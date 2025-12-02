Neue wissenschaftliche Erkenntnisse entlarven den Schwindel hinter der Panikmache zum Thema Fleischkonsum und Klima

Chris Morrison

Sensationelle neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben Löcher in die Klima-Schwindel-Meinung geschlagen, dass Menschen aufhören müssten, Fleisch zu essen, um den Planeten zu retten. Die Wirkung von Methan (CH4), einem geringfügigen „Treibhausgas“, wurde stark übertrieben, um zu suggerieren, dass Tierhaltung eine erhebliche Bedrohung für das globale Klima darstelle. Doch die erfundene Bedrohung beruht darauf, die Verweildauer von CH4 in der Atmosphäre um das Zehnfache zu multiplizieren – eine Erfindung unter dem Namen Global Warming Potential 100, bekannt als GWP100, die in Aktivistenkreisen weit verbreitet ist, einschließlich des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der UN (IPCC). Bei den derzeitigen Emissionen prognostizieren fünf italienische Wissenschaftler 54 % weniger Erwärmung als unter GWP100, während leicht sinkende Emissionen – möglich durch einige Veränderungen in der Tierernährung – nur winzige Mengen der behaupteten Erwärmung erzeugen.

Legt die eiweißreichen Steaks auf den Grill und feiert den Wegfall einer weiteren zentralen Stütze des Klimaschwindels, der die ultimative Luxusfantasie von Net Zero stützt. Man kann in den Tropen nach „Superfood“-Beeren und -Getreide suchen, aber Fleisch ist der Kernbestandteil der entwickelten menschlichen Ernährung. So sehr, dass man befürchten muss, dass der natürliche darwinistische Prozess künftig beginnen wird, die Zahl der schmächtigen und zunehmend schwachsinnigen Individuen zu verringern, die versuchen, nur von „veganer“ Nahrung zu leben.

Trotz ihres offensichtlichen Fehlers haben Fleischgegner weiter GWP100 benutzt, um das Feuer der Klimakrisenrhetorik zu schüren. Doch die Fälschung wird durch die Arbeiten der italienischen Wissenschaftler entlarvt, die die kurze Verweildauer von Methan in der Atmosphäre berücksichtigen und große Reduktionen der behaupteten Erwärmung auf aktuellem Niveau zeigen – und sogar etwas Abkühlung bei relativ bescheidenen Reduktionen.

Dennoch brechen die italienischen Wissenschaftler nur bis zu einem gewissen Punkt aus dem „Konsens“-Lager aus, da sie alle Treibhausgase als Klima-„Schadstoffe“ bezeichnen, anstatt als atmosphärische Spurengase, die für alles Leben auf der Erde wesentlich sind. Ein steigender Methan-Emissionspfad wird dargestellt, der nur geringe Veränderungen gegenüber der vorgeschlagenen Erwärmung unter GWP100 zeigt, aber das Szenario hängt davon ab, dass landwirtschaftliche Emissionen dreimal schneller steigen als das jüngste Wachstum vermuten lässt. Methanemissionen können in Zukunft steigen, aber wenn der Bedarf besteht, lassen sie sich durch eine Reihe natürlicher Mittel kontrollieren. Die Kuh produziert eiweißreiche natürliche Nahrung für den Menschen, indem sie ungenießbares Gras und Pflanzen frisst, was zur enterischen Fermentation in ihrem Magen führt. Reduzierungen der resultierenden Gase zwischen 10–30 % wurden durch nicht-chemische Mittel wie optimierte rotierende Ernährung, selektive Züchtung von Tieren mit geringeren Emissionen und Veränderungen in der Haltung bereits erreicht.

Im Wesentlichen zeigt das neue wissenschaftliche Papier, dass GWP100 völlig danebenliegt, wenn es verwendet wird, um den Klimakrisenschwindel voranzutreiben. Anti-Fleisch-Essen war lange eine Modeerscheinung des radikalen Umweltaktivismus, aber unter dem Deckmantel des Kommando-und-Kontroll-Projekts Net Zero wurde es in den Mainstream eingeführt. Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Beseitigung von Methanemissionen aus der Viehzucht unnötig ist. Wenn CH4 dein Thema ist und du Angst vor der Zugabe winziger Mengen von Kuhrülpsern und -fürzen in die Atmosphäre hast, musst du wenig mehr tun, als den Fleischkonsum auf dem derzeitigen Niveau zu halten. Das könnte jedoch ohnehin nicht so relevant sein, da die meisten Methanemissionen aus einer Vielzahl von Quellen stammen und großen natürlichen Schwankungen unterliegen.

Tatsächlich gibt es zahlreiche wissenschaftliche Beobachtungen und Beweise, die darauf hindeuten, dass der gesamte Alarm über atmosphärische Spurengase ein riesiger Betrug ist. Spurengase wie Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid erwärmen nur innerhalb enger Bänder des Infrarotspektrums. Darüber hinaus werden ihre Effekte oft durch sich überschneidenden Wasserdampf abgeschwächt, ein viel stärkeres Treibhausgas, das reichlich in der Atmosphäre vorhanden ist. Beobachtungen und Messungen deuten darauf hin, dass die Spurengase „sättigen“ und nur logarithmische, abnehmende Erwärmungszuwächse hervorrufen. Diese einfache – und viele argumentieren: sehr plausible – Hypothese hat den enormen Vorteil, das Klima der Vergangenheit über 600 Millionen Jahre hinweg zu erklären. Im Laufe der Zeit waren Spurengase oft auf viel höheren Niveaus, was komfortable Bedingungen für reichhaltiges Pflanzen- und Tierleben hervorbrachte. Zwei bekannte Vertreter der „Sättigung“ sind die emeritierten Professoren William Happer und Richard Lindzen. Sie sind der Meinung, dass Methan und Distickstoffoxid „zu gering sind, um irgendeine signifikante Auswirkung auf die Umwelt zu haben“. Jede Erwärmungswirkung sei im Vergleich zur natürlichen Variabilität vernachlässigbar.

Politisierte Net-Zero-Angstmacherei umgibt auch Distickstoffoxid-Emissionen, die ein Nebenprodukt der Anwendung von Kunstdünger auf Nutzpflanzen sind. Kein grüner Aktivist – zumindest nach Kenntnis Ihres Korrespondenten – war bisher in der Lage, auf den Vorschlag zu antworten, dass die Entfernung von kohlenwasserstoffbasiertem Dünger die weltweite Ernteproduktion halbieren, globale Hungersnöte verursachen und im Laufe der Zeit wahrscheinlich den Tod von Milliarden Menschen nach sich ziehen würde. Wie könnte man einen Schwindel besser aufrechterhalten, als seine Position für entschieden zu erklären und sich zu weigern, mit sogenannten Leugnern darüber zu sprechen?

Ein Großteil der angebotenen Daten zur Untermauerung der Absurditäten von Net Zero ist kaum mehr als zurechtgebogene Vermutungen, die dazu dienen, eine hart-linksorientierte Agenda voranzutreiben. Immer besteht der Verdacht, dass viele der Angstmachereien – wie jene um Fleischkonsum und Düngereinsatz – aus einer politischen Denkweise stammen, die das Gefühl hat, es gebe bereits zu viele Menschen auf dem Planeten. Millionen geopfert, um den Planeten für eine bessere und zentral kontrollierte Zukunft zu retten – das ist „Großer Sprung nach vorn“-Denken, das zahlreiche gescheiterte sozialistische Experimente der Vergangenheit untermauerte.