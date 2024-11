Fünfzehn EU-Mitgliedsstaaten und über 1.700 Soldaten werden vom 25. November bis zum 10. Dezember an der zweiten Live-Militärübung (LIVEX) der Europäischen Union in Bergen, Deutschland, teilnehmen, so der Europäische Auswärtige Dienst (EAD).

Die Live-Militärübung (LIVEX) ist Teil des Strategiekompasses der EU, mit dem eine schnelle Einsatzfähigkeit der Europäischen Union (EU RDC) geschaffen werden soll, um die Sicherheits- und Verteidigungskapazitäten der Union bis 2030 zu stärken.

Was ist EU RDC?

Geplant für schnelle Krisenreaktion außerhalb der EU, wurde es 2022 eingeführt

Geschaffen, um einen raschen Einsatz zur Krisenbewältigung zu ermöglichen

Besteht aus bis zu 5.000 Soldaten, einschließlich Land-, Luft- und Seekomponenten

Was ist der Zweck der Übungen?

Als integraler Bestandteil der umfassenderen MILEX24 sollen die Übungen die Interoperabilität der schnellen Einsatzkräfte der EU testen, um sie auf mögliche Konflikte hoher Intensität vorzubereiten.

Die Manöver werden unter dem Kommando des Eurokorps und des deutschen Heeresführungskommandos durchgeführt.

Was wird bei den Übungen geübt?

Die gemeinsame Operation wird auf drei Führungs- und Stabsebenen getestet: strategisch, taktisch und operativ.

Die Übungen umfassen den Einsatz einer Kampfgruppe, bestehend aus Gebirgsinfanterie, einer leichten/verstärkten Infanterieeinheit, medizinischen Teilen der Medical Task Force (MED TF) und dem österreichischen Kampfunterstützungsbataillon.

Österreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Ungarn, Kroatien, Irland, Luxemburg, Litauen, die Niederlande, Polen, Rumänien und Schweden werden an dem multinationalen Manöver teilnehmen.

Die EU hatte ihre letzten Live-Übungen 2023 in Spanien abgehalten und sich dabei auf die angebliche Sicherheitsbedrohung durch Russland berufen. Präsident Wladimir Putin wies diese Behauptungen als unbegründet zurück und nannte sie eine Taktik, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen und höhere Militärausgaben zu rechtfertigen.