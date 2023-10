NEURO-COVAX: Italienisches Netzwerk stellt vielfache neurologische Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung fest

31,2% erlebten Zittern, Schlaflosigkeit, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Parästhesien, Schwindel und Doppeltsehen

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Es hat mich die breite Palette von neurologischen Syndromen beeindruckt, die ich in der Praxis bei Patienten sehe, die eine oder mehrere, der nicht empfehlenswerten COVID-19-Impfstoffe erhalten haben. Oft frage ich mich, wie hoch das Risiko in Populationsstudien ist? Ist meine Praxis ähnlich wie das, was in der medizinischen Literatur gesehen wird?

Salsone et al., berichteten aus Mailand, Italien, die Ergebnisse der NEURO-COVAX-Studie. Als allgemeine Referenz, wenn es ein 20% oder mehr erhöhtes Risiko gibt, das heißt ein Odds Ratio, relatives Risiko oder Hazard Ratio von 1,20 oder höher, ist es klinisch wichtig.

Die NEURO-COVAX-Kohorte umfasste 19.108 geimpfte Personen: 15.368 mit BNT162b2 (Pfizer), 2.077 mit mRNA-1273, 1.651 mit ChAdOx1nCov-19 und 12 mit Ad26.COV2.S, die anschließend ausgeschlossen wurden. Ungefähr 31,2% der Stichprobe entwickelten nach der Impfung neurologische Komplikationen, insbesondere mit ChAdOx1nCov-19. Ein anfälliges klinisches Profil zeigte sich, bei dem über 40% der symptomatischen Personen in ihrer klinischen Vorgeschichte Komorbiditäten aufwiesen. Bei der Definition des neurologischen Risikoprofils fanden wir ein erhöhtes Risiko für ChAdOx1nCov-19 von Zittern (vs. BNT162b2, OR: 5.12, 95% CI: 3.51-7.48); Schlaflosigkeit (vs. mRNA-1273, OR: 1.87, 95% CI: 1.02-3.39); Muskelkrämpfe (vs. BNT162b2, OR: 1.62, 95% CI: 1.08-2.46); und Kopfschmerzen (vs. BNT162b2, OR: 1.49, 95% CI: 0.96-1.57). Für mRNA-1273 gab es erhöhte Risiken für Parästhesien (Taubheit und Kribbeln) (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 2.37, 95% CI: 1.48-3.79); Schwindel (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.68, 95% CI: 1.20-2.35); Doppeltsehen (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.55, 95% CI: 0.67-3.57); und Schläfrigkeit (vs. ChAdOx1nCov-19, OR: 1.28, 95% CI: 0.98-1.67). Im Zeitraum von März bis August 2021 wurde niemand wegen schwerer Komplikationen im Kontext der primären Serie von zwei COVID-19-Impfstoffen hospitalisiert und/oder ist gestorben. Hospitalisierung oder Tod nach einer einzigen Impfung wurden nicht erfasst.

Zusammenfassend haben erschreckende 31,2% der Befragten in diesem großen Datensatz nach zwei Injektionen mit verifizierten Daten in Gesundheitsregistern neurologische Verletzungen erlitten. Die meisten Risikoschätzungen weisen darauf hin, dass das Sicherheitsprofil inakzeptabel ist. Es ist alarmierend, dass bis heute alle neurologischen Gesellschaften COVID-19-Impfungen weiterhin empfehlen und keine Sicherheitswarnungen zu den Produkten herausgegeben haben.

In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass 3–12 Monate McCullough-Protokoll Basis-Spike-Detoxifikation (BSD) zusätzlich zu anderen Medikamenten ein vernünftiger Ansatz für diese Probleme ist, sobald eine ernsthafte intrakranielle Pathologie ausgeschlossen wurde. Das grundlegende Prinzip des Abbaus des Spike-Proteins scheint entscheidend für die Behandlung dieser klinischen Syndrome zu sein. Nach meiner Erfahrung können zusätzliche Mittel wie Kortikosteroide, Gabapentin, NAC, Nikotin und niedrig dosiertes Naltrexon bei Symptomen helfen, aber ohne BSD können sie das Problem nicht lösen.