Brian Berletic

Während die Regierung der Vereinigten Staaten vorgibt, im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine „Frieden“ mit Russland anzustreben, wird nun offen eingeräumt, dass die USA eine „hochgefahrene“ Kampagne überwachen, die sich gegen „russische Ölanlagen und Tanker“ richtet und darauf abzielt, Russlands Wirtschaft und seine Kampffähigkeit zu lähmen.

Neues Jahr beginnt, derselbe alte US-Stellvertreterkrieg geht weiter

Diese Enthüllung sollte nicht überraschen. Die Kampagne aus weitreichenden Luftdrohnenangriffen tief im russischen Staatsgebiet sowie maritimen Drohnenangriffen sowohl im Schwarzen Meer als auch weit darüber hinaus – im Mittelmeer und vor der Küste Westafrikas – erfordert Aufklärungs-, Überwachungs- und Zielerfassungsfähigkeiten (ISR), über die nur die USA verfügen.

Die USA haben diese essenziellen ISR-Kapazitäten nicht nur für diese Angriffe bereitgestellt, sondern sowohl der US-Geheimdienst CIA als auch zumindest die US-Marine wurden direkt mit der Unterstützung dieser Angriffe in Verbindung gebracht.

Ein Artikel der New York Times aus dem frühen Jahr 2025 mit dem Titel „The Partnership: The Secret History of the War in Ukraine“ räumte in Bezug auf wiederholte maritime Drohnenangriffe im Schwarzen Meer ein:

…die Biden-Regierung hatte autorisiert, den Ukrainern beim Entwickeln, Herstellen und Einsetzen einer entstehenden Flotte maritimer Drohnen zu helfen, um Russlands Schwarzmeerflotte anzugreifen. (Die Amerikaner gaben den Ukrainern einen frühen Prototyp, der eigentlich dazu gedacht war, einen chinesischen Seeangriff auf Taiwan abzuwehren.) Zunächst durfte die Marine Zielpunkte russischer Kriegsschiffe knapp außerhalb der territorialen Gewässer der Krim weitergeben. Im Oktober begann die CIA verdeckt, Drohnenangriffe auf den Hafen von Sewastopol zu unterstützen, mit Spielraum, auch innerhalb der Krim selbst zu agieren.

Wenn die Ukraine nicht einmal in der Lage war, eigenständig maritime Drohnenangriffe entlang der Küsten der Krim durchzuführen, dann wäre sie ganz sicher nicht in der Lage gewesen, Angriffe weit darüber hinaus auszuführen. Das bedeutet, dass die jüngeren Angriffe weit außerhalb des Schwarzen Meeres mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenso viel oder sogar noch mehr direkte US-Beteiligung erforderten.

Washingtons sogenannte „Friedensverhandlungen“ erweisen sich als leere Rhetorik, übertönt von Amerikas eigenen Handlungen durch seine ukrainischen und europäischen Stellvertreter in einem Krieg, der darauf abzielt, die Voraussetzungen für eine noch größere und gefährlichere Konfrontation mit China zu schaffen.

Dies wurde nun durch einen neueren New-York-Times-Artikel bestätigt.

Unter dem Titel „The Separation: Inside the Unraveling U.S.-Ukraine Partnership“ versucht der Artikel zunächst, die Regierung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump so darzustellen, als untergrabe sie die Ukraine angesichts des anhaltenden Konflikts mit Russland. Doch dann räumt der Artikel ein, dass die USA unter der Oberfläche der „Friedensverhandlungen“ tatsächlich einen seit jeher von den USA angestoßenen und geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland eskaliert haben, der lediglich über die Ukraine geführt wird.

Der Artikel gibt zu:

„Selbst als Mr. Trump Mr. Selenskyj schikanierte, schien er Mr. Putin zu umwerben. Als die Russen Friedensvorschläge zurückwiesen und ihre Bombardierung ukrainischer Städte beschleunigten, schimpfte Mr. Trump auf Truth Social und fragte seine Berater: ‚Sanktionieren wir ihre Banken oder sanktionieren wir ihre Energieinfrastruktur?‘ Monate lang tat er keines von beidem.

Doch im Geheimen verstärkten die Central Intelligence Agency und das US-Militär mit seinem Segen eine ukrainische Kampagne von Drohnenangriffen auf russische Ölanlagen und Tanker, um Mr. Putins Kriegsmaschinerie lahmzulegen.“

Dies deckt sich mit Berichten aus dem Oktober 2025, wonach US-Geheimdienste die Ukraine bei Luftdrohnenangriffen auf russische Energieproduktionsanlagen tief im russischen Staatsgebiet unterstützten. Der NYT-Artikel erwähnt zudem „Tanker“, was die USA in die Serie jüngster maritimer Drohnenangriffe auf russisch verbundene Tanker weltweit verwickelt.

Der Artikel erklärt weiter:

„Im Juni trafen sich bedrängte US-Militäroffiziere mit ihren CIA-Gegenstücken, um eine konzentriertere ukrainische Kampagne zu entwerfen. Sie sollte sich ausschließlich auf Ölraffinerien konzentrieren und statt auf Lagertanks auf deren Achillesferse zielen: Ein CIA-Experte hatte einen Kupplungstyp identifiziert, der so schwer zu ersetzen oder zu reparieren war, dass eine Raffinerie wochenlang außer Betrieb bleiben würde. (Um Gegenreaktionen zu vermeiden, würden sie keine Waffen und andere Ausrüstung liefern, die Verbündete von Mr. Vance für andere Prioritäten wollten.)“

Und weiter:

„Die Energieangriffe würden der russischen Wirtschaft laut einer US-Geheimdienstschätzung bis zu 75 Millionen Dollar pro Tag kosten. Die CIA wäre außerdem autorisiert, ukrainische Drohnenangriffe auf Schiffe der sogenannten ‚Schattenflotte‘ im Schwarzen Meer und im Mittelmeer zu unterstützen. In ganz Russland würden sich Schlangen an Tankstellen bilden.“

Mit anderen Worten: Die USA starteten Angriffe auf russische Energieproduktion innerhalb Russlands und führten maritime Drohnenangriffe auf Tanker durch, die russische Kohlenwasserstoffe transportierten, wo immer die USA sie finden konnten – alles politisch gewaschen über Washingtons ukrainische Stellvertreter – Angriffe, zu denen die Ukraine selbst nicht in der Lage gewesen wäre.

Präsident Trump half, den Krieg mit Russland zu beginnen, und hilft, ihn zu eskalieren

Während US-Präsident Donald Trump den laufenden Konflikt in der Ukraine wiederholt als „Bidens Krieg“ dargestellt hat, wurde dieser tatsächlich durch eine kombinierte Anstrengung ausgelöst und geführt, die sich über die Obama-Regierung, die erste Trump-Regierung, die Biden-Regierung und nun auch die zweite Trump-Regierung erstreckt.

Unter der Obama-Regierung stürzten die USA nach jahrelangen Versuchen sogenannter „Farbrevolutionen“, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen, gewaltsam die ukrainische Regierung.

Unter der ersten Trump-Regierung begann öffentlich der Fluss tödlicher Militärhilfe aus den USA in die Ukraine – eine politische Option, von der die RAND Corporation in ihrem Papier „Extending Russia“ aus dem Jahr 2019 einräumte, sie würde wahrscheinlich zu „mehr russischer Hilfe für die Separatisten und einer zusätzlichen russischen Truppenpräsenz“ führen, in der Hoffnung der Entscheidungsträger, Russland dadurch in ähnlicher Weise zu überdehnen, wie Amerikas Stellvertreterkrieg mit der Sowjetunion in Afghanistan.

Das Papier deutete außerdem an, dass die Lieferung tödlicher Hilfe an die Ukraine letztlich zu einem groß angelegten Konflikt führen könnte, der in „unverhältnismäßig hohen ukrainischen Opferzahlen, territorialen Verlusten und Flüchtlingsströmen“ endet und sogar zu einem „nachteiligen Frieden“ für die Ukraine führen könnte – all das ist inzwischen eingetreten.

Angesichts der Rolle, die jede US-Regierung seit 2014 bei der Provokation und Ausweitung dieses Konflikts gespielt hat, sollte es nicht überraschen, dass Präsident Trump einfach dort weitermacht, wo sowohl seine Vorgänger als auch er selbst zuletzt aufgehört haben.

US-„Friedensverhandlungen“ versus Arbeitsteilung

Die Vorstellung, die USA wollten nun plötzlich einen Stellvertreterkrieg beenden, den sie selbst entworfen haben, ist selbst ein zentrales Element, um ihn weiter fortzuführen.

Im Februar 2025 hielt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Brüssel eine Direktive an die europäischen Staaten, in der er forderte, die Verteidigungsausgaben auf 5 % des jeweiligen BIP zu erhöhen, die Bewaffnung und Unterstützung der Ukraine zu „verdoppeln“, die europäischen Rüstungsindustrien auszubauen, die europäische Öffentlichkeit auf „höhere Verteidigungsausgaben“ vorzubereiten sowie „europäische und außereuropäische Truppen“ auf einen Einsatz innerhalb der Ukraine vorzubereiten.

All diese Forderungen wurden im Rahmen dessen erhoben, was Hegseth selbst als „Arbeitsteilung“ bezeichnete, innerhalb derer Europa eine größere Rolle in Washingtons Stellvertreterkrieg mit Russland übernehmen sollte, während die USA mehr Ressourcen für eine ebenso unnötige Konfrontation mit China im asiatisch-pazifischen Raum bereitstellen würden.

Kein Teil dieser Direktive deutete auf einen echten Wunsch hin, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, sondern vielmehr auf den Versuch, ihn entweder unter einem Waffenstillstand nach dem Muster „Minsk 3.0“ einzufrieren oder den Großteil der Kosten und Risiken des weiteren Konflikts auf Washingtons europäische Stellvertreter abzuwälzen.

Seitdem haben die USA und Europa vorgegeben, sich zu „trennen“, was es europäischen Politikern ermöglichte, sich der europäischen Öffentlichkeit gegenüber als von den USA „verlassen“ darzustellen und somit angeblich keine andere Wahl zu haben, als „mehr für Verteidigung auszugeben“.

Tatsächlich sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Neujahrsansprache wörtlich: „Für uns Europäer bedeutet das, dass wir unsere Interessen viel stärker selbst verteidigen und durchsetzen müssen“, genau so, wie es Verteidigungsminister Hegseth den europäischen Führungskräften Anfang 2025 im Rahmen seiner „Arbeitsteilung“ aufgetragen hatte.

Unter jeder „Arbeitsteilung“ wird das Gesamtprojekt nicht von einem Teilnehmer „aufgegeben“ – vielmehr werden verschiedene Aspekte des Projekts unterschiedlichen Teilnehmern zugewiesen. Das Projekt der USA ist die seit Jahrzehnten andauernde Verfolgung globaler Dominanz. Die USA füttern Europa lediglich in ihren Stellvertreterkrieg mit Russland hinein – in größerem Umfang und mit größerem Risiko für Europa als je zuvor.

Die USA haben den gesamten Konflikt überwacht und werden dies weiterhin tun, alle wichtigen Entscheidungen treffen – so wie sie es von ihrem militärischen Kommandozentrum in Wiesbaden, Deutschland, aus getan haben – und einzigartige ISR-Fähigkeiten bereitstellen, über die nur die USA verfügen, um ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland fortzusetzen, wobei sie ihre erschöpften ukrainischen Stellvertreter durch frischere europäische Stellvertreter ersetzen.

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten ihren Stellvertreterkrieg mit Russland durch Angriffe eskaliert haben, die sie selbst planen und durchführen, lediglich getarnt als „ukrainische“ Kampagne, beweist Amerikas tatsächliche Absichten ungeachtet seiner leeren Rhetorik über „Frieden“.

Der US-Stellvertreterkrieg gegen Russland ist zentral für die Eindämmung Chinas

Im Hintergrund von Washingtons anhaltendem Krieg gegen Russland steht eine wesentlich größere und dringendere Politik der Konfrontation und Eindämmung Chinas – ein Imperativ, der anhaltenden Druck auf Chinas Verbündeten in Moskau erfordert.

Ein großer Teil von Washingtons Strategie gegenüber China basiert auf einer Kombination aus maritimen „Fernblockaden“, die von einem vollständig neu ausgerichteten, auf Anti-Schifffahrt fokussierten US-Marine Corps umgesetzt werden, Angriffen und Störungen entlang der landgestützten Routen der chinesischen Belt-and-Road-Initiative (BRI) sowie der Schwächung der russischen Energieproduktion, die Chinas Wirtschaft und militärische Leistungsfähigkeit selbst dann stützen könnte, wenn die beiden erstgenannten Optionen erfolgreich umgesetzt würden.

Ausführlich dargelegt in einem Papier der US Naval War College Review aus dem Jahr 2018 mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China“ wird beschrieben, wie die USA eine maritime Blockade gegen chinesische Schifffahrt im gesamten asiatisch-pazifischen Raum verhängen würden, einschließlich der Straße von Malakka, des Südchinesischen Meeres sowie der Gewässer in und um die Inselprovinz Taiwan, die Philippinen, Japan und Südkorea.

Das Papier erörtert zudem die Notwendigkeit, Chinas BRI zu stören, die als alternative Routen zur Umgehung möglicher US-Seeblockaden dient. An einer Stelle wird vorgeschlagen, dass die USA von BRI-Partnerstaaten verlangen könnten, Pipelines für die Dauer jeder von den USA verhängten Maßnahme abzuschalten – und dass jede Weigerung zu US-„Luftangriffen, Luftminen oder anderen kinetischen Maßnahmen“ führen würde.

Es sei darauf hingewiesen, dass die USA seit der Veröffentlichung des Papiers im Jahr 2018 bereits begonnen haben, Stellvertreterangriffe auf BRI-Infrastruktur durchzuführen, darunter auf eine Myanmar-China-Pipeline, die im Papier ausdrücklich als Beispiel genannt wurde.

Das Papier aus dem Jahr 2018 erwähnt anschließend Russland und stellt fest, dass bestehende und ausgebaute Pipelines es China ermöglichen könnten, sich an jeden Versuch der USA anzupassen, eine maritime Ölblockade gegen China zu verhängen. Während das Papier keine Maßnahmen vorschlägt, um russische Ölexporte nach China zu begrenzen, haben die USA seither erfolgreich einen groß angelegten, langwierigen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine provoziert.

Wie die New York Times kürzlich berichtete, haben die USA begonnen, eine groß angelegte Angriffskampagne gegen russische Energieproduktion innerhalb Russlands durchzuführen sowie russische maritime Energieexporte ins Visier zu nehmen – Teil einer US-Blockadepolitik, die auch den russisch-chinesischen Verbündeten Venezuela in Lateinamerika und Iran im Nahen Osten trifft – eine Politik, die bereits Schiffe beschlagnahmt hat, die direkt nach China unterwegs waren.

Da die USA China weiterhin einkreisen und eindämmen wollen und die Schwächung der russischen Energieproduktion (und Russlands Nutzen als chinesischer Verbündeter insgesamt) eine zentrale Voraussetzung dafür ist, werden die USA ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beenden.

Stattdessen werden sie ihn fortsetzen und möglicherweise sogar eskalieren, indem sie russische Energieproduktion innerhalb Russlands, russische Pipelines und maritime Ölschifffahrt angreifen und ihre Operationen schrittweise ausweiten, um den Boden für ähnliche Operationen direkt gegen China zu bereiten.

Washingtons „Friedensverhandlungen“ sind somit leere Rhetorik, übertönt von Amerikas eigenen Handlungen durch seine ukrainischen und europäischen Stellvertreter in einem Krieg, der darauf abzielt, den Rahmen für eine noch größere, gefährlichere Konfrontation mit China zu schaffen.

Russlands und letztlich Chinas Fähigkeit, nicht nur US-Stellvertreterkriegführung, sondern auch die Instrumente zu kontern, mit denen diese vorbereitet wird – einschließlich Amerikas unangefochtener globaler Informationsdominanz und der Unfähigkeit potenzieller US-Stellvertreter, ihren Informationsraum gegen politische Vereinnahmung durch die USA zu verteidigen – wird darüber entscheiden, ob die US-Politik abgestumpft und gestoppt wird oder ob sie den Rest der Welt in den zerstörerischen Konflikt hineinzieht, der derzeit sowohl Russland als auch Europa verschlingt.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.