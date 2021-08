New York: Mitarbeiter des Gesundheitswesens sagen, dass sie lieber gefeuert werden, als sich impfen zu lassen

Die Mitarbeiter eines Krankenhauses in Staten Island, New York, sind in der vergangenen Woche auf die Straße gegangen, um gegen Impfvorschriften zu protestieren, die sie zwingen, sich bis zum 27. September mit dem experimentellen Impfstoff gegen COVID-19 impfen zu lassen, oder sie müssen mit Repressalien rechnen. Einige von ihnen wären bereit, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, bevor sie sich geschlagen geben.

Wie Breitbart berichtet, begannen die Proteste, nachdem das Universitätskrankenhaus Staten Island am 16. August von seinen Mitarbeitern verlangte, sich wöchentlich gegen das Coronavirus impfen oder testen zu lassen.

Laut einer staatlichen Anordnung müssen die Mitarbeiter des Gesundheitswesens bis zum 27. September die erste Dosis des Impfstoffs erhalten, und Ausnahmen werden nur für Personen mit religiösen oder medizinischen Gründen gemacht.

Das Staten Island University Hospital, das zu Northwell Health (New Yorks größtem Gesundheitsdienstleister) gehört, hat seine Mitarbeiter darüber informiert, dass diejenigen, die sich nicht bis zu dem vom Staat vorgeschriebenen Datum impfen lassen, „mit nachteiligen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen müssen.

Der CT-Techniker des Krankenhauses, John Matland, der sich für diejenigen einsetzt, die sich wie er nicht impfen lassen wollen, und der für die Organisation der Proteste verantwortlich gemacht wird, erklärte gegenüber CNN:

„Für mich ist das eine persönliche Entscheidung“, und er sagte weiter, dass der Impfstoff „untersucht werden muss und wir uns nicht die Zeit geben, das zu tun“.

„Wir brauchen noch viel mehr Zeit und Untersuchungen, und wir setzen ihn weltweit ein, und das halte ich für keine kluge Entscheidung“, erklärte er.

Die jüngste Zulassung des Impfstoffs von Pfizer ändere nichts an seiner Meinung, denn er benötige genauso viel Zeit, wie „die FDA sich hätte nehmen sollen, um ihn gründlich zu untersuchen.“

Wie der Radiologietechniker erzählte, sagten ihm drei Viertel des Personals, sie seien noch unentschlossen, ob sie den Impfstoff bekommen sollten. Und in der radiologischen Abteilung auf dem Südcampus des Krankenhauses waren vier von zehn Mitarbeitern nicht geimpft und waren auch weiterhin nicht bereit, sich impfen zu lassen.

Sowohl Matland als auch einige andere sind bereit, standhaft zu bleiben und sogar ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sagte der Radiologe.

Joe Kemp, ein Sprecher von Northwell Health, äußerte sich zu dem Arbeitskräftemangel, der durch die Entlassung einer großen Anzahl von Mitarbeitern entstehen würde, die sich weigern, sich impfen zu lassen:

„Die Sorge um die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter durch die Impfung unserer Belegschaft überwiegt die Sorge um mögliche Personalprobleme.“

Aber, so der Radiologe Matland: „Vier von uns in der Radiologie zu verlieren, würde die gesamte Abteilung lahm legen.

Die Phlebotomistin des Krankenhauses, Nelly DeSilvio, sagte, dass die Hälfte der Mitarbeiter ihrer Abteilung nicht geimpft sei, und versicherte, dass das Problem enorm wäre, wenn sie alle weg wären.

Matland hatte am 28. Juli zusammen mit anderen Gesundheitsfachkräften, die gegen die Anwendung des experimentellen Impfstoffs sind, einen Chat auf WhatsApp gestartet, der aufgrund seines schnellen Wachstums auf eine andere Plattform mit größerer Kapazität verlegt werden musste. Die Organisation der Demonstration vor dem Krankenhaus wurde Berichten zufolge von dort aus in die Wege geleitet.

Mitarbeiter anderer US-Krankenhäuser weigern sich ebenfalls, den experimentellen Impfstoff von COVID zu erhalten, und haben sich angesichts des staatlich verordneten institutionellen Drucks, ihn zu erhalten, den Protesten angeschlossen.

Jane Nymberg, eine weitere Mitarbeiterin des Gesundheitswesens, die seit mehr als zwei Jahrzehnten für das Atrium Health in North Carolina arbeitet, sagte, sie sei entschlossen, gegen das Impfmandat zu kämpfen.