Die globale Investmentgesellschaft BlackRock hat in Australien eine blutverarbeitende Anlage und ein pharmazeutisches Labor als erste Startobjekte für ihre 1,5 Milliarden Dollar schwere Life-Sciences-Investmentplattform gekauft, wie die Financial Review berichtet.

Der weltgrößte Vermögensverwalter schloss sich für den Kauf mit dem australischen Fondsmanager Wentworth Capital zusammen, nachdem die beiden Unternehmen festgestellt hatten, dass der Immobiliensektor im Bereich der Biowissenschaften – einschließlich Labors und Forschungszentren – eine neue Anlageklasse darstellt, die für globale Investoren attraktiv ist und wahrscheinlich rentabel sein wird.

Ben Hickey, Leiter des australischen Immobiliensektors bei BlackRock, sagte, das Unternehmen sei der Ansicht, dass der Sektor für ein langfristiges Wachstum bereit sei, „angetrieben durch erhöhte Ausgaben der Regierung und der Infrastruktur“, zusammen mit den bestehenden Fähigkeiten der Industrie.

BlackRock hat die Strategie aufgelegt, nachdem es im September eine Umfrage unter europäischen Anlegern durchgeführt hat, die in alternative Anlagestrategien investieren, und festgestellt hat, dass ein Drittel von ihnen in Life-Sciences-Immobilien investiert, berichtet die Financial Review.

Life-Sciences-Immobilien, die sich auf Einrichtungen für die Medizin und das Gesundheitswesen beziehen, umfassen Räume für Biotech-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen. Beispiele hierfür sind die jüngste Erweiterung der Produktionsanlage für humane Papillomaviren oder HPV-Impfstoffe von Merck in Virginia und das neue Innovations- und Technologiezentrum von Moderna für die Impfstoffherstellung und mRNA-Forschung, das in Partnerschaft mit der britischen Regierung mit „noch nie dagewesener Geschwindigkeit“ in der Nähe von Oxford, England, errichtet wird.

Hickey sagte, Australien biete einen wachstumsstarken Markt mit geringem Risiko für die Investitionsstrategie und es sei wahrscheinlich, dass es ähnliche Wachstumstrends wie in der Europäischen Union und den USA geben werde, wo die steigende Nachfrage der Industrie zum Ausbau der Zentren für Biowissenschaften und biomedizinische Innovation führe, so der Financial Standard.

JLL, eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft, prognostiziert in ihrem Bericht 2024, dass der weltweite Pharmaumsatz bis 2030 im Vergleich zu 2023 um 80 % steigen wird, was vor allem auf eine Verdoppelung der Einnahmen aus „Biologika“ zurückzuführen ist. Dazu gehören Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die aus lebenden Zellen hergestellt werden, die durch biotechnologische Methoden verändert wurden. JLL sagt voraus, dass das Wachstum zu einer Erholung des Immobilienmarktes für Biowissenschaften führen wird, der in den letzten Jahren geschwankt ist.

Da jedoch die Zahl der Biotech-Start-ups explodiert, suchen sie händeringend nach neuen Flächen, so der Bericht, und die Nachfrage nach kleineren Life-Sciences-Flächen ist bereits im Steigen begriffen und dürfte die Expansion des Marktes insgesamt vorantreiben.

In Erwartung dieses Wachstums hat BlackRock zwei Einrichtungen erworben, die verschiedenen Investmentfonds gehören, die zuvor von Charter Hall, einem australischen Immobilienentwicklungs- und Fondsverwaltungsunternehmen, verwaltet wurden, so die Financial Review.

Bei der ersten handelt es sich um eine von nur vier blutverarbeitenden Einrichtungen in Australien, die von der australischen Rotkreuzgesellschaft unter dem Namen Lifeblood betrieben wird. BlackRock gab nicht bekannt, wie viel es für die 12 700 Quadratmeter große, rund um die Uhr geöffnete Anlage in Alexandria bezahlt hat, aber Charter Hall zahlte im Jahr 2021 159 Millionen Dollar dafür.

Bei dem zweiten Objekt handelt es sich um ein 8.113 Quadratmeter großes Labor- und Bürogebäude im Macquarie Park, das derzeit von dem israelischen multinationalen Unternehmen Teva Pharmaceuticals gemietet wird, dem weltweit größten Hersteller von Generika. Charter Hall hat im Jahr 2021 53 Millionen Dollar für das Gebäude bezahlt.

BlackRock erwartet, dass seine neuen Investitionen in die Biowissenschaften Renditen abwerfen werden, die denen seiner Anlagen wie Kinderbetreuungseinrichtungen entsprechen, die in der Regel eine Rendite von 4,5-5,5 % aufweisen.

Einstieg in pharmabezogene Immobilien erhöht BlackRocks Anteil an der öffentlichen Gesundheit

BlackRock ist der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem Rekordvermögen von 11,5 Billionen Dollar (Stand: Oktober). Das Unternehmen ist so groß und hat so enge Verbindungen zur US-Regierung, dass Bloomberg es als „vierte Gewalt der Regierung“ bezeichnet hat.

Sie hält große Anteile an den meisten Unternehmen, die Lebensmittel, Wohnungen, Informationen, Daten und Medikamente bereitstellen, die Menschen auf der ganzen Welt täglich nutzen, berichtete The Defender.

Dazu gehören Unternehmen wie Google, YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, Alibaba, Bayre, AstraZeneca, PepsiCo, Coca-Cola, Microsoft, Apple, Netflix, Reuters, FedEx, American Airlines, Ford und viele andere.

Laut dem Enthüllungsjournalisten Whitney Webb spielte das Unternehmen auch „eine zentrale Rolle beim größten institutionellen Diebstahl von amerikanischem Vermögen in der Geschichte des Landes“, der mit dem Finanzcrash von 2008 begann.

Dieser Diebstahl ist immer noch im Gange, zum Teil, weil die meisten Menschen nicht genug darüber wissen, wie BlackRock arbeitet, nämlich seine Beziehung zur Federal Reserve, sagte Webb.

Der Einstieg von BlackRock in pharmabezogene Immobilien könnte einen weiteren Aspekt der Pharmaindustrie stärken, den der Vermögensverwalter kontrolliert.

Das Unternehmen gehört – neben Vanguard und State Street – zu den drei größten Anteilseignern der COVID-19 Impfstoffhersteller Pfizer,Moderna und Johnson & Johnson – was bedeutet, dass sie von den steigenden Gewinnen dieser Unternehmen und dem daraus resultierenden Anstieg ihrer Aktienkurse profitiert haben. BlackRock ist auch einer der größten Aktionäre von Merck.

BlackRock besitzt auch Anteile an Technologieunternehmen, die Impfpässe und digitale Geldbörsen entwickeln, sowie an vielen großen privaten Arbeitgebern, die COVID-19-Impfstoffe für ihre Mitarbeiter vorschreiben, berichtet The Defender.

Und im Jahr 2020 erhielt BlackRock vom US-Finanzministerium einen Vertrag ohne Ausschreibung zur Verwaltung eines 454 Milliarden Dollar schweren Fonds im Rahmen des Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) für Unternehmen, die von den COVID-19-Sperren Anfang des Jahres betroffen waren.