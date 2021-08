Enthüllungen von Carters ehemaligem Berater: ‚Ja, die CIA war vor den Russen in Afghanistan…‘ (1998)

Das Brzezinski-Interview mit Le Nouvel Observateur (1998), aus dem Französischen übersetzt von William Blum und David N. Gibbs

Frage: Der ehemalige Direktor der CIA, Robert Gates, hat in seinen Memoiren erklärt, dass die amerikanischen Geheimdienste sechs Monate vor der sowjetischen Intervention begannen, die Mudschaheddin in Afghanistan zu unterstützen. In dieser Zeit waren Sie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter. Sie haben also eine Schlüsselrolle in dieser Angelegenheit gespielt. Ist das richtig?

Brzezinski: Ja. Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die CIA-Hilfe für die Mudschahiddin im Jahr 1980, also nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Die bis heute streng gehütete Realität ist jedoch eine völlig andere: Es war der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive für geheime Hilfe an die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Und noch am selben Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention auslösen würde.

Frage: Trotz dieses Risikos waren Sie ein Befürworter dieser verdeckten Aktion. Aber vielleicht haben Sie selbst den Kriegseintritt der Sowjetunion gewünscht und nach einem Weg gesucht, ihn zu provozieren?

Brzezinski: Ganz so war es nicht. Wir haben die Russen nicht zum Eingreifen gedrängt, aber wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingreifen würden, wissentlich erhöht.

Frage: Als die Sowjets ihre Intervention mit der Behauptung rechtfertigten, sie wollten gegen eine geheime US-Beteiligung in Afghanistan kämpfen, glaubte ihnen niemand. Darin lag jedoch ein Körnchen Wahrheit. Bereuen Sie heute nichts davon?

Brzezinski: Was bereuen? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich es bereue? An dem Tag, als die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich an Präsident Carter, im Wesentlichen: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu schenken.“ In der Tat musste Moskau fast zehn Jahre lang einen Krieg führen, der für das Regime untragbar war, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schließlich zum Zerfall des Sowjetreichs führte.

Frage: Und Sie bedauern auch nicht, dass Sie den islamischen Fundamentalismus unterstützt haben, der zukünftige Terroristen mit Waffen und Ratschlägen versorgt hat?

Brzezinski: Was ist in der Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige unruhige Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?

Frage: „Einige unruhige Moslems“? Aber es wurde schon gesagt und wiederholt: Der islamische Fundamentalismus stellt heute eine weltweite Bedrohung dar …

Brzezinski: Blödsinn! Es wird behauptet, dass der Westen eine globale Politik gegenüber dem Islam betreibt. Das ist Unsinn: Es gibt keinen globalen Islam. Betrachten Sie den Islam auf rationale Weise, ohne Demagogie oder Emotionalität. Er ist die führende Religion der Welt mit 1,5 Milliarden Anhängern. Aber was ist das Gemeinsame zwischen dem fundamentalistischen Saudi-Arabien, dem gemäßigten Marokko, dem militaristischen Pakistan, dem pro-westlichen Ägypten oder dem säkularistischen Zentralasien? Nichts mehr als das, was die christlichen Länder eint …