltwirtschaftsforums sind skurril und lassen aufhorchen.

Der große Reset-Architekt Klaus Schwab möchte, dass die Menschen frei von Eigentum sind, gegen jede Krankheit geimpft werden, kultiviertes Fleisch essen und in „intelligenten Städten“ leben. Das Weltwirtschaftsforum hat dazu kurze Wohlfühlvideos gedreht, die den Bürgern das Gefühl vermitteln, dass sie bei der Neugestaltung der Welt etwas zu sagen haben.

Vor einigen Tagen erschien zum Beispiel ein Kurzfilm über „klimafreundliche“ Häuser in Afrika, die mit einem 3D-Drucker hergestellt wurden. Wer profitiert von solchen Häusern? Afrikanische Landwirte tun dies wahrscheinlich nicht.

Der WEF hat sich auch einen Filmclip ausgedacht, der besagt, dass man seine Hosen nur einmal im Monat waschen muss, das ist gut „für das Klima“.

Royal DSM hat außerdem einen Lebensmittelzusatzstoff entwickelt, der dafür sorgt, dass Kühe in der Landwirtschaft weniger Methan ausstoßen. Dieser Zusatzstoff soll die Landwirtschaft „klimafreundlich“ machen.

Das WEF fördert auch die Bemühungen des Impfstoffriesen Moderna, einen HIV-Impfstoff mithilfe der mRNA-Technologie herzustellen. Das WEF wirft sofort die Frage auf: „Welche anderen Krankheiten könnte die mRNA-Technologie verhindern?“ Bald soll es eine „freiwillige“ Injektion gegen jede Krankheit geben.

Auch gentechnisch veränderte Seesterne und Korallen werden in Labors entwickelt, um das Ökosystem der Ozeane zu „stabilisieren“.

Sie wollen, dass Tiere Nahrung bekommen, die in einem Labor hergestellt wurde:

Das WEF hat auch einen Film über „selbstheilenden Beton“ gedreht. Ein wichtiges Detail: Dieser Beton enthält ein Enzym, das auch im menschlichen Blut vorkommt.

Selbstheilender Beton könnte viermal so lange halten wie herkömmliche Materialien.

Sie wollen überall auf der Welt intelligente Drohnen einsetzen, um angeblich den Planeten zu retten. Aber auch während der Covid-Pandemie wurden Drohnen eingesetzt, um „Covid“ aufzuspüren. Sie können also zur Überwachung von Menschen eingesetzt werden, wie es in China bereits geschieht.