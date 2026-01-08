„Nordamerikanische Technate“: Der wahre Grund für die Eroberung Venezuelas – und dabei wird es nicht bleiben

Lassen Sie uns die Begründungen für Präsident Trumps dreistes Vorgehen in Venezuela kritisch betrachten, gefolgt von Drohungen weiterer militärischer Aktionen in Kolumbien, Mexiko, Grönland usw.

Die Wahrheit gewinnt niemals einen Beliebtheitswettbewerb, denn die lautesten Stimmen im Raum verbreiten derzeit allesamt Lügen.

Wenn man diesen Stimmen zuhört, viele davon bei Fox News, dann war die Entführung des sozialistischen Diktators Venezuelas am 3. Januar ein edler Akt eines freiheitsliebenden amerikanischen Präsidenten, der die Gefangenen befreien und uns mit billigem Öl und endlosem Wohlstand segnen will. Auch viele alternative Medienakteure wie Alex Jones haben sich dieser Darstellung angeschlossen.

Sie betrachten diese Operationen isoliert und nicht im breiten historischen Kontext und im Lichte der Bilanz früherer Regimewechsel-Operationen. Diese Bilanz ist reich an Blut, Gewalt und Plünderung – und arm an Freiheit und Demokratie.

Diejenigen, die sich bei diesen Influencern ihre „Nachrichten“ holen, sind meist Menschen, die im Augenblick leben und sich von den Wohlfühl-Emotionen leiten lassen, die durch Videoclips ausgelöst werden, die in sozialen Medien kursieren. Sie sehen angeblich befreite Venezolaner, die inmitten überschäumender Freude auf den Straßen tanzen.

Und sie trinken den Kool-Aid.

Er schmeckt so gut, dass sie ihn mit dem Rest von uns teilen wollen.

In ihrer Aufregung fragen sie dich vielleicht, was du von Venezuela hältst. Doch sobald du beginnst, eine Sichtweise zu äußern, die ihre vorgefasste Vorstellung von Amerika als weißem Ritter und Retter der Welt infrage stellt, wird klar, dass sie eigentlich gar nicht hören wollen, was du zu sagen hast.

Sie können sich schlicht nicht vorstellen, dass jemand diese Freude nicht teilt. Also verweisen wir sie auf diese hartnäckige Sache namens Geschichte.

Schau dir den Irak an.

Schau dir Syrien an.

Was ist mit Libyen und Afghanistan?

Geht es ihnen heute besser als Folge der US-Interventionen in ihren Ländern?

Ihre Augen werden glasig. Entweder weisen sie dich scharf zurück oder sie starren dich leer an. Sie wechseln das Thema. Sie weigern sich auch nur einen Moment lang zu erwägen, dass ihre überschwänglichen Gefühle verfrüht sein könnten – wenn nicht vollständig fehlgeleitet und eher auf Fantasie als auf Fakten beruhend.

Nein, bei Venezuela geht es nicht um Drogen, nicht um die Wiederbelebung der Monroe-Doktrin und ganz sicher nicht um die Einführung von Freiheit und Demokratie in Venezuela oder irgendwo sonst.

Tatsächlich geht es nicht einmal um Öl. Nun ja, teilweise geht es um Öl, aber auch das erklärt nicht das größere Bild.

Es geht um die Neuordnung der Weltordnung und darum, sie in die nächste Phase zu katapultieren, die letztlich in einer Weltregierung enden wird.

Wer im Treibsand des Links-Rechts-Paradigmas steckengeblieben ist, wird niemals verstehen, was ich gleich erkläre. Ich könnte es fünf verschiedene Arten erklären, bis ich blau im Gesicht wäre, und sie würden dennoch nur „Kommunismus“ am Werk sehen und Trump als ihren triumphalen antikommunistischen König, der herbeireitet, um das arme Venezuela zu retten.

Wenn er ganz Lateinamerika, Kanada und Grönland einnimmt, wären sie damit ebenfalls einverstanden. Sie würden es mit jeder Faser ihres Seins verteidigen. Denn sie haben die falsche Prämisse verinnerlicht, dass Trump die Macht des US-Militärs nutzt, um die Massen zu befreien und den Kapitalismus in einem glücklichen Ende-für-alle-Szenario zu entfesseln.

Sie entscheiden sich dafür, getäuscht zu werden, anstatt großen Denkern und Forschern wie dem verstorbenen Dr. Antony Sutton und Patrick Wood zuzuhören, dessen jüngstes Buch The Final Betrayal die wahre Geschichte dessen erklärt, was getan wird, warum und von wem.

Die Wahrheit ist: Sie brauchen Venezuela und seine Ressourcen für die nordamerikanische Technate, die als Teil ihrer lang erwarteten neuen internationalen Wirtschaftsordnung funktionieren soll.

Trump mag glauben, er erobere andere Nationen für Amerika und eine wohlhabendere Zukunft – was für sich genommen ohnehin keine moralische Rechtfertigung dafür ist, in ein souveränes Land einzumarschieren und sich dessen Ressourcen anzueignen –, doch diese Vorstellung dient vor allem als Ablenkung, die bei den meisten konservativen Amerikanern verfängt, die, seien wir ehrlich, verzweifelt nach einigen „Siegen“ lechzen. Die Demokraten funktionieren genauso. Wenn ihr jeweiliger Anführer ihnen sagt, etwas sei Fortschritt – selbst wenn es eine Absurdität ist wie die Behauptung, Jungen könnten Mädchen sein –, dann machen sie begeistert mit.

„Hey“, werden die Trump-Anhänger und Neokonservativen sagen, „schaut euch die Venezolaner an, die auf den Straßen von Caracas feiern.“

Ja, im Irak haben sie auch gefeiert. Erinnert ihr euch an die Statuen von Saddam, die gestürzt wurden? An die Partys? Die Freude? Die völlige Euphorie? Freiheit war nach Jahrzehnten der Diktatur Saddam Husseins in den Irak eingezogen! Fragt heute die Menschen im Irak, wie gut das für sie ausgegangen ist. Der Irak wird heute von schiitischen Milizen dominiert, und die wenigen verbliebenen Christen sind vollständig unterdrückt.

Auch die Syrer bekommen nun zu spüren, wie sich die westliche Definition von „Freiheit“ anfühlt, nachdem ihr Diktator Baschar al-Assad vor einem Jahr mit Hilfe von CIA, Mossad und MI6 gestürzt wurde. Christen wurden im Irak nach dem Sturz Saddams massenhaft getötet, und Christen werden nun auch in Syrien getötet. Dasselbe geschah in Libyen, nachdem ein CIA-Putsch den dortigen Diktator Muammar al-Gaddafi beseitigt hatte.

Werfen wir nun einen ehrlichen Blick nach innen. Wenn eine ausländische Regierung uns 2022 von Biden „befreit“ hätte, bin ich sicher, dass einige von uns gefeiert hätten – genauso wie Demokraten heute feiern würden, wenn Trump gestürzt und in Ketten aus dem Weißen Haus geführt würde.

Hört also auf mit dem Unsinn, Feierlichkeiten als Beweis für Befreiung zu verkaufen. Das ist bestenfalls vorübergehend. Fragt diese Venezolaner in ein paar Monaten oder Jahren noch einmal, wie es ihnen unter ihrer neuen amerikanischen Marionettenregierung geht.

Kanada, Mexiko, Kolumbien, Grönland und Island sollten sich alle Sorgen machen. Trump mag glauben, er erobere diese Länder zum Wohle Amerikas, doch in Wirklichkeit erobert er sie für die globalistische nordamerikanische Technate.

Laut Dr. Dafydd Townley, Professor an der Universität Portsmouth:

„Eine Bewegung, die Nordamerika zu einer Nation verschmelzen und ihre Grenzen bis zum Panamakanal ausdehnen wollte, mag unglaublich vertraut klingen. Doch diese Gruppe, die ‚Technokratiebewegung‘, bestand aus Nonkonformisten der 1930er Jahre mit großen Ideen zur Umgestaltung der US-Gesellschaft. Sie schlugen eine Vision vor, die Verschwendung beseitigen und Nordamerika durch den Einsatz von Technologie und Wissenschaft hochproduktiv machen sollte.“

Diese Idee zielte darauf ab, Ressourcen effizienter zu verwalten und Verschwendung durch ein auf Energieabrechnung basierendes System zu eliminieren (daher die von Elon Musk und anderen Technokraten vorgeschlagene CO₂-Steuer) anstelle des Geldsystems.

Dr. Townley fährt fort:

„Die Technokraten, manchmal auch Technocracy Inc. genannt, schlugen vor, Kanada, Grönland, Mexiko, die USA und Teile Mittelamerikas zu einer einzigen kontinentalen Einheit zu verschmelzen. Diese nannten sie eine ‚Technate‘. Sie sollte nach technokratischen Prinzipien regiert werden und nicht entlang nationaler Grenzen oder traditioneller politischer Trennlinien.“

Wood erklärt, dass dieses Konzept einer nordamerikanischen Technate in den 1930er Jahren scheiterte, weil Bevölkerung und Technologie noch nicht bereit dafür waren. Doch die Idee tauchte wieder auf, nachdem Zbigniew Brzezinski und David Rockefeller 1973 die Trilaterale Kommission gründeten – mit dem alleinigen Ziel, eine neue internationale Wirtschaftsordnung zu schaffen, die es Rockefeller und anderen Oligarchen erlauben sollte, „ihr Bargeldvermögen in Ressourcenvermögen umzuwandeln“.

Dieses Bestreben dauert bis heute an. Die Namen und Gesichter mögen sich geändert haben, doch der Plan, die Welt wirtschaftlich zu dominieren, indem man ihre Ressourcen kontrolliert und Technologie nutzt, um die Massen zu überwachen und zu kontrollieren, ist stärker denn je.

Warum, glauben Sie, hat Nat Rothschild Trump öffentlich zu seinen jüngsten Aktionen in Venezuela gratuliert? Weil dieses Land und seine Schulden nun wieder in das globalistische System eingegliedert werden, anstatt außerhalb davon nach eigenen nationalistischen Bedingungen zu agieren.

Lord Mayor Rothschild sagte einst: „Lasst uns das Geld eines Landes kontrollieren, und es ist uns egal, wer seine Gesetze macht.“

Gutle Schnaper, die Ehefrau von Mayer Amschel Rothschild, sagte berühmt: „Wenn meine Söhne keine Kriege wollten, gäbe es keine.“

Das Maduro-Regime entschied sich für Geschäfte mit China, weil die USA seine nationalistischen Interessen nicht respektieren wollten. Maduro war kein guter Mensch, aber das ist nicht der Grund, warum die US-Regierung ihn entmachtete. Er wurde gestürzt, weil er Öl an Länder verkaufte, die wir nicht mögen, und Geschäfte in Nicht-Dollar-Währungen mit Akteuren machte, an denen unser staatlich-korporativer Apparat nicht verdient.

Sie brauchen Venezuela und seine riesigen Ölreserven für ihre Technate. Das Land mit 30 Millionen Einwohnern verfügt zudem über enorme unerschlossene Goldvorkommen.

Patrick Wood benannte es vor genau einem Jahr klar in einem Artikel vom 8. Januar 2025 mit dem Titel Verfolgt Trump den technokratischen Traum, die große amerikanische Technate zu schaffen?

Er schrieb:

„Mit einem Schlag hat Präsident Trump gerade die geheime Karte der Technokratie zur nordamerikanischen Technate nachgezeichnet, die sich von Grönland bis kurz hinter Panama erstreckte. Dies übertrifft bei weitem George W. Bushs gescheiterten Versuch, 2005–2006 eine Nordamerikanische Union zur Vereinigung der USA, Mexikos und Kanadas zu schaffen.“

Doch sie werden niemals die Wahrheit darüber sagen, warum Venezuela, Kanada, Mexiko und Grönland alle erobert werden müssen. Kanada, mit dem ehemaligen Gouverneur der Bank of England und Spitzen-Technokraten Mark Carney als Premierminister, ist ohnehin bereits „eingetütet“. Also erfinden sie fiktive Narrative über Freiheit und Demokratie in Venezuela und nationale Sicherheit für Grönland.

Diese jüngste Operation wurde von einer ausgeklügelten Desinformationskampagne über Drogen, Öl und die Monroe-Doktrin begleitet. Manche werden sogar das „Manifest Destiny“ bemühen. Das ist nichts weiter als eine nordamerikanisch zugeschnittene, leicht veränderte Version des göttlichen Rechts der Könige.

Lassen Sie sich davon nicht täuschen.

Die Vorstellung, Trump werde den globalen Ölmarkt mit venezolanischem Rohöl fluten, ist vielleicht die größte Lüge, die derzeit verbreitet wird. George W. Bush sagte dasselbe über irakisches Öl: Es werde für den Wiederaufbau des Landes verwendet, das man gerade übernommen habe, und es werde mehr Ölreichtum für alle geben.

Doch Venezuelas Ölinfrastruktur wird Jahre brauchen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Und selbst dann wird das Öl weniger für den US-Verbrauch bestimmt sein, sondern vielmehr als Vermögenswert dienen, um die neue nordamerikanische digitale Währung abzusichern. Das ist Technokratie: eine vermögensbasierte Wirtschaft. Das alte Fiatgeld- und Dollar-System ist auf dem Weg nach draußen. Möglicherweise werden wir eine Zeit lang konkurrierende digitale Währungen sehen – einen chinesischen digitalen Yuan und einen EU-digitalen Euro, die mit dem nordamerikanischen digitalen Pendant, vielleicht einem Stablecoin, um die Vorherrschaft ringen. Doch letztlich wird sich eine durchsetzen, und der Plan ist, die sich entwickelnden regionalen Technates weiter zu einem globalen Bestiensystem zu verschmelzen.

Während man darüber weder bei Fox News noch bei CNN etwas hören wird, liegt die wahre Agenda offen zutage. Deshalb weigerte sich Trump, mit Maduro zu verhandeln, obwohl Maduro ihm alles anbot, was Trump angeblich wollte – einschließlich der Ölfelder. Das war nur ein Teil dessen, was benötigt wurde.

Das größere Bild hat mit einem Immobilien-Zusammenlegungsprogramm für die globalistischen Oligarchen zu tun.

Wood schreibt:

„Der technokratische Traum der amerikanischen Technate wird direkt vor unseren Augen Wirklichkeit.“