Neuer Bericht beschreibt engen Zusammenhang zwischen Alkohol und Krebs

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Der Bericht der American Association for Cancer Research aus dem Jahr 2024 zeigt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsrisiko auf. 5,4 % der Krebsfälle in den USA im Jahr 2019 sind auf Alkohol zurückzuführen – und das ist wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt

Sechs Krebsarten stehen in direktem Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum: Leber-, Brust-, Darm-, Speiseröhren-, Magen- sowie Kopf- und Halskrebs

Selbst leichtes Trinken erhöht das Krebsrisiko. Eine Biobank-Studie aus Großbritannien ergab, dass bereits ein geringer Alkoholkonsum das Krebssterblichkeitsrisiko erhöht, insbesondere in gefährdeten Bevölkerungsgruppen

Die krebserregende Wirkung von Alkohol beginnt im Mund, wo Bakterien ihn in Acetaldehyd umwandeln. Er stört auch den Hormonhaushalt, die Darmgesundheit, die Mitochondrienfunktion und die Schlafmuster, was das Krebsrisiko weiter erhöht

Der Verzicht auf Alkohol ist die beste Vorbeugung. Für diejenigen, die Alkohol trinken, kann die Einnahme von N-Acetylcystein (NAC)-Präparaten vor dem Alkoholkonsum dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen zu verringern

Die American Association for Cancer Research (AACR) hat ihren Cancer Progress Report 2024 veröffentlicht, der einen signifikanten Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebsrisiko aufzeigt. Während viele Menschen die schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf die Lebergesundheit kennen, ist seine Rolle bei der Krebsentstehung weniger bekannt.

Dem Bericht zufolge wurden jedoch 5,4 % aller Krebsfälle in den USA im Jahr 2019 auf Alkoholkonsum zurückgeführt. Diese Statistik unterschätzt jedoch wahrscheinlich den wahren Anteil von Alkohol an der Krebsinzidenz, da einige Experten glauben, dass Alkohol zu einem Drittel aller Krebserkrankungen beitragen könnte – und selbst diese Schätzung könnte noch zu niedrig sein.

Sechs Krebsarten, die eng mit Alkohol in Verbindung stehen

Der moderate Alkoholkonsum, der früher als harmlos oder sogar vorteilhaft galt, wird heute als gesundheitsschädlich angesehen, wobei es keine sichere Menge an Alkoholkonsum gibt. Der AACR-Bericht unterstreicht die dringende Notwendigkeit, das Bewusstsein für diesen vermeidbaren Risikofaktor zu schärfen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu mindern.

Dennoch sind sich 51 % der Amerikaner nicht bewusst, dass der Alkoholkonsum ihr Risiko für bestimmte Krebsarten erhöht. Der AACR-Bericht identifiziert sechs Krebsarten, die in direktem Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum stehen:

Leberkrebs

Brustkrebs

Darmkrebs

Speiseröhrenkrebs

Magenkrebs

Kopf- und Halskrebs

Die gute Nachricht ist, dass eine Reduzierung oder Einstellung des Alkoholkonsums einen erheblichen positiven Einfluss auf das Krebsrisiko hat. Laut dem AACR-Bericht senken Personen, die ihren Alkoholkonsum reduzieren oder ganz aufhören zu trinken, ihr Risiko, an alkoholbedingten Krebserkrankungen zu erkranken, um 8 %.

Diese Reduzierung des Alkoholkonsums ist mit einer Verringerung des Risikos für alle Krebsarten um 4 % im Vergleich zu Personen verbunden, die ihren Alkoholkonsum beibehalten oder erhöhen.

Neue Studie stellt vermutete Vorteile des leichten Alkoholkonsums in Frage

Eine aktuelle Studie der Biobank-Kohorte aus Großbritannien hat die wachsende Zahl an Belegen dafür ergänzt, dass selbst moderater und leichter Alkoholkonsum das Krebsrisiko erhöht. Die Studie, an der 135.103 ältere Erwachsene teilnahmen, ergab, dass ein geringer Alkoholkonsum das Krebssterblichkeitsrisiko erhöht, insbesondere bei Personen mit gesundheitsbezogenen oder sozioökonomischen Risikofaktoren.

Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu früheren Studien, die von einer schützenden Wirkung des moderaten Alkoholkonsums auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gesamtmortalität berichteten. Der Unterschied könnte auf die verbesserte Methodik dieser Studie zurückzuführen sein, bei der Gelegenheitstrinker als Referenzgruppe und nicht Abstinenzler herangezogen wurden, wodurch Selektionsverzerrungen vermieden wurden, die frühere Forschungsarbeiten erschwert haben.

In dieser Studie wurden die Trinkgewohnheiten anhand des täglichen Alkoholkonsums kategorisiert. Als Gelegenheitstrinker wurden Personen definiert, die täglich 2,86 Gramm oder weniger Alkohol zu sich nahmen, was etwa 1,4 Getränken oder weniger pro Woche entspricht. Als risikoarme Trinker wurden Männer definiert, die täglich mehr als 2,86, aber nicht mehr als 20 Gramm zu sich nahmen (etwa ein bis zehn Getränke pro Woche), und Frauen, die täglich mehr als 2,86, aber nicht mehr als 10 Gramm zu sich nahmen (etwa ein bis fünf Getränke pro Woche).

Zu den Personen mit mäßigem Risiko gehörten Männer, die täglich zwischen 20 und 40 Gramm (10 bis 20 Getränke pro Woche) zu sich nahmen, und Frauen, die täglich zwischen 10 und 20 Gramm (5 bis 10 Getränke pro Woche) zu sich nahmen.

Als Hochrisikotrinker wurden Männer eingestuft, die täglich mehr als 40 Gramm (mehr als 20 Getränke pro Woche) und Frauen, die täglich mehr als 20 Gramm (mehr als 10 Getränke pro Woche) konsumierten. Zur Veranschaulichung: Ein Standardgetränk in den USA enthält etwa 14 Gramm reinen Alkohol, was in etwa einem 12-Unzen-Bier, einem 5-Unzen-Glas Wein oder einem 1,5-Unzen-Schnapsglas entspricht.

Im Vergleich zu Gelegenheitstrinkern wiesen Personen mit geringem Risiko eine höhere Krebssterblichkeit auf, Personen mit mittlerem Risiko zeigten eine erhöhte Gesamt- und Krebssterblichkeit und Personen mit hohem Risiko waren in allen Kategorien der Gesamt-, Krebs- und Herz-Kreislauf-Sterblichkeit einem erhöhten Risiko ausgesetzt.

Ihr sozioökonomischer Status und Ihr allgemeiner Gesundheitszustand spielen ebenfalls eine Rolle dabei, wie sich Alkohol auf Ihr Sterberisiko auswirkt. Die negativen Auswirkungen des Alkoholkonsums waren bei Personen mit gesundheitlichen und sozioökonomischen Risikofaktoren stärker ausgeprägt. In diesen Gruppen wiesen selbst Personen mit geringem Risiko höhere Sterberaten auf, insbesondere durch Krebs.

Der zerstörerische Weg des Alkohols in Mund und Rachen

Wenn Sie Alkohol trinken, wird das Ethanol in alkoholischen Getränken in Acetaldehyd umgewandelt, eine stark mutagene Verbindung. Dieser Prozess beginnt direkt in Ihrer Mundhöhle, wo Bakterien und Hefen in Ihrer normalen Mundflora Alkohol in Acetaldehyd umwandeln. Je länger Ethanol in Ihrem Körper verweilt, desto mehr Acetaldehyd sammelt sich in Ihrem Speichel an.

Mutagene Acetaldehydwerte können durch den Konsum von verdünntem Wodka in nur 20 bis 40 Minuten erreicht werden. Diese lokale Ansammlung eines krebserregenden Stoffes setzt das empfindliche Gewebe in Ihrem Mund einem erheblichen Risiko für DNA-Schäden und Zellveränderungen aus, die zur Tumorbildung führen.

Daher ist Alkohol einer der Hauptrisikofaktoren für Mundkrebs, und das Risiko steigt in Kombination mit Tabakkonsum. Das Ethanol in alkoholischen Getränken wirkt als Lösungsmittel und fördert das Eindringen tabakspezifischer Karzinogene in die Mundschleimhaut. Darüber hinaus dehydriert Alkohol die Zellmembranen und macht sie durchlässiger für schädliche Substanzen. Alkohol stört auch die DNA-Reparaturmechanismen.

Auch Speiseröhrenkrebs steht in engem Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum. Nach der Entfernung genetischer Ausreißer-Varianten ergab eine in Epidemiologia veröffentlichte Studie, dass der Alkoholkonsum mit einem 3,44-mal höheren Risiko für die Entwicklung von Speiseröhrenkrebs verbunden ist.

In Ihrer Speiseröhre, wo das Gewebe besonders anfällig ist, können DNA-Schäden durch Acetaldehyd zu Mutationen und schließlich zu Krebs führen. Die Studie ergab auch ein erhöhtes Risiko für Gallenwegskrebs, wobei der Alkoholkonsum das Risiko um das 3,86-fache erhöht.

Alkohol schadet Ihrem Hormonhaushalt und Ihrer Darmgesundheit

Ein weiteres heimtückisches Risiko von Alkohol sind seine Auswirkungen auf Ihre Hormone, insbesondere auf das Gleichgewicht zwischen Testosteron und Östrogen. Alkohol erhöht die Umwandlung von Testosteron in Östrogen, was sowohl bei Männern als auch bei Frauen verschiedene negative Auswirkungen hat. Östrogene sind einer der Hauptfaktoren, die Ihr Krebsrisiko erhöhen.

Alkohol erhöht das Krebsrisiko auch über andere Mechanismen, darunter nicht nur die Acetaldehyd-Toxizität, sondern auch Entzündungen, ein durchlässiger Darm und eine geschwächte Immunfunktion. Alkoholkonsum stört auch den Schlaf, was bedeutet, dass Sie keinen erholsamen Nachtschlaf bekommen, wenn Sie trinken, was ein weiterer Risikofaktor für Krebs ist.

Alkoholkonsum wirkt sich negativ auf das Darmmikrobiom und die Darm-Leber-Hirn-Achse aus, ein bidirektionales Kommunikationsnetzwerk, das diese drei entscheidenden Systeme in Ihrem Körper miteinander verbindet. Die antimikrobiellen Eigenschaften von Alkohol, die ihn für die Sterilisation wirksam machen, töten auch wahllos nützliche Darmbakterien ab.

So führt der Alkoholkonsum beispielsweise zu einer Verringerung von Akkermansia muciniphila, einer nützlichen Bakterienart, die natürlicherweise im menschlichen Darm vorkommt. Dies wiederum wird mit einer „Fehlregulation der mikrobiellen Metabolitenproduktion, einer beeinträchtigten Darmpermeabilität, der Auslösung chronischer Entzündungen und der Produktion von Zytokinen“ in Verbindung gebracht.

Wie Alkohol in Ihrem Körper verheerende Schäden anrichtet

Um die Auswirkungen von Alkohol auf Ihre Gesundheit in vollem Umfang zu verstehen, ist es wichtig, die komplizierten Prozesse zu verstehen, die sich in Ihrem Körper abspielen, wenn Sie Alkohol konsumieren. Die Verstoffwechselung von Alkohol ist ein energieintensiver Prozess, der Ihrem Körper essentielle Nährstoffe und Cofaktoren entzieht. Dieser erhebliche Energiebedarf stellt eine erhebliche Belastung für Ihr System dar und beeinträchtigt verschiedene Aspekte Ihrer Gesundheit.

Bei diesem Stoffwechselprozess entstehen auch schädliche Nebenprodukte, wobei Acetaldehyd ein bemerkenswertes Beispiel ist. Diese toxische Verbindung schädigt Ihre Zellen, nicht nur direkt, sondern stört auch das gesamte physiologische Gleichgewicht Ihres Körpers.

Die Auswirkungen des Alkoholkonsums erstrecken sich auch auf Ihr endokrines System und bringen Ihre Hormone und Ihren Blutzuckerspiegel aus dem Gleichgewicht. Diese Störungen äußern sich in Stimmungsschwankungen und unregelmäßigen Energieniveaus und ebnen gleichzeitig den Weg für chronische Erkrankungen wie Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen.

Darüber hinaus kann Ihre Leber, die eine entscheidende Rolle bei der Neutralisierung schädlicher Substanzen spielt, überlastet werden. Wenn die Leistungsfähigkeit Ihrer Leber beeinträchtigt ist, verringert sich ihre Fähigkeit, andere Giftstoffe zu verarbeiten, was zu einer Anhäufung schädlicher Substanzen in Ihrem Körper führt.

Die Auswirkungen von Alkohol beschränken sich nicht nur auf Ihre inneren Organe, sondern betreffen auch Ihren Verdauungstrakt. Durch die Schädigung der Darmschleimhaut und die Störung des empfindlichen Gleichgewichts Ihres Mikrobioms – des komplexen Ökosystems der in Ihrem Verdauungssystem lebenden Mikroorganismen – beeinträchtigt Alkohol sowohl Ihre Verdauungsgesundheit als auch Ihre Immunfunktion.

Diese Störung löst eine Reihe von Problemen aus, von unmittelbaren Verdauungsbeschwerden bis hin zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen und langfristigen gesundheitlichen Komplikationen.

Tatsächlich hat der Alkoholkonsum Ähnlichkeiten mit dem Verzehr übermäßiger Omega-6-Fette, wie z. B. Linolsäure, was die schädlichen Verbindungen betrifft, die sie produzieren. Bei der Verstoffwechselung erzeugen diese Substanzen oxidierte Linolsäuremetaboliten, die als OXLAMs bekannt sind.

Das gemeinsame Merkmal dieser Moleküle ist ihre Natur als reaktive Aldehyde. Alkohol verwandelt sich, wie bereits erwähnt, in ein reaktives Aldehyd namens Acetaldehyd. Diese reaktiven Aldehyde richten im gesamten Körper verheerende Schäden an, indem sie die Mitochondrien – die Kraftwerke Ihrer Zellen – schädigen und den Alterungsprozess auf zellulärer Ebene beschleunigen.

Alkohol schädigt die Funktion Ihrer Mitochondrien

Früher habe ich gelegentlich Alkohol getrunken, aber das hat sich geändert, nachdem ich mich eingehender mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Alkohol befasst habe. Mit diesem Wissen habe ich beschlossen, ganz darauf zu verzichten. Ich möchte Sie dazu auffordern, Ihre eigenen Alkoholkonsumgewohnheiten kritisch zu hinterfragen – und sich selbst in die wissenschaftliche Literatur zu vertiefen. Wägen Sie den momentanen Genuss des Trinkens gegen den wissenschaftlich erwiesenen Schaden ab, den es Ihrem Körper zufügt.

Die wirksamste Methode, um den negativen Auswirkungen von Alkohol vorzubeugen, ist, ganz auf Alkohol zu verzichten. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, Alkohol zu konsumieren, können Sie sich durch die Einnahme von N-Acetylcystein (NAC)-Präparaten im Voraus schützen. NAC, das aus der Aminosäure Cystein gewonnen wird, fördert die Glutathionproduktion und wirkt der Acetaldehyd-Toxizität entgegen, die ein Hauptfaktor für Kater-Symptome ist.

Die Einnahme von mindestens 200 Milligramm NAC etwa 30 Minuten vor dem Trinken kann dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen von Alkohol zu verringern. Es wird angenommen, dass die Kombination von NAC mit Vitamin B1 (Thiamin) die Wirksamkeit von NAC erhöhen kann.

Für eine optimale Gesundheit sollten Sie jedoch in Betracht ziehen, auf Alkohol vollständig zu verzichten und stattdessen die Gründe zu erforschen, warum Sie Alkohol trinken. Ob es nun an Stress, sozialem Druck oder einfach an Gewohnheit liegt, suchen Sie nach alternativen Methoden, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu könnte gehören, soziale Aktivitäten zu wählen, bei denen nicht getrunken wird, alternative Methoden zur Stressreduzierung zu nutzen oder Ihre Routine zu ändern, damit Sie nicht in Versuchung geraten, zu trinken.

Diese Erkenntnisse über die Auswirkungen von Alkohol sind Teil einer umfassenderen Untersuchung, die ich zu den wichtigsten Faktoren durchgeführt habe, die Gesundheit und Langlebigkeit beeinflussen. Im Mittelpunkt dieser Forschung steht die entscheidende Rolle der mitochondrialen Gesundheit. Ich gehe in meinem Buch „Your Guide to Cellular Health: Unlocking the Science of Longevity and Joy“ ausführlich auf dieses Thema ein und zeige, dass die Verbesserung der mitochondrialen Funktion sowohl für die Vorbeugung als auch für die Heilung von Langzeiterkrankungen unerlässlich ist.

Alkoholkonsum ist nur einer von mehreren Schlüsselfaktoren, die sich negativ auf die Mitochondrien auswirken und den Alterungsprozess beschleunigen. Zu den weiteren wichtigen Faktoren gehören ein Überangebot an Omega-6-Fettsäuren, die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) und Chemikalien, die das endokrine System stören. Indem Sie diese schädlichen Einflüsse eliminieren und der Gesundheit Ihrer Zellen Priorität einräumen, können Sie Ihr allgemeines Wohlbefinden erheblich steigern und Ihre Lebenserwartung verlängern.

Artikel als PDF

Quellen: