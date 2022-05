Neues Video vom WEF zeigt, dass wir mit dem Fleischkonsum aufhören und stattdessen Pilze, Algen und Kakteen essen sollen.

Das WEF preist Algen als „idealen Ersatz für Fleisch“ an, da sie ein „negatives Kohlenstoffprofil“ und „essenzielle Fettsäuren mit einem hohen Gehalt an Vitaminen und Antioxidantien“ aufweisen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) möchte, dass Sie mit dem Fleischkonsum aufhören und stattdessen Pilze, Algen und Kakteen als nachhaltige Alternative zu Ihrer derzeitigen Ernährung essen.

Das Bestreben, Fleisch durch pflanzliche und insektenbasierte Alternativen zu ersetzen, wird von den globalen Eliten weiter vorangetrieben. Es sind dieselben, die den Fleischkonsum als eine nicht nachhaltige Praxis ansehen, die langsam die Ökosysteme zerstört und massiv zum Klimawandel beiträgt.

Der Aufruf an die Menschen, nachhaltige Alternativen zu Fleisch zu suchen, kam zum Abschluss des WEF in Davos. In einer Videozusammenfassung, die das WEF auf Twitter veröffentlichte, werden sieben Optionen zur Auswahl gestellt.

Diese sieben Optionen sind: Algen, Linsen, Fonio (hat einen nussigen Geschmack), Okra, Moringa, Spinat und Pilze.

