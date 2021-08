Die Pandemie hat dazu geführt, dass viele Länder und Politiker ihr Ansehen verloren haben

Seit Beginn der Ausbreitung des Virus hat die COVID-19-Pandemie bereits 4 Millionen Todesopfer gefordert! Die Vereinigten Staaten, das Land mit dem scheinbar technologisch fortschrittlichsten Gesundheitssystem der Welt, stehen bei der Zahl der Todesfälle durch COVID-19 an erster Stelle (mehr als 600.000 Menschen). Auf den Plätzen zwei und drei folgen Indien und Brasilien, deren Gesundheitssysteme weit weniger fortgeschritten sind. Was Europa betrifft, so ist die höchste COVID-19-Sterblichkeitsrate in einem Land zu verzeichnen, das im Zentrum der Europäischen Union liegt: das kleine, gemütliche Belgien mit mehr als 1.600 Todesfällen pro Million Einwohner. Zu den zehn Ländern mit der höchsten Pro-Kopf-Todesrate gehören Italien und Spanien sowie Großbritannien.

Einige Experten versuchen, diese beklagenswerte Situation bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie mit der Tatsache zu erklären, dass die letzte Pandemie dieses Ausmaßes in den Industrieländern vor 51 Jahren stattgefunden hat. Es handelte sich bekanntlich um die Grippeepidemie von Hongkong im Jahr 1969, die weltweit 4 Millionen Todesopfer forderte. Die heutige COVID-19-Pandemie hat jedoch die Ereignisse von 1969 hinsichtlich ihrer schrecklichen Folgen bereits übertroffen, und der Zeitpunkt ihres Endes ist noch nicht abzusehen. Die folgende Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Die Gesundheitssysteme der Industrieländer haben seither schlichtweg verlernt, mit derartigen Phänomenen umzugehen.

Die Coronavirus-Pandemie hat der Weltwirtschaft schweren Schaden zugefügt und sowohl die Grundsätze der sozialen Interaktion als auch die allgemeine Wahrnehmung verändert. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat errechnet, dass eine Pandemie, die plötzlich die gesamte Weltwirtschaft lahmlegt, extrem teuer ist und bis Ende 2021 zu einem Verlust von sieben Billionen Dollar führen wird. Analysten haben festgestellt, dass die globale Finanzkrise von 2008, die man vorschnell als „große Rezession“ bezeichnete, im Vergleich zur neuen Krise verblassen wird. Analysten der Deutschen Bank zufolge wird die Krise die gesamte Struktur der Weltwirtschaft erschüttern, und es wird eine „Ära des Chaos“ beginnen. Regierungen und Unternehmen sind hoch verschuldet. Nach Angaben des Institute of International Finance hat die globale Verschuldung – d. h. die Gesamtverschuldung der Bevölkerung, der Unternehmen, der Finanzinstitute und der Regierungen in allen Ländern – bereits 255 Billionen US-Dollar erreicht! Das ist das Dreifache des weltweiten BIP, und diese „Schuldenbombe“ könnte explodieren. Aufgrund der epidemischen Situation wurden die Aktivitäten von Bildungseinrichtungen und Sportveranstaltungen beeinträchtigt, die Unterhaltungsindustrie wurde zum Stillstand gebracht und sogar die Olympischen Spiele wurden verschoben. Die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, einkaufen, arbeiten und sich um ihre Angehörigen kümmern, hat sich verändert.

Die strengen restriktiven Maßnahmen in einer Reihe von Ländern trugen dazu bei, die Ausbreitung einzudämmen, lösten aber auch eine Welle der Unzufriedenheit aus, die bis heute anhält. Viele Menschen verloren nicht nur ihre Einkommensquellen, sondern hatten im Grunde nicht die Möglichkeit, sich von ihren erkrankten und nicht mehr genesenen Angehörigen zu verabschieden.

Die Coronavirus-Krise wird den Lebensstandard der Menschen auf der ganzen Welt irreparabel beeinträchtigen, und die Länder müssen möglicherweise die Steuern für Unternehmen und Wohlhabende erhöhen, um die wirtschaftlichen Schäden zu beheben, warnte der Internationale Währungsfonds (IWF). Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt, dass die Pandemie in der Weltwirtschaft große Spuren in Form von Arbeitsplatzverlusten und Konkursen hinterlassen wird und dass ganze Wirtschaftszweige nicht mehr überlebensfähig sein werden.

Die Ausbreitung von COVID-19 hat sogar unsere Sprache beeinflusst: Das Wort „Held“ wird immer häufiger verwendet, und die Definition dieses Begriffs wurde erweitert. So werden jetzt die Mitarbeiter des Gesundheitswesens bezeichnet, die an vorderster Front im Kampf gegen das Virus standen, und diejenigen, die den Menschen geholfen haben, in einer Welt mit harten Einschränkungen zu leben, wie z. B. Lieferpersonal oder Reinigungskräfte.

In vielen Ländern werden die beklagenswerten Folgen der Pandemie mit Fehlkalkulationen und gelegentlich auch mit der Inkompetenz bestimmter Politiker und Regierungen in Verbindung gebracht. Der Daily Telegraph berichtet, dass ein Drittel der durch das Coronavirus verursachten Todesfälle in England auf die Bewohner von Pflegeheimen zurückzuführen ist. Einige dieser Einrichtungen haben bis zu 75 % ihrer Klienten verloren. All dies ist darauf zurückzuführen, dass die Beschäftigten in diesem Sektor zu Beginn der Pandemie auf sich allein gestellt waren und nicht über persönliche Schutzausrüstung und Testsysteme verfügten, heißt es in der britischen Publikation. Die Regierung versprach, einen „Schutzring“ um die Pflegeheime zu organisieren, doch in der Realität geschah dies nicht. Die virtuelle Kommunikation während der Pandemie hat dazu geführt, dass sich viele Menschen über 60 noch einsamer und deprimierter fühlen, als wenn sie überhaupt keinen Kontakt zu jemandem hätten, berichtet The Guardian unter Berufung auf eine neue Studie.

Großbritannien ist jedoch nicht das einzige Land, das die ältere Generation COVID-19 geopfert hat. Der bulgarische Gesundheitsminister Stoycho Katsarov räumte gegenüber der bulgarischen Publikation Nova ein, dass in seinem Land bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise schwerwiegende Fehler beim Schutz der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppe – der über 60-Jährigen – gemacht wurden, was das Land Zehntausende von Menschenleben gekostet hat. „Bulgarien hat seine ältere Generation geopfert. Es gab 5 Monate, in denen wir vor allem junge, aktive Menschen geimpft haben. Wir haben Sportler geimpft und mobile Teams in verschiedene Unternehmen geschickt. Die am meisten gefährdeten Gruppen haben wir überhaupt nicht geschützt“, betonte Katsarov. Ihm zufolge entspricht der Zustand der Krankenhäuser trotz großzügiger Finanzierung nicht den modernen sanitären Anforderungen. „Das einzige, worauf dies hindeutet, ist die Ineffizienz des Managements dieser Organisationen insgesamt“, resümierte Katsarov.

Der Mangel an Kommunikation, die Hoffnungslosigkeit und die Langeweile während der Quarantäne haben laut dem deutschen Fernsehsender Welt zu einem Anstieg des Drogenkonsums unter jungen Menschen geführt. In einem deutschen Bundesland hat sich die Zahl der Besuche von Eltern in Beratungsstellen für Drogenabhängige verdoppelt. Die Tatsache, dass Jugendliche vermehrt zu Alkohol, Gras und Tabletten greifen, wird auch von Psychologen und Ärzten bestätigt, so der deutsche Fernsehsender.

Eineinhalb Jahre Coronavirus-Pandemie haben in den meisten Ländern der Welt zu einem Rückgang der Einschaltquoten von Politikern geführt. Gleichzeitig hat sich die Popularität sowohl der Regierung als auch der Opposition deutlich verschlechtert, wie aus einem Bericht des Experteninstituts für Sozialstudien (EISS) mit dem Titel „Die Pandemie und das Vertrauen – zur globalen Dynamik der politischen Bewertungen und der COVID-19-Wellen“ hervorgeht. In dem Dokument heißt es, dass in den ersten Monaten des Jahres 2020 die Öffentlichkeit harte Maßnahmen forderte, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Nach anderthalb Jahren, in denen man unter bestimmten Einschränkungen lebte, hat sich die Situation jedoch geändert. „Die Mobilisierung der Öffentlichkeit ist einer Ermüdung gewichen, die sowohl auf die Abriegelungen als auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Strenge der restriktiven Maßnahmen nur schwach mit der Inzidenzrate korreliert und eine Verschärfung dieser Maßnahmen nicht unbedingt zu einem Rückgang der COVID-19-Fälle führen wird“, heißt es in dem Dokument. Der Rückgang des öffentlichen Vertrauens betrifft nicht nur die Behörden, sondern auch die Opposition. „Die Menschen verstehen, dass die politischen Kräfte der Opposition noch weniger Ressourcen haben, um sich gegen die Pandemie und ihre Folgen zu wehren, und ein Regimewechsel während einer Krise kann zu einer erhöhten Instabilität in der Gesellschaft führen“, erklären die Experten.

Die Coronavirus-Pandemie hat bei den Politikern der Welt nicht nur die Frage nach der Effizienz der Gesundheitssysteme aufgeworfen, sondern auch nach den Kriterien für die Bewertung der Qualität der Arbeit der Regierungen in den verschiedenen Ländern. In den letzten Monaten haben Politikwissenschaftler und Ökonomen intensiv darüber diskutiert, wie die Welt nach dem Ende der Pandemie aussehen wird – und wer aus dieser Situation als Sieger hervorgehen wird. Während die wirtschaftlichen Folgen bereits relativ klar sind – es wird erwartet, dass die Volkswirtschaften schrumpfen, die Produktion und der Konsum deutlich zurückgehen und die kleinen und mittleren Unternehmen am meisten leiden werden – sind die politischen Auswirkungen der Pandemie noch nicht ganz so eindeutig vorhergesagt. Sicher ist, dass die Fehleinschätzungen vieler Regierungen und Politiker sie mit Sicherheit einen Rückgang ihrer Ratings und ihrer politischen Autorität in der Gesellschaft kosten werden.