Ohne US-Unterstützung: Europa allein kann die Ukraine nicht tragen

Von Stephen Bryen

Wenn Trump 2.0 die Finanzierung für Kiew einstellt, fehlen Europa die Finanzen, Waffen und der Wille, die amerikanischen Lieferungen zu ersetzen und den Krieg aufrechtzuerhalten.

InsideOver ist ein beliebter italienischer Online-Nachrichtensender. Am 14. November stellte mir der Journalist Roberto Vivaldelli einige Fragen zur US-Politik und zur Ukraine. Den Originalartikel finden Leser auf Italienisch hier. Diese englischsprachige Version wird mit Genehmigung von Stephen Bryen erneut veröffentlicht.

Robert Vivaldelli: Jake Sullivan hat kürzlich bekannt gegeben, dass Präsident Biden plant, den Kongress um zusätzliche Mittel für die Ukraine zu bitten. Wie würden Sie diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt interpretieren?

Stephen Bryen: In den Vereinigten Staaten würden wir Bidens Forderung nach mehr Mitteln für die Ukraine als „Hail Mary Pass“ (ein Begriff aus dem American Football) bezeichnen. Das bedeutet, dass er die Forderung stellt, um seine Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und zu versuchen, die Republikaner dazu zu drängen, die Ukraine in Zukunft irgendwie zu unterstützen. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Kongress den Vorschlag von Biden nicht aufgreifen wird, sondern auf das Amtsantritt von Trump wartet. Ich glaube nicht, dass Biden glaubt, dass die Maßnahme eine Chance hat.

Die Bedingungen haben sich seit dem letzten, massiven Nachtrag für die Ukraine geändert. Die enormen Ausgaben haben die Lage in der Ukraine nicht verbessert. Tatsächlich machen die Russen weiterhin erhebliche Gewinne gegen die ukrainische Armee und zerstören weiterhin die kritische Infrastruktur der Ukraine, insbesondere das Stromnetz.

Wenn der Krieg weitergeht, könnte die Ukraine in Bezug auf die Infrastruktur nicht mehr wiederherstellbar sein, und die Ukrainer, die das Land verlassen haben, werden nicht in ein Ödland zurückkehren.

Vivaldelli: Was können wir Ihrer Meinung nach von einer Trump-Regierung in Bezug auf die Ukraine erwarten? Glauben Sie, dass es realistische Aussichten auf einen Dialog zwischen den USA und Russland gibt, um den Krieg zu beenden?

Bryen: Vieles hängt vom Verhalten des russischen Staatsoberhaupts ab. Ich denke, Trump möchte mit Putin verhandeln, aber Putin möchte, zumindest bisher, den Krieg in der Ukraine gewinnen oder zumindest fast gewinnen, bevor er sich mit Trump einlässt. Es ist also eine Art Kabuki.

Es gibt weitaus wichtigere Themen als die Ukraine, nämlich die Zukunft der NATO, die Disposition der Nuklearstreitkräfte und die Frage, wie die Bedrohungslage zwischen Europa (einschließlich der Vereinigten Staaten) und Russland verringert werden kann. Putin möchte mit Trump über all diese Themen und noch viel mehr sprechen.

Trump wird auch über die zukünftige Rolle der USA in Europa und die Gefahr eines größeren Konflikts nachdenken müssen. Wir müssen abwarten, wer zuerst den Kontakt herstellt. Ich vermute, dass es Trump sein wird, sobald er sein Team zusammengestellt und die strategische Lage umfassend erörtert hat.

Vivaldelli: Welche Forderungen könnte Russland bei solchen Verhandlungen stellen?

Bryen: Russland hat eine lange Liste mit Forderungen in Bezug auf die Ukraine. Zunächst strebt Russland eine freundschaftliche Ukraine ohne jegliche Verbindung zur NATO an. Einige Verbündete von Trump, wie das America First Policy Institute, plädieren für eine 20-jährige Pause, bevor die Ukraine der NATO beitreten kann.

Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, weil die Russen die NATO jetzt und in Zukunft ganz aus der Ukraine haben wollen. Ich glaube nicht, dass Russland bereit ist, über weniger zu verhandeln, solange es den Krieg gewinnt.

Russland möchte außerdem, dass die Ukraine entmilitarisiert wird. Es gibt zwar Raum für Kompromisse, aber es scheint, dass Russland jeden zukünftigen militärischen Konflikt in der Ukraine ausschließen möchte. Russland hat bereits die Krim, Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson annektiert.

Es wird fordern, dass die Ukraine diese Gebiete offiziell abtritt. Was noch festgelegt werden muss, sind die Grenzen dieser Regionen und die Bedingungen (Bevölkerung, Handel, Sicherheit), die für die Grenzen gelten werden.

Russland möchte, dass die Verfolgung der russisch-orthodoxen Kirche durch die Ukraine, der Versuch, die russische Kultur und Sprache auf dem Gebiet der Ukraine auszurotten, und die Behandlung russischsprachiger Menschen in der Ukraine insgesamt eingestellt werden. Dies erfordert die Aufhebung ukrainischer Gesetze und Vorschriften.

Wie viel die Russen erreichen können, hängt von zwei Faktoren ab: den Fortschritten auf dem Schlachtfeld und der politischen Lage in Kiew. Je mehr Russland die ukrainische Armee zerschlägt, desto stärker wird seine Position in den Verhandlungen.

Was Kiew und seine Regierung betrifft, ist die Zukunft sehr ungewiss. Es ist von großer Bedeutung, wer der ukrainische Gesprächspartner ist, denn es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine von Selenskyj geführte Regierung handeln wird. Es kann nur eine Frage von Wochen oder wenigen Monaten sein, bis die Selenskyj-Regierung aufgrund der Situation im Kampfgebiet zusammenbricht.

Das US-Außenministerium arbeitet angeblich an einem Plan für Wahlen in der Ukraine. Dies scheint mir eine unmögliche „Bitte“ zu sein, da die Einrichtung eines Mechanismus für Wahlen eine gewaltige Herausforderung darstellt und zu lange dauern wird, bis er funktioniert.

Unter chaotischen Bedingungen werden verschiedene Rivalen versuchen, Schlüsselpositionen zu übernehmen, einschließlich der Präsidentschaft, oder die Ukraine könnte auf eine Militärführung zurückgreifen, indem sie vielleicht General Zaluzhnyi als eine Art „Oberbefehlshaber“ zurückholt.

Alternativ könnten die Russen ihren eigenen Kandidaten an die Macht bringen, eine Übergangsregierung im Exil bilden und diese dann nach Kiew verlegen. All das liegt in der Zukunft, aber die Zukunft rückt in der Ukraine immer näher.

Vivaldelli: Laut „The Telegraph“ könnte Trumps Friedensplan die Entsendung europäischer Truppen in eine Pufferzone entlang der derzeitigen Frontlinien beinhalten. Was halten Sie von diesem Ansatz?

Bryen: Ich habe diese Idee hier in den USA aufkommen sehen. Einerseits wird dabei zu Recht davon ausgegangen, dass kein Berater von Trump US-Truppen in der Ukraine zulassen würde, nicht einmal als Friedenstruppen. Abgesehen von dieser Beobachtung ist die Idee, europäische Truppen in der Ukraine einzusetzen, für Russland nicht akzeptabel, das nicht darum kämpft, NATO-Truppen auf irgendein Gebiet in der Nähe seiner Grenzen oder seiner Armee zu bringen.

Die Idee, in der Ukraine eine Friedenstruppe von außen einzusetzen, setzt voraus, dass der Ausgang des Krieges eine Art Patt ist. Das gilt auch für die Idee einer „Pufferzone“, die meiner Meinung nach nicht zustande kommen wird.

Es könnte sein, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass die Ukraine geteilt wird. Es wird viel darüber geredet, dass Polen die Westukraine übernehmen könnte (ein Teil davon war einst von Polen und Ungarn besetzt), aber ich denke, dass es sich dabei derzeit nur um Gerede handelt.

Warum sollten die Russen zustimmen, die Hälfte des ukrainischen Territoriums aufzugeben? Um Polen dafür zu belohnen, dass es die Ukraine mit Waffen versorgt und als Versorgungsagentur für die NATO fungiert?

Vivaldelli: Auf dem Schlachtfeld gibt es Berichte, dass Russland eine Gegenoffensive um Kursk herum gestartet hat, und in der Region Donbass scheint Kiew unter erheblichem Druck zu stehen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Bryen: Es gibt Berichte, dass Russland eine große „neue“ Truppe von 50.000 bis 100.000 Soldaten aufgestellt hat. Einige sagen, dass sie in Kursk stationiert werden; andere vermuten, dass sie Teil einer neuen Offensive im Gebiet von Saporischschja sein werden.

In Kursk setzen die Ukrainer einige ihrer besten Einheiten und modernste Ausrüstung ein, werden aber langsam zurückgedrängt. Ich weiß nicht, welchen Zeitplan Putin für den Abschluss der Operationen in Kursk anstrebt, aber ich bezweifle, dass er in Verhandlungen eintreten wird, bevor nicht das gesamte russische Territorium zurückerobert ist.

Bedeutet das, dass 50.000 bis 100.000 zusätzliche Soldaten eingesetzt werden? Möglicherweise, das ist nicht auszuschließen. Taktisch gesehen verlassen sich die Russen, soweit wir das beurteilen können, stark auf die Luftwaffe, um die Reserven und Vorräte der Ukraine auf ihrem Weg nach Kursk zu zerstören und die russischen Verluste so gering wie möglich zu halten.

Saporischschja ist eine andere Sache. Wenn das Kriegsziel der Russen darin besteht, die ukrainische Armee in einer Zange (was sie als Kessel bezeichnen) zu fangen, dann wäre Saporischschja die südliche Flanke einer Zange. Die nördliche Flanke wird sich entwickeln, sobald wichtige Städte wie Chasiv Yar eingenommen sind und die russische Armee eine nördliche Flanke für die Entwicklung der Zange bilden kann.

Dies würde einen Vorstoß in Richtung Dnepr und damit die Zerstörung der ukrainischen Armee als Kampftruppe bedeuten. Ob dies geschehen kann, ist ungewiss, aber Zelenskys Beharren darauf, Kursk als „Druckmittel“ zu behalten, beraubt die Ukraine einer angemessenen Streitmacht, um die Linie in Donezk, insbesondere im südlichen Donezk, zu halten.

Übrigens wurde der Plan für die Operation Kursk von den Briten ausgeheckt, aber er sah nicht vor, dass die Operation ins Stocken gerät und wichtige Ziele, insbesondere das Kernkraftwerk Kursk, nicht erreicht werden. Die Zahl der ukrainischen Opfer bei dieser Operation liegt inzwischen bei über 30.000, und das sind Verluste, die sich die Ukraine, auch unter den Eliteeinheiten, nicht leisten kann.

Vivaldelli: Abschließend: Wenn eine Trump-Regierung beschließt, die US-Finanzierung für Kiew einzustellen, welche Optionen hätte Europa dann Ihrer Meinung nach? Wäre Europa in der Lage, die finanziellen und militärischen Kosten allein, ohne Unterstützung der USA, zu tragen?

Bryen: Wenn die USA die Ukraine nicht mehr unterstützen, ist der Krieg vorbei. Europa wird aus vielen Gründen nicht anstelle der USA einspringen. Erstens verfügt Europa nicht über Waffen, die die amerikanischen Lieferungen ersetzen könnten.

Zweitens verfügt Europa über keine anderen Finanzmittel als beschlagnahmte russische Gelder. Drittens ändert sich die Politik in Europa. Der Zusammenbruch der Regierungskoalition in Deutschland ist ein Fingerzeig für Europa. Die Briten fordern zwar gerne mehr Unterstützung für die Ukraine, haben aber weder Geld noch eine Armee.

Abgesehen von den oben genannten Argumenten, die offensichtlich sind, ist die Tatsache, dass der Ukraine-Krieg niemals stattgefunden hätte, wenn sich die Vereinigten Staaten und die von den USA geführte NATO von Anfang an aus der Ukraine herausgehalten hätten. Dahinter stand die NATO-Theorie der fortgesetzten Expansion, die viel mehr als die Ukraine und das gesamte ehemalige russische Reich umfasst.

Wenn die NATO in der Ukraine eine Niederlage erleidet, was wahrscheinlich ist, muss sie wieder zu einem Verteidigungsbündnis werden, anstatt sich als Expansionsbündnis zu profilieren. Es gibt keine militärische oder wirtschaftliche Grundlage mehr für die Expansion der NATO, und sie birgt die Gefahr eines allgemeinen Krieges, den Europa nicht überleben könnte.