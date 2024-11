Covid-Tribunale? So will Kennedy der Korruption entgegentreten

RFK Jr. fordert Untersuchungen gegen Pharma- und Medizinlobby – Kritik an ethischem Verfall in der Medizin

Robert F. Kennedy Jr., kürzlich von Donald Trump als Gesundheitsminister ernannt, hat angekündigt, das Justizministerium aufzufordern, die Verstrickungen zwischen der Pharmaindustrie, medizinischen Disziplinargerichten und medizinischen Fachzeitschriften zu untersuchen. Er kritisiert, dass Ärzte und Wissenschaftler, die sich gegen die Interessen der Pharmaindustrie stellen, systematisch unter Druck gesetzt werden.

„Das Justizministerium wird auch die medizinischen Fachzeitschriften vorladen, die von der Pharmaindustrie korrumpiert wurden, um klarzustellen, dass sie angeklagt werden können, wenn sie weiterhin Studien zurückziehen oder deren Veröffentlichung verweigern, nur weil sie den Interessen der Pharmaindustrie widersprechen“, erklärte Kennedy. Er betonte zudem, die Arbeitsweise der National Institutes of Health (NIH) grundlegend verändern zu wollen.

Kennedy sprach ebenfalls von geplanten Covid-Tribunalen, die nach seiner Amtsübernahme stattfinden sollen. Dies sei eine notwendige Konsequenz aus den Enthüllungen über die Manipulationen und Absprachen in der Pandemiebekämpfung.

Auch die Ärztin Mery Naas äußerte sich in diesem Zusammenhang und unterstützte Kennedys Initiative: „RFK Jr. sagt, er werde das Justizministerium bitten, die geheimen Absprachen der medizinischen Gremien zu untersuchen, die uns angegriffen haben, weil wir den Menschen lediglich die Wahrheit über die COVID-Impfstoffe gesagt und ihnen sichere, nicht patentierte Medikamente gegeben haben, die gegen COVID gewirkt haben.“

