Geheime Aufnahmen israelischer Waffenhersteller, die damit prahlen, wie sie ihre Produkte an Palästinensern testen

Durchgesickerte Konferenzaufnahmen zeigen, wie sie damit prahlen, dass Völkermord ihre Produkte „validiert“ – und Massensterben in Profit verwandelt

Shaun King

Eine geleakte Audioaufnahme von einer israelischen Militärtechnologie-Konferenz enthält etwas so Groteskes, dass es einem das Herz stehen bleiben lassen sollte. Führungskräfte aus Israels Waffenindustrie sprechen über Gaza, als sei es ein Showroom – als wäre massenhafter Tod eine Produktvorführung. Sie prahlen damit, dass die mehr als zwei Jahre andauernde Völkermordkampagne in Gaza ihre Waffen „validiert“ und ihr Geschäft ausgeweitet habe.

Hören Sie nun, was diese Männer in ihren eigenen Worten zugeben.

Diese Berichterstattung stammt von The Ditch, veröffentlicht in Partnerschaft mit Drop Site News, und basiert auf geleakten Konferenzaufnahmen von einer Militärtechnologie-Veranstaltung in Tel Aviv Anfang dieses Monats. Und das, was sie beschreiben, ist nicht subtil. Es ist nicht einmal vorsichtig formuliert. Es ist eine Art unternehmerisches Prahlen, das palästinensisches Leben wie einen Kostenpunkt behandelt.

Auf der Konferenz prahlt ein Generalmajor der israelischen Streitkräfte – zugleich Generaldirektor des israelischen Verteidigungsministeriums – damit, dass Israels Systeme nicht bloß Ideen oder Prototypen seien. Er nennt sie „kampferprobt“. Er sagt: „Das sind keine Laborprojekte oder PowerPoint-Konzepte. Das sind kampferprobte Systeme.“ Dieser Ausdruck – kampferprobt – leistet eine Menge moralischer Reinwaschung. Er bedeutet: Wir haben sie an echten Menschen getestet. Er bedeutet: Wir haben ein Schlachtfeld voller Leichen, um zu beweisen, dass unsere Produkte funktionieren.

Dann gehen die Waffenmanager noch weiter. Boaz Levy, der Chef von Israel Aerospace Industries, spricht über Export, als sei er der eigentliche Zweck. Er sagt, 80 % ihrer Tätigkeit bestünden aus Exporten, und erklärt, dass das, was sie während dieses Krieges „gelernt“ hätten, ihr zukünftiges Geschäft beeinflusse. Er sagt, IAI habe 27 Milliarden Dollar an neuen Aufträgen und etwa 7 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Und dann liefert er den Satz, der überall Schlagzeilen machen sollte:

„Der Krieg, mit dem wir in den letzten zwei Jahren konfrontiert waren, hat dazu geführt, dass die meisten unserer Produkte ihre Gültigkeit verloren haben. Angefangen mit Gaza über den Iran bis hin zum Jemen …“

Lesen Sie das noch einmal: „Beginnend mit Gaza und weitergehend …“ Das ist kein humanitärer Gesprächspunkt. Das ist ein Waffenmanager, der Gaza als Startrampe beschreibt – als Testgelände – und dann die nächsten Einsatzorte wie neue Märkte aufzählt.

Der Bericht von The Ditch sagt, dass auch ein Manager von Elbit Systems auf der Konferenz sprach und sich auf „kampferprobte Technologien“ bezog, die es der IDF erlauben, zuzuschlagen, selbst wenn – wie er es ausdrückte – „die Ziele weniger als ein Pixel groß sind“. Weniger als ein Pixel. Das ist ein Satz, der Investoren beeindrucken soll. Aber was er wirklich bedeutet, ist, dass sie den Traum verkaufen, mit einer solchen Präzision und Distanz zu töten, dass das Ziel keine Person mehr ist, kein Kind, keine Familie – sondern nur noch ein Punkt.

Und sobald Menschen zu Punkten werden, verschwinden die moralischen Schranken. Genau darum geht es dieser Branche: Töten in Ingenieurskunst zu verwandeln, Körper in Pixel, Völkermord in „Innovation“.

Deshalb sage ich immer wieder, dass das, was wir beobachten, nicht nur Völkermord und nicht nur Kolonialismus ist – obwohl es beides absolut ist. Es ist auch ein milliardenschwerer Geldraub. Es ist ein Netzwerk aus Konzernen, Auftragnehmern und Exporteuren, die extremes menschliches Leid betrachten und darin Marktanteile sehen.

Und wenn Sie Muslim sind, wissen Sie bereits, dass darin keine Baraka liegt. Allah verbietet es, unrechtmäßig erworbenen Reichtum zu konsumieren. Es gibt keinen „Defense-Tech“-Heiligenschein, der Unterdrückung profitabel und sauber macht. Wenn Sie kein Muslim sind, verstehen Sie dennoch die menschliche Wahrheit: Vom massenhaften Tod von Zivilisten zu profitieren ist moralischer Verfall.

Der Bericht von The Ditch hält noch etwas fest, das wichtig ist: Diese Führungskräfte erkennen an, dass Boykotte ihr Geschäft bedrohen. Ein Manager von Rafael sagt: „Ich denke, Israel erlebt einen Boykott“, und verweist darauf, dass man von der Pariser Luftfahrtschau ausgeschlossen wurde. Das ist der entscheidende Punkt. Selbst während sie sich als unantastbar darstellen, selbst während sie damit prahlen, dass Gaza ihre Waffen validiert habe, fürchten sie eine einfache Idee: Rechenschaft. Nicht nur rechtliche Rechenschaft – sondern wirtschaftliche Rechenschaft, reputative Rechenschaft, die Art, die es schwieriger macht, Verträge abzuschließen.

Wenn Menschen also fragen: „Warum geht der Völkermord weiter?“, dann verstehen Sie, dass die Antwort nicht nur politisch ist. Es gibt eine Industrie, die davon profitiert. Es gibt Bilanzen, die mit jeder Eskalation steigen. Es gibt Verkaufsteams, die Ruinen in Broschüren übersetzen.

Und das ist der Teil, der jeden verfolgen sollte: Wenn sich Führungskräfte wohl dabei fühlen, solche Dinge auf einer Konferenz zu sagen, dann ist das kein unbeabsichtigtes Nebenprodukt des Krieges. Es ist ihre Sicht auf die Welt. Es ist das Geschäftsmodell.

Sie sagen Ihnen ganz offen, dass Gaza in einen Showroom verwandelt wurde. Sie sagen Ihnen ganz offen, dass dies Israels „globale Identität“ als „Verteidigungs-Tech-Nation“ erhöht habe. Sie sagen Ihnen ganz offen, dass mehr als zwei Jahre Völkermord ihre Produkte „gültig“ gemacht hätten.

Familie, das ist ein Geständnis.

Und sobald man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr übersehen.