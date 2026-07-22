Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

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Im Folgenden eine Auswahl zentraler Beiträge der vergangenen Tage, die wir auf 𝕏 veröffentlicht haben:

☝️☠️🇮🇱Prof. Jeffrey Sachs: „Israel wird nicht ‚Groß-Israel‘ werden. Israel wird nicht über Millionen Palästinenser in einer Art genozidalen Staat herrschen. Das geht zu Ende, weil die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten das hasst. Die Europäer sind angewidert …” pic.twitter.com/QjN3MQKwzy — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

⚠️🔥Prof. Steve Keen: Bis zu zwei Milliarden Menschen könnten verhungern.“



„In welchem Maße wir von chemischen Düngemitteln abhängig sind, die aus Öl gewonnen werden, ist extrem hoch. Ohne das Haber-Bosch-Verfahren und das Verfahren zur Herstellung von stickstoffhaltigen und… pic.twitter.com/kRBvQx1mYL — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🇮🇱🇮🇷 Israel hat Washington um einzugreifen angefleht, doch der Iran steht immer noch.



Der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson sagt, dass die nächste Runde nicht so enden wird wie die erste.



„Wenn es wieder eskaliert, wird der Iran Israel vernichten. Sie werden ihr Kraftwerk… pic.twitter.com/5r7yKIlU1v — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

💥Wow! Er plant, das Monster zu verhaften, das Trump schützen will.



Der Bürgermeister von New York City nimmt kein Blatt vor den Mund.



„Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher.“



„Wir als Amerikaner bezahlen für die Bomben, die Menschen töten".



"Es sind Verbrechen, die so… pic.twitter.com/x9i0nmvyRI — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷USA/Israel gegen Iran – Die Lage spitzt sich weiter zu



🎥 SPRACHROHR DER IRGC:



„Weil ihr die privaten Wohnsitze und Familien unserer Führer ins Visier genommen habt, werden nun auch all eure Führer in der Region in ihren privaten Wohnsitzen ins Visier genommen"

🎥



Fox… pic.twitter.com/1R0couMQ2d — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

🇺🇸🇮🇷 Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou:



„Wenn der Iran einen Flugzeugträger versenken würde, würde das den Dritten Weltkrieg auslösen. Es gibt keine Verteidigung gegen Hyperschallraketen – und der Iran besitzt sie.” pic.twitter.com/WEq0gexL36 — Don (@Donuncutschweiz) July 22, 2026

☝️James Sexton sagte etwas, das jeden berührt:



„Unsere Gesellschaft lenkt uns davon ab, dass wir alle sterben werden. Wenn wir das wirklich verinnerlichen würden, würden wir aufhören, vielen der sinnlosen Dinge nachzujagen, die die Maschinerie am Laufen halten.“



Nachdem er… pic.twitter.com/kXTYp9fnm9 — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

‼️Das passiert, wenn du im Mainstream die Wahrheit aussprichst und von einem Moderator interviewt wirst, der Verbindungen zu Ghislaine Maxwell hatte.



Piers Morgan forderte Max Blumenthal auf, etwas Negatives über das „iranische Regime“ zu sagen.



Blumenthal lehnte ab und… pic.twitter.com/BvnsXGmbG7 — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🚨Die VAE haben als Trojanisches Pferd für die amerikanische und israelische Macht im Nahen Osten fungiert. Sie beherbergen Stützpunkte, Geheimdienstressourcen und Finanznetzwerke und provozieren den Iran dabei direkt von der anderen Seite des Golfs aus.



Mit der Eskalation… pic.twitter.com/UcfprGF6Xa — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🔴Sie sagten, es sei nur vorübergehend.

Sie sagten, es sei zu Ihrem Schutz.

Sie sagten, es betreffe nur die schlimmsten Verbrechen.



So wird Überwachung zur Normalität.



Freiheit verschwindet nicht mit einem Knall, sondern Ausnahmeregelung für Ausnahmeregelung. Quelle… pic.twitter.com/ohfh4xXplJ — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

Aktuell sagt der Iran, dass er dank Informationen vom jordanischen Militär und seinem Volk in der Lage war, US-Truppen in Jordanien anzugreifen. Via Iran Obeserver pic.twitter.com/0vc4kPIdB3 — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

⚠️🇨🇳Chinas geheime dritte Flotte könnte die US-Marine ohne einen einzigen Schuss lahmlegen.



Sie sehen aus wie gewöhnliche Fischerboote. Doch viele von ihnen gehören in Wirklichkeit zur chinesischen Seemiliz, einer zivil anmutenden Truppe, die darauf ausgebildet ist, die Marine… pic.twitter.com/q1FBfQ8kol — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🔴Die Top 10 der Herkunftsländer von in der Ukraine getöteten identifizierten ausländischen Söldnern



Diese Infografik zeigt die zehn Länder, deren Staatsangehörige am häufigsten als ausländische Söldner in der Ukraine identifiziert wurden. Die Angaben basieren auf Berechnungen… pic.twitter.com/APIJ5KNkTm — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

☝️Der ehemalige NATO-General Harald Kujat warnt:



„Zunächst werden Ziele innerhalb der Ukraine angegriffen. Doch der Zeitpunkt könnte kommen, an dem Russland sagt: ‚Das reicht nicht mehr. Wir müssen die Quelle dieser Unterstützung ausschalten.‘ Gemeint wären dann Waffenfabriken… pic.twitter.com/NEMqTmes1K — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

☝️🇮🇷Der Iran hat angekündigt, dass Marschflugkörper die zentrale Rechenstation von Amazon in Bahrain getroffen haben.



In der Einrichtung werden die täglichen Cloud-Daten für die Länder des Persischen Golfs, Telekommunikationsnetze und wichtige Bankanwendungen gespeichert. Via… pic.twitter.com/Wm89CP0o7O — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🚨Während des Vietnamkriegs zerstörten amerikanische Luftangriffe Straßen, Brücken und ganze Dörfer im ganzen Land. Dadurch wurde es für Soldaten und Zivilisten nahezu unmöglich, Flüsse zu überqueren. Doch selbst inmitten der Zerstörung fanden die Menschen Wege, um zu überleben… pic.twitter.com/TWZFjX4qIm — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🚨Bill Gates machte Kühe wegen ihres Methanausstoßes zum Klimaproblem. Jetzt stellt eine neue Studie der University of Nebraska-Lincoln diese Sichtweise infrage.



Jahrelang hieß es – auch von Bill Gates –, Kühe seien wegen ihres Methanausstoßes ein großes Klimaproblem. Doch eine… pic.twitter.com/dB0naVRzmf — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

☝️Elon Musk: „In 10 bis 20 Jahren wird es sinnlos sein, für den Ruhestand zu sparen.“



Warum?



Musk glaubt, dass Künstliche Intelligenz und humanoide Roboter den Großteil der menschlichen Arbeit übernehmen werden. Wenn Maschinen nahezu alles produzieren und Dienstleistungen… pic.twitter.com/3kU09fqQ6W — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

⚠️🇺🇸Der unabhängige Journalist Max Blumenthal wurde wegen solcher Videos bei der Einreise in die USA bedroht. Quelle https://t.co/Qh5zUbVcKS



Zum Video schreibt er:



Ein Universitätsprofessor, den ich während der öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Ali Khamenei auf… pic.twitter.com/Lx5NgQY50d — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷Kriegs-Updates USA/Israel gegen Iran – die Eskalation



■ 🎥Die Houthi-Bewegung im Jemen hat eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt. Schiffe auf dem Weg zu saudischen Häfen sollen über VHF-Funk aufgefordert worden sein, ihren Kurs zu ändern. Andernfalls drohten… pic.twitter.com/f1JSUznchv — Don (@Donuncutschweiz) July 21, 2026

🇨🇳🤖Xi Jinping legt Chinas KI-Strategie offen – und sie geht weit über Chatbots hinaus



Auf der World AI Conference in Shanghai hat Chinas Präsident Xi Jinping erstmals persönlich seine Vision für die Zukunft der Künstlichen Intelligenz vorgestellt – und dabei Chinas… pic.twitter.com/9ciApayyJN — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

💥🇷🇺🇩🇪Margarita Simonyan, Chefredakteurin von RT:



Laut russischer Geheimdienstinformation glaubt die NATO, dass Berlin in der Lage sei, das notwendige spaltbare Material innerhalb von ein bis drei Monaten herzustellen und innerhalb eines Jahres ein funktionsfähiges nukleares… pic.twitter.com/O2S93pRhGd — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

☝️🇺🇸🔥🇮🇷Gen. a. D. Randy Manner: „Die US-Regierung unterschätzt den Iran – und belügt die Bevölkerung.“



Der pensionierte US-General Randy Manner erhebt schwere Vorwürfe gegen Präsident Trump und das Pentagon:



„Der Präsident und der Verteidigungsminister unterschätzen das… pic.twitter.com/xLipG7s1gp — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

—❗️🇾🇪/🇸🇦Als Reaktion auf die andauernde Luftblockade erklärt der Jemen (Ansarallah) eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien.



Sie betonen, dass jede Eskalation seitens der Saudis mit weiterer Eskalation beantwortet wird, und bekräftigen, dass die Bevölkerung bereit für den Krieg… pic.twitter.com/LkdGIfloNC — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

🚨🇮🇱Ben-Gvir: "Im gesamten Gazastreifen wird es jüdische Siedlungen geben – Gaza gehört uns" pic.twitter.com/qFaF9uWPGo — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

Whitney Webb: So entstand Palantir – aus einem umstrittenen Pentagon-Überwachungsprogramm



Die Investigativjournalistin Whitney Webb zeichnet die Entstehung von Palantir auf eine Weise nach, die Fragen über die Wurzeln des Unternehmens aufwirft:



Nach den Anschlägen vom 11.… pic.twitter.com/N0VvRRrOvV — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

☝️‼️Edward Snowden warnt: Wir besitzen unsere Geräte nicht mehr – die Konzerne tun es.



„Sie können alles über Sie sehen. Sie sehen alles, was Ihr Gerät tut. Und sie können mit Ihrem Gerät machen, was sie wollen. Sie haben zwar dafür bezahlt – aber immer mehr gehören diese Geräte… pic.twitter.com/UojFQ5kYsM — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

☝️🇮🇷🇺🇸Iran reagiert auf Invasionsdrohungen gegen die Kharg-Insel



Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte:



„Dort gibt es Menschen, die die Minuten zählen, um diese Personen willkommen zu heißen.“



Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei. pic.twitter.com/3sNfBEsSbV — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

💥🇩🇪Die Ankündigungen von AfD-Chefin Alice Weidel gehen im Englischen viral.



Die AfD will:

▪️Steuern um bis zu 75 % senken.

▪️Entwicklungshilfe kürzen

▪️30.000 steuerfinanzierte Beamte entlassen.

▪️die Verräter des Inlandsgeheimdienstes entlassen, die Patrioten ausspionieren.

-… pic.twitter.com/AW9rFeGJjv — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

🗣Der Staatspräsident von Burkina Faso, Hauptmann Ibrahim Traoré, sagte:



„Eines Tages kamen Beamte eines westlichen Geheimdienstes, um uns zu besuchen. Sie boten uns vier verschiedene Produkte an, die in Lebensmittel gemischt werden sollten, welche in Gebiete mit Terroristen… pic.twitter.com/nhOPsfLW9d — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

pic.twitter.com/NUOzi8JtPN



Aktuell:⚡️🇮🇷🇰🇼Kuwait hat mobile Notstromaggregate eingesetzt, nachdem der Iran mehrere kuwaitische Kraftwerke beschädigt hat. Via Iran Observer — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

☝️🇮🇷Laut einer Erklärung der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) hat der Iran die Immobilien von Donald Trump in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien als legitime Angriffsziele bezeichnet.



Dazu gehören das Trump International Hotel & Tower in Dubai, das Trump… pic.twitter.com/5GqoVdU6gF — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

🇺🇸🇮🇷 Der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou:



„Wenn der Iran einen Flugzeugträger versenken würde, würde das den Dritten Weltkrieg auslösen. Es gibt keine Verteidigung gegen Hyperschallraketen – und der Iran besitzt sie.” pic.twitter.com/gGtsmBiT1X — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

🚨💥Der französische General a.D. Yakovleff rechnet mit Trumps Hormus-Plänen ab und nennt gleich fünf Gründe, warum Europa seiner Forderung nicht folgen sollte.



„Die USA bitten uns um Hilfe und wollen, dass wir die Kosten ihrer Fehlschläge mittragen.“



Seine fünf Hauptargumente:… pic.twitter.com/af9jVbHVvA — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026

🔥🇺🇸🇮🇱🇮🇷USA/Israel gegen Iran – Update



🎥: Irans Außenminister gibt zu: Die Verhandlungen dienten nur einem Zweck



Außenminister Abbas Araghchi erklärt, der Iran sei nur an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, um später niemandem die Möglichkeit zu geben zu behaupten, ein Krieg… pic.twitter.com/Z8S8DuvHz1 — Don (@Donuncutschweiz) July 20, 2026