Ein Viertel der Spieler der Football-Liga will sich nicht impfen lassen

Trotz des enormen Drucks bleibt der harte Kern der Verweigerer bestehen.

Mindestens ein Viertel der Football-League-Spieler will sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen. Die Behörden sind besorgt darüber, dass die Zahl der Spieler, die sich impfen lassen, in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen ist.

Obwohl die Zahl der Spieler, die sich zweimal impfen ließen, von 18 % im August auf 49 % in den neuesten Zahlen gestiegen ist, scheint diese Zahl gegen eine Mauer zu laufen.

„Die Zahl der Spieler, die sich geimpft haben oder eine Impfung planen, ist im letzten Monat nur um 5 % gestiegen“, berichtet die Mail on Sunday.

„Etwa 75 % der Spieler in der EFL sind in diesem Monat vollständig geimpft, haben sich einmal impfen lassen oder beabsichtigen, sich impfen zu lassen“, heißt es in dem Bericht, was bedeutet, dass ein ganzes Viertel nicht beabsichtigt, sich impfen zu lassen.

Als Hauptgründe für die Ablehnung der Impfung geben die Spieler an, dass sie junge, gesunde Sportler sind, die wahrscheinlich nicht ernsthaft erkranken werden, selbst wenn sie sich mit dem Virus infizieren, und dass sie Bedenken wegen der Nebenwirkungen des Impfstoffs haben.

Sie sind auch besorgt über Geschichten von Menschen, die nach der Impfung eine Herzentzündung erlitten haben, obwohl offizielle medizinische Stellen solche Fälle als „sehr selten“ bezeichnet haben“, heißt es in dem Bericht, und es wird immer noch darüber spekuliert, ob der Herzstillstand von Christian Eriksen bei der Euro 2020 durch den Impfstoff verursacht worden sein könnte.

Wie wir im letzten Monat hervorgehoben haben, sind trotz einer massiven PR-Aktion zur Förderung der Impfung und der Androhung von Strafen für Mannschaften, die keine hohen Impfquoten erreichen, nur 7 der 20 Premier-League-Vereine mit mehr als 50 % der Spieler in ihrem Kader geimpft.

Die Tatsache, dass es immer noch so viele Verweigerer gibt, hat dazu geführt, dass die Fußballbehörden ein Impfmandat für Spieler, die an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen, zurücknehmen mussten.

Die Regierung und die Medien machen weiterhin „Verschwörungstheoretiker“ dafür verantwortlich, dass sich die Spieler nicht impfen lassen.

Das ist ungeheuer dumm und respektlos, wenn man bedenkt, dass diese Sportler an der Spitze ihres Sports stehen und es buchstäblich ihr Job ist, auf ihre Gesundheit und Fitness zu achten.

Wenn die Menschen, deren Karriere und Lebensunterhalt vollständig davon abhängt, dass sie gesund bleiben, sollten wir dann nicht aufmerksam sein, wenn sie sich zögerlich über die Impfung äußern, oder sollten wir sie einfach als uninformierte Spinner abtun?