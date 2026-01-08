Neuer peer-reviewter Bericht deckt Mängel in dänischer Studie auf, die behauptet, Aluminium in Impfstoffen sei sicher

Der Bericht, verfasst von einem Dutzend führender Wissenschaftler und Vordenker auf dem Gebiet der Aluminium-Toxikologie und Impfstoffschäden, kommt zu dem Schluss, dass die dänische Studie die Sicherheit von Aluminium in Impfstoffen nicht belegen konnte. Die Autoren des neuen Berichts fordern eine „unabhängige, rigorose und ehrliche“ Wissenschaft zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminium in Impfstoffen.

Suzanne Burdick, Ph.D.

Eine Studie dänischer Forscher, die behauptete, keinen Zusammenhang zwischen Aluminium in Impfstoffen und Autismus gefunden zu haben, weist laut einem neuen peer-reviewten Bericht erhebliche Mängel auf.

Der Bericht, verfasst von einem Dutzend führender Wissenschaftler und Vordenker auf dem Gebiet der Aluminium-Toxikologie und von Impfschäden, kommt zu dem Ergebnis, dass die dänische Studie es versäumte, die Sicherheit von Aluminium in Impfstoffen nachzuweisen.

Die ursprüngliche Studie, die am 15. Juli 2025 in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, zeige ein mangelndes Verständnis der Aluminium-Toxikologie, sei schlecht konzipiert, habe statistische Anpassungen verwendet, die die tatsächlichen Auswirkungen von Aluminium auf die Gesundheit von Kindern vermutlich verschleierten, und habe potenzielle Interessenkonflikte nicht ausreichend offengelegt, so der neue Bericht.

„Diese Einschränkungen sind so gravierend, dass sie die Schlussfolgerungen der Autoren ungültig machen“, sagte die Hauptautorin des Berichts und außerordentliche Professorin an der École Nationale Vétérinaire d’Alfort, Guillemette Crépeaux, Ph.D., gegenüber The Defender.

Trotz der Schwächen der Studie priesen die dänischen Forscher ihre Arbeit als Beleg für die Sicherheit von Impfstoffen. Einen Tag vor der Veröffentlichung erklärte der Hauptautor Anders Hviid, Professor und Leiter der Epidemiologie am Statens Serum Institut, gegenüber MedPage Today, die Ergebnisse lieferten „robuste Beweise zur Unterstützung der Sicherheit von Kinderimpfstoffen“.

Mainstream-Medien, darunter NBC News und STAT, stellten die Studie als Beweis dafür dar, dass Aluminium in Impfstoffen nicht mit einem erhöhten Risiko für chronische Erkrankungen bei Kindern wie Autismus und Asthma verbunden sei.

Doch der Journalist Jeremy R. Hammond, einer der Autoren des neuen Berichts, erklärte:

„Uns wird ständig von Regierung, Mainstream-Medien und dem medizinischen Establishment gesagt, die Wissenschaft habe endgültig bewiesen, dass Impfstoffe ‚sicher und wirksam‘ seien und nicht zur Entwicklung chronischer Erkrankungen und Störungen im Kindesalter, einschließlich Autismus, beitragen.

Doch wenn man sich diese Literatur genauer ansieht, erkennt man, dass diese Hypothese nie wirklich getestet wurde und dass Studien so konzipiert werden können, dass sie keinen Zusammenhang finden.“

Der neue Bericht mit dem Titel „Aluminium-Adjuvantien und die Gesundheit von Kindern: ein Aufruf zur Wissenschaft“ wurde am 25. Dezember 2025 im Journal of Trace Elements in Medicine and Biology veröffentlicht.

Neben Crépeaux und Hammond gehören zu den Autoren unter anderem Christopher Exley, Ph.D., einer der weltweit führenden Experten zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminiumexposition; Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense (CHD); Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei CHD; James Lyons-Weiler, Ph.D.; Christopher A. Shaw, Ph.D.; Jonathan B. Handley; Lluís Luján, DVM, Ph.D.; Marika Nosten-Bertrand; Dr. Yehuda Shoenfeld; sowie Lucija Tomljenovic.

Autoren fordern unabhängige, „ehrliche“ Wissenschaft

Die dänischen Forscher untersuchten nationale Impfdaten von rund 1,2 Millionen Kindern, die zwischen 1997 und 2018 in Dänemark geboren wurden, und verfolgten die Häufigkeit von 50 chronischen Erkrankungen.

Mithilfe statistischer Analysen kamen sie zu dem Schluss, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Aluminiumgehalt in Impfstoffen und einem erhöhten Risiko, eine der untersuchten Erkrankungen zu entwickeln.

Aluminiumhaltige Adjuvantien werden laut den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) in vielen Impfstoffen eingesetzt, um eine stärkere Immunantwort hervorzurufen.

Zu den Impfstoffen mit Aluminium-Adjuvantien zählen unter anderem DTP (Diphtherie, Tetanus, Pertussis), Hepatitis A, Hepatitis B, Haemophilus influenzae Typ b (Hib), HPV und Pneumokokken.

Die Autoren des neuen Berichts forderten eine „unabhängige, rigorose und ehrliche“ Wissenschaft zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Aluminium in Impfstoffen.

„Dass eine derart begrenzte und intern widersprüchliche Studie nicht nur in einer hochrangigen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht, sondern auch in der Medienberichterstattung als Entwarnung präsentiert wurde, wirft unangenehme Fragen auf“, schrieben sie.

Kritik hält an, nachdem das Journal eine Rücknahme ablehnt

Der neue Bericht ist der jüngste Beitrag in der anhaltenden Kritik an der umstrittenen dänischen Studie.

Unmittelbar nach deren Veröffentlichung begannen Kritiker, darunter Exley, ihre Einwände auf der Webseite der Studie zu veröffentlichen.

Die Forderungen nach einer Rücknahme nahmen zu, nachdem die Annals of Internal Medicine am 17. Juli 2025 korrigierte Zusatzmaterialien hochluden und erklärten, die Herausgeber hätten „zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung eine falsche Version des Zusatzmaterials beigefügt“.

Laut CHD-Wissenschaftlern, die die Studie und die korrigierten Daten überprüften, zeigten diese klar einen Zusammenhang zwischen Aluminium in Impfstoffen und Autismus.

Am 1. August 2025 forderte der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in einem in Trial Site News veröffentlichten Gastbeitrag die Rücknahme des Artikels und listete mindestens zehn „fatale Mängel“ auf.

Hviid reagierte mit einem eigenen Meinungsbeitrag, in dem er die von Kennedy angesprochenen methodischen Probleme stichpunktartig aufführte, sie jedoch nicht widerlegte.

Am 11. August 2025 weigerten sich die Annals of Internal Medicine, den Artikel zurückzuziehen.

„Da weder Autoren, Gutachter noch das Journal bereit waren, die dänische Aluminium-Studie zurückzuziehen, ist ein Übersichtsartikel, der ihre Mängel und falschen Behauptungen aufzeigt, ein angemessener wissenschaftlicher Diskurs“, sagte Jablonowski.

„Niemand, der ernsthaft an Schaden interessiert wäre, hätte eine Studie so entworfen“

Die Autoren der dänischen Studie verwendeten keine Kontrollgruppe von Kindern, die keinem impfstoffbasierten Aluminium ausgesetzt waren. Stattdessen verglichen sie Kinder mit hoher Aluminiumexposition mit Kindern, die etwas weniger Aluminium ausgesetzt waren.

„Das ist eine hervorragende Methode, um keinen Effekt zu finden“, sagte Hooker.

Die Studie habe zudem nie die tatsächliche Aluminiummenge gemessen, die die Kinder erhielten. Stattdessen verließen sich die Forscher auf Herstellerangaben zum Aluminiumgehalt der Impfstoffe, obwohl veröffentlichte Forschung Inkonsistenzen zwischen Impfstoffchargen gezeigt habe.

Auch das Körpergewicht der Kinder zum Zeitpunkt der Impfung wurde nicht berücksichtigt.

„Man kann eine Substanz nicht für sicher erklären, wenn man die tatsächliche Exposition nie gemessen hat“, sagte Lyons-Weiler. „Wenn man nicht weiß, wie viel Aluminium ein Kind erhalten hat, wann es es erhalten hat oder wie dies im Verhältnis zu Körpergewicht und neuroentwicklungsrelevanten Zeitfenstern steht, dann ist jede folgende Risikoabschätzung Numerologie und keine Wissenschaft.“

Die dänischen Forscher schlossen außerdem Kinder aus der Studie aus, die vor dem zweiten Lebensjahr starben oder eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Impfungen erhielten. „Niemand, der ernsthaft an möglichen Schäden interessiert wäre, hätte eine Studie so konzipiert“, sagte Jablonowski.

Da die Kinder, die am ehesten geschädigt worden sein könnten, aus der Studie entfernt wurden, kamen die Autoren wenig überraschend zu dem Schluss, Aluminium erhöhe nicht das Risiko chronischer Erkrankungen bei Kindern, sondern sei sogar förderlich für deren Gesundheit.

„Wenn man ihren Ergebnissen glauben soll, dann schützt das Injizieren eines bekannten Neurotoxins Säuglinge vor chronischen Symptomen, die bekanntermaßen mit Aluminiumtoxizität in Verbindung stehen“, sagte Hammond.

Dies sei jedoch biologisch nicht plausibel, erklärten die Autoren des neuen Berichts. „Diese unwahrscheinlichen Vorteile stellen die Gültigkeit der gesamten Studie und ihrer Schlussfolgerungen ernsthaft infrage.“

„Unsere Kinder brauchen die sofortige Entfernung von Aluminium-Adjuvantien aus Impfstoffen“

Die statistischen Analysen der Studie gingen zudem von einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung aus – also davon, dass mehr Aluminium mit einer höheren Häufigkeit chronischer Erkrankungen einhergehen müsse, falls Aluminium schädlich sei.

Frühere Forschung zu Aluminium habe jedoch nichtlineare Effekte gezeigt, bei denen auch sehr kleine Dosen negative Auswirkungen haben können, heißt es in dem Bericht.

Die Autoren wiesen außerdem auf potenzielle Interessenkonflikte der dänischen Studienautoren hin:

„Mehrere Autoren sind mit dem Statens Serum Institut verbunden, einer nationalen Einrichtung, die an der Impfstoffproduktion beteiligt ist. Einer der Autoren gab Verbindungen zu VAC4EU, einem europäischen Impfstoff-Überwachungskonsortium, sowie Fördermittel der Novo Nordisk Fonden und der Lundbeckfonden an, die beide eng mit der dänischen Gesundheitspolitik und biomedizinischen Interessen verknüpft sind.

Die Novo-Nordisk-Stiftung hält über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Novo Holdings A/S eine Mehrheitsbeteiligung an Novo Nordisk A/S, dem größten Pharmaunternehmen Dänemarks.“

Crépeaux, die als Gutachterin für andere Fachzeitschriften tätig ist, die Forschung zu Aluminium veröffentlichen wollen, sagte, sie beobachte eine Zunahme von Artikeln, die behaupten, Aluminium in Impfstoffen sei sicher.

Diese Studien blendeten aus, dass die Toxizität von Aluminium-Adjuvantien „umfangreich dokumentiert“ sei. „Unsere Kinder brauchen die Entfernung von Aluminium-Adjuvantien aus Impfstoffen – und zwar ohne Verzögerung“, sagte sie.