Die Pandemie der Angst und die Krise des Kapitalismus

Von Colin Todhunter: Er ist Spezialist für Entwicklung, Ernährung und Landwirtschaft und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization in Montreal.

Im Oktober 2019 warnte der ehemalige Gouverneur der Bank of England, Mervyn King, in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds, dass die Welt schlafwandelnd auf eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise zusteuere, die verheerende Folgen für das, wie er es nannte, „demokratische Marktsystem“ haben werde.

King zufolge steckt die Weltwirtschaft in einer Wachstumsfalle fest, und die Erholung von der Krise von 2008 sei schwächer als die nach der Großen Depression. Er kam zu dem Schluss, dass es für die Federal Reserve und andere Zentralbanken an der Zeit sei, Gespräche mit Politikern hinter verschlossenen Türen aufzunehmen.

Am 16. September stiegen die Zinssätze auf dem Markt für Wertpapierpensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte) in die Höhe. Die Federal Reserve griff ein und intervenierte vier Tage lang mit 75 Milliarden Dollar pro Tag, so viel wie seit der Krise 2008 nicht mehr.

Laut Fabio Vighi, Professor für kritische Theorie an der Universität Cardiff, startete die Fed damals ein geldpolitisches Notprogramm, bei dem wöchentlich Hunderte von Milliarden Dollar in die Wall Street gepumpt wurden.

In den letzten 18 Monaten haben wir unter dem Deckmantel einer „Pandemie“ erlebt, wie Volkswirtschaften geschlossen, kleine Unternehmen zerschlagen, Arbeitnehmer arbeitslos gemacht und die Rechte der Menschen zerstört wurden. Abriegelungen und Beschränkungen haben diesen Prozess begünstigt.

Der Zweck dieser so genannten „öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen“ hat wenig mit der öffentlichen Gesundheit zu tun und viel mit der Bewältigung einer Krise des Kapitalismus und letztlich der Umstrukturierung der Wirtschaft.

Der Neoliberalismus hat die Einkommen und Leistungen der Arbeitnehmer gekürzt, Schlüsselsektoren der Wirtschaft ausgelagert und alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt, um die Nachfrage aufrechtzuerhalten und finanzielle Schneeballsysteme zu schaffen, in die die Reichen weiterhin investieren und davon profitieren können.

Die Rettungsaktionen für den Bankensektor nach dem Crash von 2008 waren nur eine vorübergehende Atempause. Der Absturz kehrte mit einem viel größeren Knall zurück, und zwar vor Covid, zusammen mit milliardenschweren Rettungsaktionen.

Der dystopische „große Reset“, den wir derzeit erleben, ist eine Reaktion auf diese Krise. Dieser Reset sieht eine Umgestaltung des Kapitalismus vor.

Fabio Vighi beleuchtet die Rolle der „Pandemie“ bei all dem:

…manche mögen sich fragen, warum die gewöhnlich skrupellosen herrschenden Eliten beschlossen haben, die globale Profitmaschine angesichts eines Krankheitserregers, der fast ausschließlich die Unproduktiven (über 80) trifft, einzufrieren.

Vighi beschreibt, wie die Weltwirtschaft in der Zeit vor Covid am Rande eines weiteren kolossalen Zusammenbruchs stand, und berichtet, wie die Schweizer Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BlackRock (der mächtigste Investmentfonds der Welt), die Zentralbanker der G7 und andere daran arbeiteten, einen massiven bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch abzuwenden.

Die Weltwirtschaft war dabei, unter einem untragbaren Schuldenberg zu ersticken. Viele Unternehmen konnten nicht genug Gewinn erwirtschaften, um die Zinszahlungen für ihre eigenen Schulden zu decken, und hielten sich nur durch die Aufnahme neuer Kredite über Wasser. Sinkende Umsätze, gedrückte Gewinnspannen, begrenzte Cashflows und stark fremdfinanzierte Bilanzen nahmen überall zu.

Lockdowns und die weltweite Aussetzung von Wirtschaftstransaktionen sollten es der Fed ermöglichen, die maroden Finanzmärkte (unter dem Deckmantel des COVID) mit frisch gedrucktem Geld zu fluten und gleichzeitig die Realwirtschaft herunterzufahren, um eine Hyperinflation zu vermeiden.

Vighi sagt:

…der Aktienmarkt brach (im März 2020) nicht zusammen, weil Lockdowns verhängt werden mussten; vielmehr mussten Lockdowns verhängt werden, weil die Finanzmärkte zusammenbrachen. Mit den Lockdowns kam es zur Aussetzung von Geschäftstransaktionen, was die Nachfrage nach Krediten dämpfte und die Ansteckung stoppte. Mit anderen Worten: Die Umstrukturierung der Finanzarchitektur durch eine außerordentliche Geldpolitik war davon abhängig, dass der Motor der Wirtschaft abgestellt wurde.

Das Ganze lief auf eine milliardenschwere Rettungsaktion für die Wall Street unter dem Deckmantel der COVID-„Entlastung“ hinaus, gefolgt von einem laufenden Plan zur grundlegenden Umstrukturierung des Kapitalismus, der vorsieht, dass kleinere Unternehmen in den Konkurs getrieben oder von Monopolen und globalen Konzernen aufgekauft werden, um diesen räuberischen Konzernen weiterhin rentable Gewinne zu sichern, sowie die Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen infolge von Schließungen und beschleunigter Automatisierung.

Der Autor und Journalist Matt Taibbi bemerkte 2020:

Für diejenigen, die in der realen Welt leben und arbeiten, bleiben alle Grausamkeiten des freien Marktes erhalten, aber die Papierwirtschaft wird in ein staatliches Protektorat verwandelt, umgeben von einer Art Trump’scher Geldmauer, die die Anlegerklasse vor Verlustängsten schützen soll. Diese Finanzwirtschaft ist ein Fantasiekasino, in dem die Gewinne real sind, die Verluste aber durch kostenlose Jetons gedeckt werden. Für einen kleinen Teil der Gesellschaft wird das Scheitern aus dem kapitalistischen Geschäft herausgeschrieben.

Das Weltwirtschaftsforum sagt, dass die Bürger bis 2030 alles, was sie benötigen, „mieten“ werden. Das bedeutet, dass das Recht auf Eigentum ausgehöhlt (oder möglicherweise persönliches Vermögen beschlagnahmt) und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher eingeschränkt werden, untermauert durch die Rhetorik des Abbaus der Staatsverschuldung oder des „nachhaltigen Konsums“, die zur Legitimierung der bevorstehenden Sparmaßnahmen infolge des wirtschaftlichen Zusammenbruchs verwendet werden. Die Rechnung für die „COVID-Entlastungspakete“ werden die Bürgerinnen und Bürger bezahlen.

Wenn die finanziellen Rettungsmaßnahmen nicht nach Plan verlaufen, könnten weitere Verbote verhängt werden, die vielleicht unter dem Vorwand des „Virus“, aber auch des „Klimanotstands“ gerechtfertigt werden.

Nicht nur das Großfinanzwesen wurde gerettet. Auch die zuvor angeschlagene Pharmaindustrie hat dank der COVID-Impfstoffe eine massive Rettungsaktion (öffentliche Mittel für die Entwicklung und den Kauf der Impfstoffe) und eine Rettungsleine erhalten.

Die Abriegelungen und Beschränkungen, die wir seit März 2020 erleben, haben dazu beigetragen, die Gewinne der globalen Handelsketten und der E-Commerce-Giganten zu steigern und ihre Vorherrschaft zu festigen. Gleichzeitig wurden durch die Maßnahmen der COVID-Regierung Grundrechte ausgehebelt.

Kapitalismus und Arbeit

Wesentlich für diese „neue Normalität“ ist der Zwang, individuelle Freiheiten und persönliche Freiheiten zu beseitigen. Ein bedeutender Teil der Arbeiterklasse gilt seit langem als „überflüssig“ – diese Menschen wurden auf dem Altar des Neoliberalismus geopfert. Sie verloren ihre Arbeitsplätze durch Automatisierung und Offshoring.

Seitdem ist dieser Teil der Bevölkerung auf karge staatliche Sozialleistungen und heruntergekommene öffentliche Dienste angewiesen oder hat, wenn er Glück hat“, unsichere, schlecht bezahlte Jobs im Dienstleistungssektor.

Nach dem Crash von 2008 wurden die einfachen Menschen weiter an den Rand gedrängt. Nach einem Jahrzehnt der „Austerität“ in Großbritannien – einem neoliberalen Angriff auf die Lebensbedingungen der einfachen Leute, der unter dem Deckmantel der Eindämmung der Staatsverschuldung nach den Bankenrettungen durchgeführt wurde – verglich ein führender UN-Armutsexperte die Sozialpolitik der Konservativen mit der Einrichtung von Arbeitshäusern im 19. Jahrhundert und warnte, dass den ärmsten Menschen Großbritanniens ein einsames, armes, gemeines, brutales und kurzes Leben bevorsteht, wenn die Austerität nicht beendet wird.

Philip Alston, der UN-Berichterstatter für extreme Armut, warf den Ministern vor, die Auswirkungen ihrer Politik zu leugnen. Er beschuldigte sie der „systematischen Verarmung eines bedeutenden Teils der britischen Bevölkerung“.

In einem weiteren Bericht aus dem Jahr 2019 machte die Denkfabrik Institute for Public Policy Research die Politik der Regierung für mehr als 130.000 Todesfälle in Großbritannien seit 2012 verantwortlich. Dem Bericht zufolge hätten diese Todesfälle verhindert werden können, wenn die Verbesserungen in der öffentlichen Gesundheitspolitik nicht als direkte Folge der Sparmaßnahmen ins Stocken geraten wären.

Nach Angaben der Trussell Group hat die Lebensmittelarmut im Vereinigten Königreich in den letzten 10 Jahren zugenommen und die Abhängigkeit von Lebensmittelbanken ist gestiegen.

Und in einem vernichtenden Bericht über die Armut im Vereinigten Königreich von Professor David Gordon von der Universität Bristol wurde festgestellt, dass sich fast 18 Millionen Menschen keine angemessenen Wohnverhältnisse leisten können, dass 12 Millionen zu arm sind, um an gemeinsamen sozialen Aktivitäten teilzunehmen, dass jeder Dritte es sich nicht leisten kann, seine Wohnung im Winter angemessen zu heizen, und dass vier Millionen Kinder und Erwachsene nicht ausreichend ernährt werden (die Bevölkerung Großbritanniens wird auf rund 66 Millionen geschätzt).

In einem Bericht des New Policy Institute aus dem Jahr 2015 wurde zudem festgestellt, dass die Gesamtzahl der von Armut betroffenen Menschen im Vereinigten Königreich in nur zwei bis drei Jahren um 800.000 von 13,2 auf 14,0 Millionen gestiegen ist.

Unterdessen berichtete der Equality Trust 2018, dass die „Sparjahre“ für die reichsten 1.000 Menschen im Vereinigten Königreich alles andere als karg waren. Sie hatten ihr Vermögen allein in einem Jahr (2017-2018) um 66 Milliarden Pfund, in fünf Jahren (2013-2018) um 274 Milliarden Pfund und ihr Gesamtvermögen auf 724 Milliarden Pfund gesteigert – deutlich mehr als die ärmsten 40 % der Haushalte zusammen (567 Milliarden Pfund).

Das sind nur einige der Grausamkeiten des „freien Marktes“ für diejenigen, die in der realen Welt leben und arbeiten. Und all diese Härten gingen den Schließungen voraus, die in der Folge Leben, Lebensgrundlagen und Gesundheit zerstört haben, wobei Krebsdiagnosen und -behandlungen sowie andere Erkrankungen aufgrund der Schließung von Gesundheitsdiensten vernachlässigt wurden.

In der aktuellen Wirtschaftskrise erleben wir, wie viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. In Anbetracht der sich abzeichnenden KI und fortgeschrittenen Automatisierung von Produktion, Vertrieb und Dienstleistungserbringung werden Massen von Arbeitskräften nicht mehr benötigt.

Dies wirft grundlegende Fragen über die Notwendigkeit und die Zukunft von Massenbildung, Wohlfahrts- und Gesundheitsfürsorge sowie von Systemen auf, die traditionell dazu dienten, die für die kapitalistische Wirtschaftstätigkeit erforderliche Arbeitskraft zu reproduzieren und zu erhalten.

Mit der Umstrukturierung der Wirtschaft verändert sich das Verhältnis von Arbeit und Kapital. Wenn Arbeit eine Bedingung für die Existenz der arbeitenden Klassen ist, warum sollte man dann in den Augen der Kapitalisten ein Reservoir an (überschüssiger) Arbeit aufrechterhalten, das nicht mehr benötigt wird?

Die COVID-Politik führt zu einer Konzentration von Reichtum, Macht und Eigentum: Nach Untersuchungen von Oxfam werden die Milliardäre der Welt im Jahr 2020 3,9 Billionen Dollar hinzugewinnen, während die arbeitende Bevölkerung 3,7 Billionen Dollar verliert.

Während große Teile der Bevölkerung in die Dauerarbeitslosigkeit abrutschen, sind die Herrschenden des Widerspruchs und Widerstands der Massen überdrüssig. Wir sind Zeugen eines sich entwickelnden Biosicherheitsüberwachungsstaates, der darauf abzielt, Freiheiten zu beschneiden – von der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit bis hin zu politischem Protest und Redefreiheit.

Auch die globalen Auswirkungen sind immens. Kaum einen Monat nach Inkrafttreten der COVID-Agenda sahen sich der IWF und die Weltbank bereits mit einer Flut von Hilfsanträgen von Entwicklungsländern konfrontiert, die um Rettungsmaßnahmen und Darlehen baten.

Eine ideale Tarnung für die Wiederbelebung der Weltwirtschaft durch eine massive Schuldenkrise und die anschließende Privatisierung von Staatsvermögen.

Im Jahr 2020 erklärte der Präsident der Weltbankgruppe, David Malpass, dass man den ärmeren Ländern „helfen“ werde, nach den verschiedenen Sperren wieder auf die Beine zu kommen, aber diese „Hilfe“ werde an die Bedingung geknüpft, dass die neoliberalen Reformen weiter verankert werden.

Mit anderen Worten, die De-facto-Privatisierung von Staaten (die alle Nationen, ob reich oder arm, gleichermaßen betrifft), die (vollständige) Aushöhlung der nationalen Souveränität und die auf Dollar lautenden Schulden führen zu einer weiteren Stärkung des Einflusses und der Macht der USA.

In einem System des Überwachungskapitalismus von oben nach unten, in dem ein immer größerer Teil der Bevölkerung als „unproduktiv“ und „unnütze Esser“ gilt, werden Begriffe wie Individualismus, liberale Demokratie und die Ideologie der freien Wahl und des Konsumverhaltens von der Elite als „unnötiger Luxus“ betrachtet, ebenso wie politische und bürgerliche Rechte und Freiheiten.

Wir brauchen nur einen Blick auf die anhaltende Tyrannei in Australien zu werfen, um zu sehen, wohin andere Länder sich entwickeln könnten. Wie schnell hat sich Australien von einer „liberalen Demokratie“ in einen brutalen totalitären Polizeistaat mit endlosen Abriegelungen verwandelt, in dem Versammlungen und Proteste nicht geduldet werden.

Im Namen des Gesundheitsschutzes geschlagen, zu Boden geworfen und mit Gummigeschossen beschossen zu werden, macht ebenso viel Sinn wie die Zerstörung ganzer Gesellschaften durch sozial und wirtschaftlich zerstörerische Abriegelungen, um „Leben zu retten“.

Es macht genauso viel Sinn wie das Tragen von Masken und die Verhängung von Sozialabgaben, die nicht wissenschaftlich untermauert sind, missbräuchliche und fehlerhafte PCR-Tests, die Kennzeichnung völlig gesunder Menschen als „Fälle“, absichtlich aufgeblähte COVID-Todeszahlen, die Verbreitung gefährlicher experimenteller Impfstoffe im Namen der Gesundheit und das Schüren von Angst, Verlassen auf die gefälschten Modelle von Neil Ferguson, Zensur der Debatte über all dies und die Erklärung einer weltweiten „Pandemie“ durch die WHO auf der Grundlage einer sehr niedrigen Zahl von globalen „Fällen“ Anfang 2020 (44.279 „Fälle“ und 1.440 angebliche COVID-Todesfälle außerhalb Chinas bei einer Bevölkerung von 6. 4 Milliarden).

Das ist wenig bis gar nicht logisch. Betrachtet man die Geschehnisse jedoch als eine Krise des Kapitalismus, so ergibt das Ganze viel mehr Sinn.

Die Sparmaßnahmen, die auf den Crash von 2008 folgten, waren schon schlimm genug für die einfachen Leute, die immer noch unter den Auswirkungen litten, als die erste Sperre verhängt wurde.

Die Behörden sind sich darüber im Klaren, dass es dieses Mal tiefere, härtere Auswirkungen und weitreichendere Veränderungen geben wird, und sie scheinen darauf zu beharren, dass die Massen strenger kontrolliert und an ihre kommende Knechtschaft gewöhnt werden müssen.