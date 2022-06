Neueste US-Daten zeigen, dass Covid-19-Infektionen bei geboosteten Amerikanern höher sind als bei nicht geboosteten

Die neuesten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen, dass die Durchbruchsrate (Impfstoffversagen) von Covid-19-Infektionen im April bei geimpften Amerikanern höher war als bei nicht geimpften.

Nach den von der linksgerichteten CBS analysierten Daten zeigte sich in der Woche vom 23. April, dass geimpfte Amerikaner sich fast doppelt so häufig mit COVID-19 anstecken wie nicht geimpfte. Die Ungeimpften sind jedoch nach wie vor die größte Gruppe.

Die Rate der Ungeimpften ist etwas irreführend, da die CDC auch diejenigen mit einer Dosis und sogar mit zwei Dosen unter 14 Tagen einschließt. Im Vereinigten Königreich wird zwischen denjenigen, die keine Dosis erhalten haben, und denjenigen, die geimpft wurden, unterschieden. Sie kategorisieren sie wie folgt: Ungeimpft, innerhalb von 21 Tagen nach der ersten Dosis, 21 Tage oder mehr nach der ersten Dosis, innerhalb von 21 Tagen nach der zweiten Dosis und 21 Tage oder mehr nach der zweiten Dosis.

Tatsache ist, dass die Impfungen, ob Erst- oder Auffrischungsimpfungen, die Infektion oder die Übertragung des Virus nicht verhindern. Während der Omikron und Delta-Wellen waren es die Geimpften, die sich schwer infizierten.

Im April dieses Jahres hat eine Analyse von CDC-Daten durch die Epoch Times ergeben, dass in den am meisten geimpften Gebieten der Vereinigten Staaten die meisten Fälle von Covid auftreten – und das nicht nur geringfügig. Die Infektionsrate ist deutlich höher als in den Gebieten, in denen die Impfrate am niedrigsten ist.

Mit anderen Worten: Die Daten deuten darauf hin, dass die Impfstoffe im besten Fall nicht wirken und im schlimmsten Fall zur Ausbreitung des Virus beitragen.

Nach einer Analyse der Epoch Times ist die Covid-Infektionsrate in US-Bezirken mit einer Impfrate von 62-95 % um 23 % höher als in Bezirken mit einer Impfrate von nur 11-40 %.

Die Daten zeigen, dass die am wenigsten geimpften Bezirke eher kleiner sind, mit einer durchschnittlichen Einwohnerzahl von etwa 20.000 – viel weniger als der Durchschnitt von 330.000 in den am meisten geimpften Bezirken.

The Gateway Pundit hatte zuvor berichtet, dass die Ungeimpften bei einer aktuellen Erhebung in über 5.000 Walgreens-Filialen die geringste Inzidenz von COVID aufweisen.

Die Ungeimpften weisen eine COVID-Rate von 18 % auf. Dies ist niedriger als bei denjenigen mit drei Impfdosen, die eine COVID-Rate von 19,2 aufweisen.

Bei denjenigen mit drei Dosen, deren letzte Dosis mehr als fünf Monate zurückliegt, ist die COVID-Rate mit 31,3 % am höchsten.