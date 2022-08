Neue Wissenschaft zeigt, dass Impfstoffe die Verbreitung von Omikron fördern

theepochtimes.com: Ein Team von 19 Wissenschaftlern aus dem Vereinigten Königreich hat neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die erklären, warum in den Ländern mit den höchsten Impfraten die meisten so genannten „Durchbruchsinfektionen“ sowie Reinfektionen mit anderen Varianten von COVID-19 auftreten.

Dieser Forschungsartikel, der am 14. Juni 2022 in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, ist in weniger als zwei Monaten fast 277 500 Mal heruntergeladen worden. Das ist sehr ungewöhnlich für eine dicht formulierte, hochtechnische wissenschaftliche Studie.

Wir können nur darüber spekulieren, warum so viele Menschen sie gelesen haben. Was diese Studie jedoch nahelegt – und worüber sich viele Kliniker und Forscher besorgt geäußert haben – ist, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe sowie die Auffrischungsimpfungen unsere Immunreaktion gegen die Omikron-Variante des Virus möglicherweise weniger wirksam machen.

Wenn dies zutrifft, bedeutet dies, dass der Impfstoff selbst zu einer weit verbreiteten Infektion führt. Anstatt das Virus zu stoppen, haben die mRNA-Impfprogramme in der ganzen Welt das Virus möglicherweise unbeabsichtigt allgegenwärtiger gemacht.

Höhere Durchimpfung führt zu höheren Infektionsraten

Die britischen Wissenschaftler weisen darauf hin, dass in Ländern mit einer höheren Durchimpfungsrate eine hohe Zahl von Primärinfektionen und häufigen Reinfektionen mit SARS-CoV-2 zu verzeichnen ist.

Im Gegensatz dazu infizieren sich Menschen in Ländern, in denen keine Impfkampagnen durchgeführt wurden – darunter die meisten Länder des afrikanischen Kontinents – nicht.

Um herauszufinden, warum die am meisten geimpften Bevölkerungsgruppen die meisten Omikron-Infektionen bekommen, konzentrierte sich diese Studie auf die am meisten geimpften Fachkräfte: Medizinisches Personal, das schon früh zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs erhalten hatte und dann noch zweimal eine Auffrischungsimpfung bekam. Um herauszufinden, was auf zellulärer Ebene bei diesen hochgeimpften Mitarbeitern des Gesundheitswesens geschah, verfolgten die Wissenschaftler die verschiedenen Arten von Immunglobin im Blut der Teilnehmer genau.

Immunglobin (Ig), auch bekannt als Antikörper (Ab), findet Viren, Bakterien usw. und veranlasst das Immunsystem, entsprechend zu reagieren.

Wissenschaftler haben mehrere Arten von Immunglobulinen identifiziert, von denen jedes die Immunreaktion in verschiedenen Phasen und bei verschiedenen Arten von Infektionen auf unterschiedliche Weise steuert.

IgG4, eine Toleranz-Immunantwort

IgG4 ist die Form des Immunglobulins, die im Immunsystem eine Toleranzreaktion auslöst, wenn man wiederholt mit Dingen in Berührung gekommen ist, auf die man keine Entzündungsreaktion auslösen muss. Das ist gut, wenn man zum Beispiel versucht, eine Immunempfindlichkeit gegenüber einem Lebensmittel zu vermeiden. Aber das ist nicht die Art von Immunreaktion, die mit den COVID-19-Impfstoffen erzeugt werden soll.

Wenn Imker im Laufe ihrer Karriere wiederholt von Bienen gestochen werden, reagieren sie mit einer IgG4-Reaktion auf den Angriff auf ihr Immunsystem. Im Grunde lernt ihr Körper, dass das Bienengift nicht gefährlich ist, und ihre Immunreaktion auf Bienengift wird zu einer IgG4-Reaktion, so dass sie die Stiche sehr gut ertragen können. Während das Bienengift selbst den Körper nicht schädigt, kann die körpereigene Entzündungsreaktion gefährlich sein. Wenn der Körper überreagiert und eine allgemeine Reaktion entwickelt, bei der die Entzündung selbst die Atmung einer Person gefährdet, kann die Immunreaktion tödlich sein.

Mehr Impfstoffe führen zu mehr COVID-19-Infektionen

Diese Studie zeigt genau, wie die Wiederholungsimpfungen dazu führen, dass die Menschen anfälliger für COVID-19 werden. Die ersten Dosen des Impfstoffs führten zu klassischen entzündlichen Immunreaktionen. Entzündungen sind ein grundlegender Bestandteil einer Immunreaktion (auf einen Impfstoff oder eine Infektion) und für das meiste verantwortlich, was man fühlt, wenn man krank ist: Fieber, Schmerzen, Lethargie usw. Diese Entzündung ist der Grund, warum Sie sich bei einer Grippeimpfung krank fühlen können und warum der COVID-19-Impfstoff dafür berühmt geworden ist, dass sich die Menschen einige Tage lang so krank fühlen. Ihr Körper produziert eine Entzündungsreaktion auf die COVID-19-Proteine.

Aber was passiert im Körper, wenn man zwei Impfungen erhalten hat und dann eine dritte verabreicht bekommt? Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die aufeinanderfolgenden Dosen der mRNA-Impfstoffe die Probanden an die COVID-19-Proteine gewöhnen oder desensibilisieren, so dass ihre Immunreaktion von der IgG4-Form dominiert wird, wodurch der Körper im Wesentlichen lernt, die Proteine zu tolerieren.

Eine andere Art von Schutz?

Die Reaktion der Teilnehmer auf COVID-19 war tatsächlich ausgeschaltet worden, so dass sie noch anfälliger für eine Infektion waren und weniger wahrscheinlich eine Reaktion darauf zeigten als diejenigen, die nicht geimpft worden waren.

Wenn man einer Erkältung oder einem anderen Virus wiederholt ausgesetzt ist, und zwar über ein ganzes Leben hinweg, wie es bei einer natürlichen Exposition der Fall ist, entwickelt man keine Toleranz dagegen, sondern der Körper bekämpft es, ohne dass man es merkt. Ihr Körper setzt die normale Immunreaktion zur Krankheitsbekämpfung ein, aber da er den Erreger erkennt, treten keine Entzündungssymptome auf. Wenn man auf natürliche Weise vielen Krankheiten ausgesetzt ist, hat man deshalb eine lebenslange Immunität.

Im Gegensatz dazu zeigt diese neue Studie, dass die wiederholten mRNA-Injektionen und Auffrischungsimpfungen für COVID-19 eine Toleranzreaktion hervorrufen, so als wären sie Allergiespritzen. Sie gewöhnen den Körper an das Virus, so dass man es nicht mehr als etwas Gefährliches erkennt.

Eine weitere Studie, die im Juli von einem Team von mehr als 20 deutschen Wissenschaftlern veröffentlicht wurde, bestätigte unabhängig voneinander, dass die aufeinanderfolgenden COVID-19-Impfungen und -Auffrischungen die Immunantwort von der schützenden Klasse der IgG-Reaktion auf die Toleranzklasse umstellen.

Gleichzeitig bedeutete die Schaffung dieser impfstoffinduzierten Toleranz nicht, dass die Probanden ungeschützt blieben.

Die Menschen bleiben krank

Der Impfstoff und das Auffrischungsprogramm haben also genau das Gegenteil von dem bewirkt, was eigentlich beabsichtigt war: die Menschen davor zu bewahren, krank zu werden.

Aber war dies jemals ein realistisches Ziel? COVID-19 ist wie verwandte endemische Coronaviren. Genau wie die Erkältung scheint es, dass SARS-CoV-2 nicht verschwindet, dass niemand es auf Dauer vermeiden kann und dass es weiter mutieren wird.

Einerseits legt diese Studie nahe, dass die Impfstoffe dem körpereigenen Immunsystem helfen, nicht übermäßig auf das Virus zu reagieren. Das Virus selbst tötete die Menschen nicht – es war die Interaktion des Virus mit dem Immunsystem der Patienten, die zu schweren und manchmal tödlichen Infektionen führte, da das Immunsystem auf ein neuartiges Virus überreagierte.

Andererseits scheint die natürlich erworbene Immunität stärker zu sein als die durch die Impfung erworbene Immunität, und die Gefahren der Impfstoffe selbst, insbesondere für junge Menschen, lassen vermuten, dass die Risiken der Impfung die Vorteile bei weitem überwiegen.

Wenn die Geimpften jetzt leicht mit dem Virus in Kontakt kommen, aber nur milde Reaktionen zeigen, weil ihr Immunsystem ihnen sagt, dass sie es tolerieren können, kann dies ein Vorteil der Impfung gewesen sein.

Die Auffrischungsimpfungen waren jedoch nie notwendig, um eine Toleranz zu erzeugen: Die Studie zeigte, dass die Probanden bereits nach zwei Dosen eine Toleranz entwickelten. Die Impfstoffe haben möglicherweise dazu beigetragen, die Bevölkerung gegen schädliche entzündliche Immunreaktionen auf COVID-19 zu desensibilisieren. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen. Weitere Auffrischungsimpfungen sind nicht erforderlich.