Eine Studie mit 2,7 Millionen Kindern in Spanien stellt fest, dass kein Kind an Covid gestorben ist

Von Rhoda Wilson

Eine Mitte Dezember veröffentlichte Studie bewertete das Nutzen-Risiko-Verhältnis von mRNA-„Impfstoffen“ bei Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren. Sie kam zu dem Schluss, dass die Risiken und Vorteile für Kinder gering sind. Sie ergab jedoch auch, dass in dieser Altersgruppe „keine Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auftraten“.

2,7 Millionen spanische Kinder und Jugendliche. Keine Covid-Todesfälle

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus einem Artikel, der von Alex Berenson am 3. Januar 2026 veröffentlicht wurde.

Kategorische Aussagen wie „Covid tötet keine Kinder” sind töricht.

Wenn man genau hinschaut, findet man immer eine Ausnahme, vielleicht ein Kind mit Krebs im Endstadium, das durch Covid den Tod gefunden hat.

Aber die spanische Studie, die von Fachkollegen begutachtet und im The Paediatric Infectious Disease Journal veröffentlicht wurde, beweist einmal mehr, dass das Risiko von Covid zu gering ist, um gemessen zu werden – nicht nur für gesunde Kinder, sondern für alle Kinder. Es ist der bislang stärkste Beweis dafür, dass die oft wiederholte Behauptung, Covid habe 2.100 amerikanische Kinder getötet, eine Fiktion ist.1

Die Forscher untersuchten die Krankenakten von 2,7 Millionen spanischen Kindern und Jugendlichen von Mitte 2021 bis Ende 2022, einem Zeitraum, in dem die Omicron-Variante fast alle Menschen weltweit mit Covid infiziert hatte. Die überwiegende Mehrheit dieser Kinder und Jugendlichen, etwa 2,2 Millionen, war nicht geimpft worden.

Dennoch starb keiner dieser 2,7 Millionen an Covid. Keiner. Also null. (Gut, dass wir die Schulen geschlossen haben!)

Hernán Miguel A, MD Álvaro Meca Alejandro, PhD Calvo Alcántara María J, PharmD Navarro Gómez Maria Luisa, MD Ramos José T, MD Estévez José C, MD Basanta Miguel, MSc Ruiz Sergio, MS Matáix Ángel L, MD Cosano Lourdes, MD Silva Aura P, MD Salas Pilar, MD Arribas José R, MD Molero José M, MD Berenguer Juan, MD Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-mRNA-Impfstoffen bei Kindern im Alter von 6 bis 17 Jahren Eine bevölkerungsbasierte Studie in Madrid The Pediatric Infectious Disease Journal 101097INF0000000000005109 16. Dezember 2025 | DOI 101097INF0000000000005109

Zu diesem Artikel gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer dass die Autoren keinen Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Kindern unter 12 Jahren hinsichtlich der Covid-Krankenhausaufenthaltsraten feststellen konnten.

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren berechneten sie, dass etwa 38.000 mRNA-Impfungen erforderlich wären, um eine Covid-Krankenhausaufnahme zu vermeiden – eine absurd hohe Zahl angesichts der bekannten kurzfristigen Nebenwirkungen der Impfungen und der potenziellen langfristigen Risiken, die mit der Exposition junger Menschen gegenüber mRNA verbunden sind.

Zu diesem Zeitpunkt sollte jeder Arzt, der Covid-Impfungen für Kinder empfiehlt (wie es eine Handvoll Ärzte, vor allem in den blauen [US-]Staaten, immer noch tun), wegen Behandlungsfehlern verklagt werden.

Weltweit erhielten fast 1,5 Milliarden Menschen mRNA-Covid-Impfungen, darunter möglicherweise 100 Millionen Kinder und Jugendliche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Europa und anderen Ländern. Und die amerikanischen Gesundheitsbehörden und traditionellen Medien setzen sich weiterhin für mRNA bei Kindern ein und bekämpfen selbst bescheidene Bemühungen, die Beschränkungen für mRNA-Covid-Impfungen zu verschärfen.

Beobachten Sie die heftigen Reaktionen, denen Dr. Vinay Prasad, Chief Medical Officer der Food and Drug Administration, Ende November ausgesetzt war, nachdem er berichtet hatte, dass FDA-Prüfer festgestellt hatten, dass Covid-Impfungen Kinder getötet hatten.

Auch wenn ich über Einwanderung, Betrug im Gesundheitswesen und andere für Sie wichtige Themen schreibe, halte ich es für meine Pflicht, weiterhin über die Faktenlage zu den mRNAs zu berichten. Pflicht ist kein zu starkes Wort. Im Juni 2023 berichtete ich über eine Studie südkoreanischer Forscher über Herztodesfälle bei jungen Erwachsenen, die mRNA-Impfungen erhalten hatten.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass niemand sonst – kein anderer Journalist oder Wissenschaftler, der über Covid oder die Impfungen berichtet – dieser Studie damals Beachtung schenkte. Aber jetzt, nach Prasads brisantem Memo, habe ich diese Studie erneut aufgegriffen. Selbst die mRNA-Fanatiker bei The Atlantic mussten sie zur Kenntnis nehmen.

Es ist unmöglich zu wissen, ob diese Artikel heute, morgen oder in einigen Jahren von Bedeutung sein werden. Aber solange die mRNA-Unternehmen und ihre Handlanger im Gesundheitswesen diese problematische Technologie weiter vorantreiben, werde ich weiterhin versuchen, eine möglichst vollständige Dokumentation zu erstellen.

Anmerkung:

Die Zahl von 2.100 Todesfällen, die die American Academy of Paediatrics gerne zitiert, stammt offenbar aus einem Papier der National Academy of Medicine aus dem Jahr 2023, das sich wiederum auf Daten der Centers for Disease Control („CDC“) stützt. Die Zahlen der CDC unterscheiden jedoch nicht zwischen Todesfällen „mit“ und „durch“ Covid, was besonders wichtig ist für Gruppen mit einem geringen Grundrisiko für Covid. Darüber hinaus lässt die Tatsache, dass die Zahl seit fast drei Jahren nicht aktualisiert wurde, vermuten, dass diejenigen, die sie zitieren, wissen, dass sie Unsinn ist, und sie nicht überprüfen wollen, geschweige denn versuchen, sie zu aktualisieren.

Was, sind Kinder 2023 einfach aufgehört, an Covid zu sterben, nachdem sie in den ersten drei Jahren der Epidemie massenhaft dahingerafft wurden?