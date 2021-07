Über 187’000 Unterschriften in so kurzer Zeit ist in der Schweiz noch keiner politischen Bewegung gelungen. Zufall oder ein Zeichen? Abmühen gegen das unvermeidliche oder Beharrlichkeit in angesicht der Windmühlen?

Ich habe erneut das Privileg mich mit Michael Bubendorf (Mediensprecher des Vereins “Freunde der Verfassung”) zu unterhalten.

Seriöse Fragen werden während des Streams bei Gelegenheit gerne dem Interviewpartner vorgetragen.