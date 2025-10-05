Neues und Interessantes vom 𝕏-Kanal!

Trotz Zensur und Shadowbanning haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden – um unsere Reichweite auszubauen und euch weiterhin mit relevanten Informationen zu versorgen.

Da unser Telegram-Kanal momentan zensiert wird posten wir Videos, Artikel etc. auch auf 𝕏.

Wer nichts verpassen will, folgt uns also am besten auch dort!

Hier findet ihr eine Teil-Übersicht der wichtigsten Nachrichten der letzten Tage, die wir auf 𝕏 gepostet haben:

🇺🇸🇻🇪 USA töten weiter ganze Bootsbesatzungen ohne Beweise – Aufmarsch zum Krieg gegen Venezuela



▪️ Die USA behaupten, „Narco-Terroristen“ würden Drogen und auch Menschen aus Venezuela in die USA schmuggeln.

▪️ Anschließend massakrieren sie ganze Bootsbesatzungen, ohne zu wissen,… — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

📢 Wenn selbst Kissinger es zugibt…



Henry Kissinger – Mentor von Klaus Schwab – nannte es „einen schweren Fehler“, „so viele Menschen mit völlig unterschiedlichem kulturellen und religiösen Hintergrund“ in den Westen zu lassen.



Wer die Agenda der Globalisten kennt, weiß:… pic.twitter.com/Cy0n91Jzxo — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🔥🇷🇸 Serbiens Präsident schlägt Alarm: „Ein Krieg steht bevor“



Der serbische Präsident warnte eindringlich, dass sich die Welt auf einen neuen großen Krieg zubewegt – und dass die meisten Länder sich bereits darauf vorbereiten.



Er betonte, die entscheidende Frage sei nun, auf… pic.twitter.com/kZEzgwh6Gu — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

‼️Generallstreik in Italien gegen den Völkermord. Die Bilder gehen um die Welt. pic.twitter.com/XnF56SVE6r — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

📢 Ursula von der Leyen: Digitaler Euro zum Schutz europäischer Jobs



💶 EU-Kommissionschefin kündigt an: Der digitale Euro (CBDC) soll ausgerollt werden, um „europäische Arbeitsplätze zu schützen“.



🆔💳 Doch auffällig: Digitale IDs und CBDCs werden zeitgleich im gesamten Westen… pic.twitter.com/wztGjeLFTr — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🔥„Ein Bruch gegen einen Bruch“: Wie wird Russland auf die „Tomahawks“ für Kiew reagieren?



Auf der „Valdai“-Konferenz sagte Wladimir Putin ganz klar : Die Übergabe von „Tomahawks“ an Kiew sei eine „qualitativ neue Eskalationsstufe“. Solche Raketen können ohne die Beteiligung… pic.twitter.com/iJfwC4ws9O — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

Putin macht eine harte und saftige Ansage an Merz und sonstige EU-Kriegstreiber – Russische Welt TV pic.twitter.com/7bHvU20HTB — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



🇨🇿 Tschechien



1. Andrej Babis, der „tschechische Trump“, gewinnt die Wahl und kehrt als Premierminister zurück – Teil der neuen europäischen Populisten-Welle.



🇬🇪 Georgien

2. Regierungschef beschuldigt oppositionelle… pic.twitter.com/kjEFqGpMWo — Don (@Donuncutschweiz) October 5, 2025

🔥Belgien Auf der internationalen Euroclear-Plattform in Belgien sind inzwischen rund 170 Milliarden Euro an russischen Vermögenswerten gesperrt.



Deutschland Laut russischen Medien schlug Bundeskanzler Merz vor, der Ukraine davon einen Kredit in Höhe von 140 Milliarden Euro zur… pic.twitter.com/o4vzf8I4R1 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

📈 Warum der Goldpreisanstieg ein unheilvolles Zeichen sein könnte



Während der Haushaltsstreit zwischen Präsident Trump und den Demokraten weitergeht, bleibt die Wall Street erstaunlich ruhig:

📊 Aktienmärkte auf Rekordhoch

💸 Zinssenkung der Fed im Oktober wahrscheinlich



Doch… pic.twitter.com/VsHaThqmen — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🚨🌏🤖BRICS+ BAUT EIN KI-EMPIRE AUF



Die Zahlen lügen nicht, und die Strategie ist klar: Digitale Souveränität.



CHINA: Der unangefochtene Führer.



🔸47,2 % der weltweit meistzitierten KI-Forschung.



🔸Globaler Spitzenreiter bei KI-Patenten.



🔸Über 150 Mrd. $ an staatlicher… pic.twitter.com/9GSZEUYnKt — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

💉🔒 Gates-Stiftung entwickelt Mikronadel-Pflaster, die mRNA UND permanente Quantenpunkt-Markierungen in den Körper implantieren.



➡️ Diese sollen als biologische Impf-Pässe dienen – Pflicht für Einkäufe, Restaurants, Fitnessstudios und Reisen. pic.twitter.com/Wa42BWSR14 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🗣🇷🇺 Putin erklärt, warum Russland keinen TOTALEN KRIEG gegen die Ukraine führt pic.twitter.com/K0l8QjMQ48 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

‼️Sharyl Attkisson schrieb in einem CBS-News-Bericht aus dem Jahr 2006: „In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Senioren, die sich gegen Grippe impfen lassen, stark von 15 % auf 65 % gestiegen.“



„Die Zahl der Todesfälle durch Grippe bei älteren Menschen hätte drastisch… pic.twitter.com/JyeNpUybR2 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

💉 Erinnert ihr euch?



👉 Ungeimpfte sollten sich impfen lassen – weil die Impfung wirkt.

👉 Geimpfte sollten sich boostern lassen – weil die Impfung nicht wirkt.

👉 Und allen wurde erzählt: Die Ungeimpften gefährden die Geimpften…



…weil sie sich nicht die Spritze geholt… pic.twitter.com/BVTIwZVZQ8 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🔥nein das ist kein Endzeitfilm der aktuell im Kino läuft. dieses video zeigt Aufnahmen, dass Israel mit Drohnen Zelte für Vertriebene in Gaza ins Visier genommen und absichtlich in Brand gesetzt hat, nachdem es die Häuser von Zivilisten zerstört und sie unter schwerem Beschuss… pic.twitter.com/OeM3EFPIZ7 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🇮🇹🚨 WARUM SIND DIE ITALIENER HEUTE IM GENERALSTREIK?



„Diese Regierung muss aufhören, Waffen nach Israel zu schicken.. Es gab 18 Wirtschaftssanktionen gegen Russland, null gegen Israel in zwei Jahren. Nach zwei Jahren Völkermord hat diese Regierung nichts unternommen…“… pic.twitter.com/BCIT91joOH — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

‼️Brüssel treibt Europa in den Abgrund: Milliarden werden in die Ukraine gepumpt, während Amerikas Rüstungsindustrie profitiert und Europas Wirtschaft blutet.

Hunderttausende Menschen werden an die Front geschickt – für einen Krieg ohne Ende.



Orbán warnt: Nur Verhandlungen mit… pic.twitter.com/4Pv27qecSf — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🚨Offensichtlich läuft die Zeit davon🚨 Christine Lagarde im Klartext



„Wir sind Opfer des demokratischen Prozesses… er bremst zu sehr. Vor 6 Jahren habe ich den digitalen Euro gefordert. Jetzt läuft mein Mandat ab, bevor er kommt – wir müssen beschleunigen.“



👉 Offensichtlich… pic.twitter.com/LCiKT57vZN — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🚨🤖 Wie KI bereits beginnt, die Welt zu STEUERN



Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur eine Technologie der Zukunft – sie wird aktiv in Regierungsstellen weltweit integriert.



🇸🇪Schweden

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson geriet in die Kritik, nachdem er… pic.twitter.com/SgITq3GL48 — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🔥 Jeffrey Sachs entlarvt Netanjahu



* „Netanjahu sagte: *Wir werden in den Krieg ziehen* – aber er meinte: *Die USA werden für uns in den Krieg ziehen!*“

* Sachs: Seit 30 Jahren treibt Netanjahu Amerika in endlose Kriege – Irak, Syrien, Libanon, Iran, Libyen, sogar Ostafrika.

*… pic.twitter.com/O9LseW8iqs — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🇩🇪Deutsch: Außenamtssprecherin Sacharowa zum 3 Oktober, der deutschen Wiedervereinigung 👉👉👉 hier in Deutsch…. (https://t.co/JqyMgRf625) pic.twitter.com/bL1u6ZLMKN — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🔥Von der Leyen verspricht Kiew zwei Milliarden Euro für Drohnen – finanziert aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten.



Der Kreml kontert: Sprecher Peskow kündigt strafrechtliche Konsequenzen für alle Länder und Personen an, die russisches Eigentum oder dessen Erträge… pic.twitter.com/BXHznpuGhZ — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇬🇧 Aus Angst vor der „russischen Bedrohung“ will Großbritannien Zehntausende Veteranen mobilisieren.



2. 🇮🇷 Iran warnt: Sollte Israel den Krieg wieder aufnehmen, werde Tel Aviv „von der Landkarte getilgt“.



3. 🌍 WHO… pic.twitter.com/YWtT4uBkma — Don (@Donuncutschweiz) October 3, 2025

Erschreckend? Du wurdest gewarnt. Agenda 2030 schreitet unaufhaltsam voran pic.twitter.com/S1CWG5vroz — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

„Wir haben jetzt eine elektronisch verfolgbare Pille. Wir wissen, wann Menschen die pharmazeutische Pille eingenommen haben, weil sie ein Signal sendet.“

— Albert Bourla, CEO von Pfizer



Stellt euch vor: Eure von Big Pharma gesponserte, staatlich vorgeschriebene Medikation wird… pic.twitter.com/MrRh7w5sR1 — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sorgte auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen für Aufsehen. In seiner Rede stellte er die Souveränität der Ukraine grundsätzlich in Frage. Seine Begründung: Ohne die ständige finanzielle Unterstützung der Europäischen Union könne das Land weder… pic.twitter.com/c79abUFZ9P — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🌍 Agenda 21 – Der Masterplan der totalen Kontrolle



Schon 1992 von 179 Nationen beschlossen.



Klingt wie „nachhaltige Entwicklung“ – ist in Wahrheit ein Inventarisierungs- & Kontrollprogramm.



Alles soll erfasst und zentral gesteuert werden: Land, Wasser, Energie, Nahrung,… pic.twitter.com/MZgGN6wLSk — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🇪🇺🇭🇺 Die EU „will einen Krieg beginnen“



Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán äußerte sich nach dem Gipfel in Kopenhagen scharf. Seinen Worten zufolge wurden bei den Verhandlungen in Brüssel „offen militärische Initiativen“ diskutiert: die Übertragung von EU-Mitteln an… pic.twitter.com/8hf5fp8FVD — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Trump war in seinem jüngsten Truth Social-Beitrag nicht sarkastisch, er setzt wirklich genau dort an, wo Biden in der Ukraine aufgehört hat



▪️ WSJ/Reuters bestätigen, dass die USA die Ukraine weiterhin dabei unterstützen, Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen, was… pic.twitter.com/dwObhArhSM — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🚨 Jeffrey Sachs über den Ukraine-Krieg



Sachs: Mit den USA zu verhandeln sei sinnlos – „monatelang keine vernünftige Diplomatie“.



Trump versprach, den Krieg in 24 Stunden zu beenden. Sachs: „Das wäre möglich, wenn ein US-Präsident den Mut hätte, zu sagen: Die NATO wird sich… pic.twitter.com/RfEWnIul4A — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Tucker Carlson: Zensur schützt die Mächtigen, nicht die Schwachen pic.twitter.com/98cV0uuRe4 — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🚨Russland hat Deutschland nichts angetan sagt der russische Botschafter pic.twitter.com/5t973Xhf2k — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🇺🇸/🇮🇱/📱 NEU: Nutzer berichten von extremer Zensur auf TikTok, seit Präsident Trump den Verkauf an zionistische Milliardäre genehmigt hat, wobei jede Erwähnung von AIPAC als Verstoß gegen die Richtlinien gilt und Kommentare mit dem ‚Saft-Emoji‘ (🧃) gelöscht werden.



Zuvor hatten… pic.twitter.com/u6LmBKrlfA — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

⚠️ Von mRNA zum Internet der Körper (IoB)



Sie nennen es die 4. Industrielle Revolution – aber was steckt dahinter?



Nicht nur unser Handeln soll verändert werden – wir selbst sollen verändert werden.



Das Ziel: mRNA, Implantate, Sensoren & Chips → verbunden im „Internet der… pic.twitter.com/ekHzVfQt7X — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🔥 Israelische Offiziere befehlen im Pentagon – US-Militär schweigt!



Tucker Carlson enthüllt:



Während des Iran-Israel-Krieges drangen IDF-Offiziere ins Pentagon ein.



Sie platzten in Sitzungen, gaben Befehle, stellten Forderungen.



US-Offiziere schwiegen – keiner wagte… pic.twitter.com/UcvkruoQK2 — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

Candace Owens hat Präsident Trump offiziell zur Rede gestellt und ihn beschuldigt, TikTok an seine „zionistischen Freunde“ verkauft zu haben.



Sie argumentiert, dass Trumps Behauptungen, er schütze die Amerikaner vor Chinas Kontrolle über TikTok-Daten, nichts weiter als Theater… pic.twitter.com/xh2yQZuuaP — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🇮🇷 Hyperschall-Runde 2? Iran signalisiert Israel „Bereit, wann immer ihr es seid“



Erinnern Sie sich, wie der Iran seine Fattah-Hyperschallraketen einsetzte, um Israels alles andere als kugelsichere Iron Dome während der jüngsten Eskalation zu durchbrechen?



👉 Nun, es scheint… pic.twitter.com/CXsuyWoKEc — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🚨 Zusammenfassung der Nachrichten der letzten Stunden



1. 🇺🇲🇶🇦 Die USA und Katar haben ein Abkommen unterzeichnet, das dem Artikel 5 der NATO ähnelt – ein Angriff auf Katar gilt als Bedrohung für die Sicherheit der USA.



2. 🇭🇺 Orban an Donald Tusk: „Du magst denken, dass du im… pic.twitter.com/o27VV7JZkR — Don (@Donuncutschweiz) October 2, 2025

🚨US-Kriegsminister Pete Hegseth versammelte hochrangige Generäle und ermutigte das Militär, Kriegsverbrechen zu begehen und das Völkerrecht zu ignorieren:



„Wir entfesseln überwältigende und verheerende Gewalt gegen den Feind“, prahlte er.



„Ihr Lebensunterhalt besteht darin,… pic.twitter.com/AYWuZT34Rd — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

Orbán: "Ukraine soll sich nicht aufführen, als sei sie ein souveränes Land" pic.twitter.com/0bfPjhE81W — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🇺🇸 USA plant militärische Eskalation zur Absetzung von Maduro – Bericht



📍 Die USA verstärken ihre Bemühungen, Nicolas Maduro als Präsidenten Venezuelas zu entfernen, mit Militärschlägen auf venezolanische Boote und neuen Interventionsplänen, die sich gegen den Drogenhandel… pic.twitter.com/ONUrlG6QAc — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

Ein Drittel der Amerikaner glaubt, dass Gewalt notwendig sein könnte, um das Land zu reparieren — PBS/NPR/Marist-Umfrage



Die Unterstützung für politische Gewalt ist auf 30 % gestiegen, am schnellsten unter Demokraten



Gleichzeitig glauben 78 %, dass die Meinungsfreiheit… pic.twitter.com/EpU7xYGMb3 — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🚨 RFK Jr. verurteilt Pfizer – und steht jetzt neben Trump beim 70-Milliarden-Deal!



Noch 2023 nannte Robert F. Kennedy Jr. Pfizer ein *„moralisch bankrottes Verbrecherunternehmen“*, das Regulierungsbehörden korrumpiert hat.



Heute? Er steht Seite an Seite mit Trump – genau in… pic.twitter.com/vmx79hthBt — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

📈 Geopolitische Risiken treiben Gold auf neue Höchststände



👉 Laut Experten, die von Sputnik befragt wurden, könnten die globalen Goldpreise bis zum Jahresende die 4000-Dollar-Marke pro Unze überschreiten



🟠 Sie glauben jedoch, dass dies nur passieren würde, wenn es neue… pic.twitter.com/4KYUtFCYcp — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🇺🇸 „Der Pentagon-Pizza-Index“ steigt – bereiten sich die USA auf einen groß angelegten Krieg vor?



Amerikanische Medien und israelische Publikationen berichten, dass der sogenannte „Pentagon-Pizza-Index“ – ein inoffizieller Indikator für militärische Aktivität – rapide ansteigt.… pic.twitter.com/mii0h2uFIT — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🇵🇸🇮🇱 Israel bereitet sich darauf vor, die Global Sumud Flottille, die Lebensmittel zu den Palästinensern bringt, militärisch anzugreifen



Israel hat den Alarmzustand seiner Marine erhöht, da sich die Global Sumud Flottille den palästinensischen Gewässern nähert.



Israelische Jets… pic.twitter.com/Pfd9Y0DW5n — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🚨 PFIZER-DEAL: TODESIMPFER GEFÖRDERT – KENNEDY SCHWEIGT



💉 Pfizer schließt Mega-Deal über 70 Milliarden Dollar mit den USA ab. Offiziell, um „Medikamentenpreise zu senken“ – in Wahrheit: um sein katastrophales mRNA-Imperium auszubauen.



⚰️ Millionen Impfschäden, Tote und… pic.twitter.com/vxl4MP8ZUE — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

Unglaublich was in der Schweiz abgeht☄️🚨 E-ID: Wer wirklich die Kampagne finanziert hat



Die neuesten Offenlegungen zeigen schwarz auf weiß: Staatsnahe Medienhäuser und staatsnahe Organisationen haben die Pro-e-ID-Kampagne 2025 massiv unterstützt.



💰 Monetäre Zuwendungen… pic.twitter.com/ynY6LidXWq — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🇺🇸 🇮🇱 Bereiten sich die USA und Israel auf einen neuen Krieg gegen den Iran vor?



👉 Etwa ein Dutzend US-amerikanische KC-135R/T Stratotanker starteten am Sonntagabend, mehrere davon steuerten die RAF Mildenhall an, eine wichtige US-Luftwaffenbasis in England.



🔴 Was steckt… pic.twitter.com/Jfbvdvcevr — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025

🚨 Whitney Webb warnt



💻 „Das WEF bastelt an einer Welt, in der jeder Internetzugang an eine digitale ID geknüpft ist – staatlich ausgegeben, global standardisiert. Freiwillig wird das kaum jemand tun, also muss man die Menschen glauben machen, dass Anonymität und Privatsphäre… pic.twitter.com/tIcrEeI89K — Don (@Donuncutschweiz) October 1, 2025