NGOs – diese sogenannten „Nichtregierungsorganisationen“ – werden als edle Verteidiger von Demokratie, Menschenrechten und Wahrheit verkauft. Doch in der Sendung „Punkt.PRERADOVIC“ mit Dr. Norbert Häring, Wirtschaftsjournalist und Autor des Enthüllungsbuchs „Der Wahrheitskomplex“, wird enthüllt, was dahintersteckt: Ein milliardenschweres, intransparentes Netzwerk aus NGOs, Faktencheckern und Stiftungen, das Steuergelder einstreicht, um Meinungen zu zensieren, Opposition zu bekämpfen und hybride Kriegsführung zu betreiben. Häring nennt es treffend den „Wahrheitskomplex“ – und die Spuren führen direkt zu Militär, Geheimdiensten und NATO-Strukturen. Ist das noch Zivilgesellschaft oder eine verdeckte Staatspropaganda?

Steuergelder für Zensur und Provokation: Der deutsche Skandal

Die deutsche Regierung pumpt Millionen in NGOs, weigert sich aber, vollständig offenzulegen, wer wie viel bekommt – angeblich, weil der „Arbeitsaufwand unzumutbar“ sei. Ein Paradebeispiel: Die „Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken“ kassierte seit 2021 knapp 8,5 Millionen Euro vom Bund. Wofür? Um in sächsischen Schulen Kindern Porno-Material zu zeigen und sie zu indoktrinieren. Das Geld fließt über Stiftungen wie die Amadeu Antonio Stiftung weiter, deren Gründerin Anetta Kahane eine bestätigte Stasi-Mitarbeiterin war. Im Beirat sitzt sogar der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes – ein Mann, der eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt.paste.txt

Kritisch betrachtet: Das ist kein Versehen, sondern System. Die Regierung schafft Distanz, um Verantwortung zu meiden – Geld an Stiftungen, die es an „Unterauftragnehmer“ verteilen. Transparenz? Fehlanzeige. Selbst CDU-Politiker wie Merz forderten Aufklärung, doch unter seiner potenziellen Kanzlerschaft wird das „Demokratie-Leben-Programm“ weiter aufgestockt. Eine Farce, die Steuerzahler finanziert und die Demokratie untergräbt.

Der globale „Wahrheitskomplex“: Von 2014 bis heute – NATO und Geheimdienste am Steuer

Häring datiert den Aufbau auf 2014: Das Jahr des Ukraine-Putschs, der Krim-Annexion und des Ausbruchs des Propagandakriegs gegen Russland. Damals entstanden der erste „Faktenchecker-Gipfel“ in London (organisiert von Stiftungen mit Geheimdienstkontakten), das NATO-StratCom-Zentrum in Riga („strategische Kommunikation“ = Propaganda) und Netzwerke wie der Global Disinformation Index. Gründer mit US-Geheimdienst-Hintergrund und Soros-Stiftungen produzieren „schwarze Listen“ für Medien, die Werbeeinnahmen kappen.

Der Atlantic Council, quasi der politische Arm der NATO, gibt es offen zu: „Kontrolle von Information und Wahrheit war immer entscheidend für die Ausübung von Macht.“ Broschüren wie „Wessen Wahrheit?“ fordern, dass „die richtigen Narrative“ durchsetzen – via EU-finanzierte Faktenchecker-Netzwerke und Lizenzierungen. Die EU-Kommission baut ein „Wahrheitsministerium“ auf, das illegal ist, aber durch NGOs „privatisiert“ wird. Kritikpunkt: Das ist kein Zufall, sondern hybride Kriegsführung. Alles, was „Russland in die Karten spielt“ – also Regierungskritik – wird als „fünfte Kolonne“ gebrandmarkt. EU-Sanktionen gegen Publizisten wie Hussein Dogru ohne Prozess oder Beweis: De facto Berufsverbote.

Hybride Kriegsführung: Zensur als Waffe gegen die eigene Bevölkerung

Der „Wahrheitskomplex“ ist kein philanthropisches Projekt, sondern militärische Strategie. Das US-Militär entwickelte das „DisArm Framework“ (militärisch klingend): Eine Matrix zur Klassifikation von Desinformation – „Red“ gegen Feinde, „Blue“ für eigene Kampagnen. NATO-Zentren in Riga und Helsinki koordinieren NGOs, Geheimdienste füttern mit Infos. Trusted Flagger (z.B. an Unis) bekommen Echtzeit-Zugang zu Plattformdaten, um Inhalte zu shadow-bannen.

Schädlich? Nicht illegal, sondern „narrativ gefährlich“ für EU/NATO-Erzählungen. Artikel 36/48 des Digital Services Act (DSA) erlauben in „Krisen“ (z.B. Gesundheitsnotlage) direkte Zensur. Häring: Wir leben unter „unerkanntem Propagandakriegsrecht“. Kritisch: Plattformen wie YouTube bremsen Reichweite heimlich – Preradovics Video zu einer Trauerwache sank von 10.000 auf 6.000 Aufrufen. Kinderprogramme lehren „Prebunking“: Immunisierung gegen „schädliche Wahrheiten“ via Spiele und Influencer, finanziert von DGAP und Atlantic Council.

Wahlen manipulieren, Kinder indoktrinieren: Der Angriff auf Demokratie

Wahlen sind Ziel: „Schutz vor ausländischer Einmischung“ dient der Unterdrückung oppositioneller Narrative. Rumänien 2024: NATO-kritische Partei vorne – Wahl annulliert nach Geheimdienst-Vorwürfen. Ungarn: EU-Präferenz klar. Plattformen und Geheimdienste kooperieren seit 2018.

Kinder: NATO-Kognitive Kriegsführung als „sechstes Kriegsgebiet“. Schulen, Influencer und Spiele pflanzen ein: Regierungskritik = Desinfo. Trusted News Initiative (BBC, Medienriesen) „verteidigt“ Narrative präventiv – wie Impfungen vor Markteinführung. Kritik: Das ist totalitäre Indoktrination mit Steuergeldern, die Rechtsstaat und Freiheit aushöhlt.

Medien als Torwächter: Trusted News Initiative und DSA als Zensurmaschine

Etablierte Medien sind Torwächter: Trusted News Initiative (2019) vereint BBC, Plattformen und Geheimdienste gegen „Fake News“. Gründerin: „Gegenangriff des Westens“. DSA zwingt Plattformen zu Shadow-Banning und Faktenchecker-Kooperation – alles unter EU-Aufsicht. Kritisch: Freie Medien wie Punkt.PRERADOVIC werden stranguliert, während „unabhängiger Journalismus“ (EU-Programm) nur Konformes fördert.

Unangreifbar? Hoffnung durch Aufdeckung und öffentlichen Druck

Ist der Komplex unangreifbar? Häring: Nein, wenn die Öffentlichkeit ihn durchschaut. Erste Risse: Trump enteignet Teile davon, Hessen schrumpft Anti-Hetze-Programme, HateAid unter Druck. Merz‘ CDU zwingt zu Kosmetik. Lösung: Transparenz fordern, Programme kappen, Gerichte aktivieren – wie in den USA, wo Staatsfinanzierung für Zensur verfassungswidrig ist.

Kritisch: Der Widerstand ist schwach, weil der Komplex diffus ist. Doch Härings Buch ist ein Weckruf: Öffentliche Meinung dreht sich – teilt, lest, fordert! Sonst siegt die militärische Zensurmaschine endgültig über die Demokratie.

Das Buch dazu gibt es hier.