Viele Ereignisse auf der Erde scheinen Teil eines Angriffs auf das Christentum zu sein. So Tucker Carlson in seiner Sendung auf X.

Dank der amerikanischen Neokonservativen sei fast die gesamte christliche Bevölkerung im Irak ausgelöscht worden. Die US-Regierung finanziere die Ermordung von Christen in Syrien, so Carlson.

Dies geschehe nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Osteuropa. Die Ukraine ist das deutlichste Beispiel. In diesem Monat hat das ukrainische Parlament einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die orthodoxe Kirche verbieten könnte. Darüber wird kaum berichtet.

In jüngster Zeit wurde Eigentum der orthodoxen Kirche beschlagnahmt, Priester wurden eingeschüchtert und inhaftiert. Priester im Alter von 75 Jahren wurden zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Man muss sich das einmal vor Augen führen: Ein Land, das Mitglied der EU werden will, verbietet eine Religion.

Das sei inakzeptabel und verstoße gegen die EU-Charta und die Kopenhagener Kriterien – eine Reihe von Bedingungen, die Nicht-EU-Länder erfüllen müssen, um sich für eine Mitgliedschaft zu qualifizieren, sagte der Anwalt Bob Amsterdam zu Carlson.

Kirchen werden angegriffen, Männer mit Sturmhauben verprügeln Priester, es gibt Entführungen. Das sei wirklich schockierend, sagte Amsterdam.

Carlson fragt ihn, warum die christlichen Führer nicht darüber sprechen. Der Anwalt antwortete, dass es in den USA und in Europa ein Verbot gebe, die Wahrheit über das zu sagen, was in der Ukraine geschehe, und dass die Ukraine eine riesengroße PR-Maschinerie aufgebaut habe, durch die man nicht durchkomme.

Der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) hat der Europäischen Kommission Fragen zum bevorstehenden Verbot der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche gestellt.

Er fragt die Kommission, ob sie mit ihm darin übereinstimmt, dass dies gegen die Rechtsstaatlichkeit und den Vertrag von Lissabon verstößt.

De Graaff möchte wissen, ob die Kommission Druck auf die ukrainische Regierung ausüben wird, das Verbot aufzuheben. Der Europaabgeordnete möchte auch wissen, ob dies ein Hindernis für weitere Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft darstellt.