Die Medien in diesem Fall theguardian schreiben: Chinas letzte große Moschee im arabischen Stil verliert ihre Kuppeln

Weiter heißt es in dem Artikel:

Fotos, Satellitenbilder und Zeugenaussagen aus diesem Jahr zeigen, dass die Kuppel entfernt und durch ein Pagodendach im han-chinesischen Stil ersetzt und die Minarette verkürzt und zu Pagodentürmen umgebaut wurden. Von der Mondsichel und den Sternenkacheln, die einst die vordere Terrasse der Moschee schmückten, ist nur noch wenig zu sehen.

Ma Ju, ein in New York lebender chinesischer Hui-Aktivist, bezeichnete die Renovierungsarbeiten als “eine klare Botschaft zur Zerstörung eurer Religion und eurer ethnischen Zugehörigkeit”.

*

Arnaud Bertrand schreibt:

Zunächst einmal ist der Zeitpunkt des Artikels faszinierend. Zu einem Zeitpunkt, an dem der Westen ein weiteres Massaker an muslimischen Zivilisten zulässt, möchte man Sie darauf aufmerksam machen, dass China die architektonischen Merkmale einiger Moscheen verändert, um sie chinesischer zu machen … was sie als eine Art böses Projekt darstellen.

Lassen Sie uns diese Anschuldigungen näher betrachten und mit einer kleinen Geschichtsstunde beginnen. Kaum jemand weiß, dass China eines der Länder mit der ältesten islamischen Tradition der Welt ist. Jahrhundert zurück, weniger als zwanzig Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed. Tatsächlich erreichte der Islam China etwa zur gleichen Zeit wie Nordafrika, vielleicht weil der Prophet Mohammed im Koran seinen Anhängern sagte: „Strebt nach Wissen, und wenn ihr bis nach China gehen müsst“.

China ist also mit dem Islam etwa so vertraut wie die meisten islamischen Länder: Wahrlich erreichte der Islam China etwa 600 Jahre vor Indonesien, das heute das größte islamische Land der Welt ist. Und einige der berühmtesten historischen Persönlichkeiten Chinas – wie der berühmte Entdecker und Diplomat Zheng He – waren Muslime. Zheng He stammte übrigens aus Yunnan, genau dort, wo die im Artikel beschriebene Moschee, die Große Moschee von Shadian, steht.

Arabische Elemente in Moscheen in China sind jedoch ein sehr junges Phänomen, und die im Artikel beschriebene Moschee – die Große Moschee von Shadian – ist keine Ausnahme. Sie wurde erstmals während der Ming- und Qing-Dynastie mit „chinesischen Palastarchitekturmerkmalen der Ming- und Qing-Dynastie“ erbaut und erhielt ihre arabischen Merkmale erst in den 1980er Jahren. Quelle

Tatsächlich wurden die meisten, wenn nicht alle Moscheen mit arabischen Merkmalen in China nach den 1980er-Jahren errichtet, als „ein neuer Moscheebau-Boom einsetzte, der von einer Mode für gewölbte Gebetshallen und hohe, schlanke Minarette geprägt war“ (wie in diesem FT-Artikel beschrieben, der ganz im Stil des Guardian geschrieben ist:

Davor sahen Moscheen in China sehr … chinesisch aus. chinesisch aus, was nicht verwunderlich ist! Als Beweis können Sie sich diese Website mit „Historical Photographs from China“ ansehen, die in Zusammenarbeit zwischen der University of Bristol und der British Academy entstanden ist. Hier sind die Bilder, die mit „Moscheen“ gekennzeichnet sind: Unter diesen Fotos aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert finden Sie keine einzige Moschee im arabischen Stil, alle Moscheen sehen eindeutig chinesisch aus.

Dieses Renovierungsprojekt „löscht das kulturelle Erbe der lokalen Bevölkerung nicht aus“, sondern tut genau das Gegenteil: Es restauriert die Moschee, gibt ihr ihre ursprünglichen „chinesischen Palast-Architekturmerkmale“ zurück und beseitigt die jüngste architektonische Abweichung, dass Moscheen in China arabisch aussehen. Das Renovierungsprojekt dieser Moscheen berücksichtigt einfach die Tatsache, dass der Islam eine Religion ist, die seit etwa 1300 Jahren Teil Chinas ist, und spiegelt dies in der Architektur wider. China achtet darauf, dass es sich nicht um einen „Islam in China“, sondern um einen „Islam aus China“ handelt. Mit anderen Worten, sie versuchen, eine muslimische Identität zu bewahren, die weder deterritorialisiert noch dekulturalisiert, sondern sehr lokal ist. Es ist wie mit dem chinesischen Buddhismus: Indem China den Buddhismus angenommen und zu einem Teil der chinesischen Kultur gemacht hat, hat es den Buddhismus nicht „zerstört“, im Gegenteil.

Eine „Zerstörung des Islam“ ist dies nur, wenn man den Islam als ein rein ausländisches politisches Projekt betrachtet, was er definitiv nicht ist und auch nicht sein sollte. Eine solche Sichtweise spiegelt in der Tat ein sehr voreingenommenes und bösartiges Verständnis des Islam wider… Wenn man den Islam als ein arabisches Projekt darstellt, stellt man ihn als fremd dar, als eine Art Invasionsmacht, und nicht als eine Religion, die universell ist und von allen Menschen angenommen werden kann, und genau das tut China hier. Dieser Artikel schafft es also, sowohl China als auch den Islam zu verleumden, indem er versucht, die Leser zu täuschen und sie glauben zu machen, dass es China ist, das den Islam „zerstört“. Die Wahrheit ist, dass sie den Islam falsch darstellen und ihn daher metaphorisch gesehen viel mehr zerstören als China.

Das ist übrigens auch der Grund, warum kein islamisches Land jemals Chinas Verhalten gegenüber dem Islam kritisiert – im Gegenteil, sie unterstützen es mit überwältigender Mehrheit. Und deshalb gibt es immer nur Kritik aus westlichen Ländern, die weder von Religion noch von China etwas verstehen.