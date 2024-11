RFK Jr. gegen Big Pharma: Was getan werden kann, um Arzneimittelhersteller, Big Food und die FDA in die Schranken zu weisen

Donald Trump hat Robert F. Kennedy Jr. zum Chef des Gesundheitswesens ernannt – dem obersten Berater des Präsidenten in Gesundheitsfragen und Chefverwalter, der die Aufsicht über die Food and Drug Administration, die Centers for Disease Control and Prevention, die National Institutes of Health, Medicare und Medicaid hat. Hier ist, was er tatsächlich tun kann, um echte Veränderungen zu bewirken.

Die Lösung auch nur eines Bruchteils der Probleme, die zu Amerikas Gesundheitskrise beitragen, könnte sich als entmutigend erweisen, da die Nation mit einer Adipositas-Epidemie (über 70 % der amerikanischen Erwachsenen sind fettleibig oder übergewichtig), einer Suchtgeißel (15 % nehmen illegale Drogen, 20 % leiden unter Alkoholabhängigkeit), eine Krise bei verschreibungspflichtigen Medikamenten (66 % nehmen mindestens ein verschreibungspflichtiges Medikament ein), verunreinigtes Trinkwasser (ein Problem für fast die Hälfte der Bevölkerung), ein sprunghaft ansteigender Autismus (eines von 36 Kindern ist davon betroffen, in den 1980er Jahren war es noch eines von 1.000) und andere ernste Gesundheitsprobleme.

Kennedy hat das gigantische Ausmaß der Herausforderung erkannt und in einem kürzlich geführten Interview gesagt, dass das US-Gesundheitssystem in seiner jetzigen Form „nichts profitabler“ macht, als die Amerikaner „lebenslang“ krank zu halten, wobei chronische Krankheiten ein großes Geschäft sind, dessen Wert er auf etwa 4,3 Billionen Dollar schätzt (d.h. etwa das Fünffache des US-Verteidigungshaushalts 2024).

Kennedy muss noch die Details seiner Agenda als potenzieller Trump-Gesundheitsminister darlegen, einschließlich des Versprechens, Big Pharma zu zügeln, aber er hat in jüngsten Interviews und Reden wichtige Andeutungen darüber gemacht:

Verhandlungen mit Pharmaunternehmen über Medikamentenkosten,

Als Gesundheitsminister wäre Kennedy auch für die amerikanischen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit zuständig, ein Bereich der Regierung, von dem er wiederholt gesagt hat, dass er von großen Unternehmen gekapert worden sei. An dieser Front könnte Kennedy:

die Gemeinden ermutigen, Fluorid im Leitungswasser abzuschaffen, unter Hinweis auf die seit langem vermutete Auswirkung von Fluorid auf den IQ-Wert bei Kindern,

auf ein Verbot von oder zumindest eine Einschränkung von künstlichen Lebensmittelfarben, Zusatzstoffen und Chemikalien drängen,

die Verwendung von verarbeiteten Lebensmitteln in Schulmahlzeiten einschränken und die Subventionen für Mais und Soja zurückfahren,

das ende eine Überregulierung durch die FDA in Bezug auf „Stammzellen, Rohmilch, hyperbare Therapien, Chelatbildner, Ivermectin, Hydroxychloroquin, Vitamine, saubere Lebensmittel, Sonnenschein, Bewegung, Nutrazeutika und alles andere, was die menschliche Gesundheit fördert und nicht von der Pharmaindustrie patentiert werden kann“, wie er in einem kürzlich veröffentlichten X-Post vorschlug.

RFK Jr. möchte auch, dass sich die staatlich finanzierten medizinischen Fakultäten mehr auf Ernährung konzentrieren und einen nationalen Fitnessstandard schaffen, wie er von seinem Onkel – Präsident John F. Kennedy – gefördert wurde.

Kennedy hat versprochen, sich mit Interessenkonflikten zwischen den Regulierungsbehörden und den Einrichtungen, die sie regulieren sollen, zu befassen – unter Berufung auf Gelder, die der FDA von Big Pharma zur Verfügung gestellt werden, und auf Verbindungen zwischen Unternehmen und Gesundheits- und Ernährungsratschlägen.

Der Posten des HSS-Sekretärs erfordert die Zustimmung des Senats, was bedeutet, dass Kennedys Auswahl im Januar zu einem gewaltigen Kampf werden könnte, vor allem wenn Big Pharma und Big Food ihre Lobbymacht nutzen, um seine Ernennung zu blockieren.

Die Fronten sind bereits abgesteckt: GOP-Senatoren versprechen, ihm eine Chance zu geben, bezeichnen seine Wahl als „einen schlechten Tag für Big Pharma“ und seine Kandidatur als „brillanten“ Schachzug von Donald Trump. Die Demokraten im Senat haben sich beeilt, Kennedy als „Verschwörungstheoretiker am Rande“ zu bezeichnen, der „haarsträubende Ansichten über die grundlegenden wissenschaftlichen Fakten“ vertritt, wegen seiner viel publizierten Impfstoff-Zögerlichkeit, und argumentierten, dass seine Wahl „nichts weniger als eine Katastrophe“ wäre.

Hochrangige Beamte von Behörden, die Kennedy beaufsichtigen soll, riefen ihn ebenfalls zurecht, wobei die HHS-Chefin aus der Clinton-Ära, Donna Shalala, sagte, er sei „völlig unqualifiziert“ und „gefährlich“ für Amerika und die Welt.

Die frühere HHS-Chefin Kathleen Sebilius hofft , dass Kennedy sich in der Bürokratie der Behörde verzetteln wird. „Er hat keine Erfahrung im Management von Organisationen, und HHS ist eine der größten inländischen Organisationen“, sagte sie und verwies auf die 83.000 Mitarbeiter der Behörde und das riesige Budget von 1,7 Billionen Dollar.

Kennedy hat seine Bereitschaft bekundet, mit dem HHS und den ihm untergeordneten Behörden zusammenzuarbeiten, warnte aber die Neinsager in den Spitzenpositionen, einschließlich der FDA, dass er keine Versuche dulden werde, seine Initiativen zu blockieren. „Wenn Sie für die FDA arbeiten und Teil dieses korrupten Systems sind, habe ich zwei Botschaften für Sie: 1. Bewahrt eure Aufzeichnungen auf, und 2. Packt eure Koffer“, schrieb er im letzten Monat in einem Tweet.